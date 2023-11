Ljubomorna si na njegovu bivšu? Kako znati da je ipak previše

Jednom kad pređemo 20-tu i uđemo u ozbiljnu vezu, neminovno je da će naš partner već imati nekog iskustva u ljubavi. Vrlo vjerojatno, ti mu nisi prva, kao ni on tebi. Iako znaš da je on sad s tobom i da zapravo nema razloga da budeš ljubomorna na nekog iz prošlosti, ponekad se možda osjećaš nesigurno kad ON spomene svoju 'staru ljubav'. Ono što osjećamo vezano za partnerovu bivšu može biti u spektru od čiste znatiželje do prave opsesije. Da, doista žene u nekim slučajevima postaju opsjednute partnerovom bivšom, a to se onda naziva retrogradnom ljubomorom.



Uzroka zašto od samo malo 'normalne ljubomore' razvijamo opsesiju može biti nekoliko. Prije svega, naravno, tu je strah od gubitka partnera. Bojimo se da bi se bivša mogla vratiti u njegov život i zauzeti svoje 'staro' mjesto. U podlozi svega može biti i analiziranje njihove veze kako bismo saznale koji je bio uzrok prekida i izbjegli ga.

„Kad postanete opsjednuti istraživanjem onog što je bilo, donosite sudove o tome što mislite da je pošlo po zlu, iako niste bili uključeni u situaciju. Zatim se počnete fokusirati na ono što bi moglo biti loše u vašem odnosu umjesto na ono što ide dobro“, tvrdi Debra Smouse, autorica i life coach.

Treći uzrok opsesivno bavljenja bivšom partnericom našeg partnera ima veze s uspoređivanjem. Naime, svjesno ili ne, pitat ćemo se jesmo li ljepše, pametnije, uspješnije – i bolje za našeg partnera nego što je to bila ona.

„Ustrojeni smo – radi društvenih očekivanja, tako da želimo biti pobjednici. A kada je potencijalna nagrada životni partner, dio natjecanja uključuje želju da vas se smatra boljima (ljepšima, pametnijima, bogatijima, mršavijima). Ali, budimo iskreni, zapravo se kod uspoređivanja radi se o prilagođavanju pod pritiskom konkurencije… Nažalost, kad pokušavamo biti savršene to obično postane razočaravajuće, frustrirajuće i iscrpljujuće. Uspoređivanje s drugima udaljava nas od toga da budemo stvarne, autentične i kreativne. Jer, iskreno, kako se možemo uvijek uklopiti, a da se u isto vrijeme ističemo?“, pita se Smouse.

Nitko ne voli ljubomorne partnere i takvi postupci doista mogu ozbiljno ugroziti vezu. Zato, ako želiš stati na kraj ovom toksičnom ponašanju i osjećajima koji narušavaju tvoje samopouzdanje, evo što možeš učiniti:

Voli sebe

Možeš si pomoći i prevladati ružne osjećaje zavisti i ljubomore ako zaista zavoliš sebe i staviš se na prvo mjesto u svom životu. Psiholozi svjetuju: uvijek biraj sebe – a čak i ako tvoja veza završi, ta ljubav (koju imaš prema sebi samoj) neće prestati. Podsjeti se na svoje kvalitete i kreni raditi na svom samopoštovanju. To je proces koji može trajati godinama i koji može biti zahtjevan, ali je nužan.

Preuzmi kontrolu

Osjećaju koje imamo samo su prolazni gosti koji dođu pa prođu. Naše reakcije na te osjećaje, kao što su ljutnja ili uznemirenost, nešto su što možemo kontrolirati. Najprije nastoji osvijestiti kako se osjećaš kad partner spomene svoju bivšu ili kad je sretneš. Zatim aktivno stavi svoje reakcije i osjećaje pod kontrolu. Prisjeti se da osjećaji kao što su ljubomora i zavist nisu potrebni tvojoj vezi. Umjesto da hraniš takve negativne emocije i stalkaš njegovu bivšu na društvenim mrežama, fokusiraj se na sadašnjost, na svoju vezu i na sebe samu.

Potraži pomoć psihologa

Ako primjećuješ da ne možeš sama izaći na kraj s osjećajima ljubomore i zavisti i da ti počinje utjecati na tvoj život i na tvoju vezu, posjeti psihologa. Stručnjak će ti pomoći da osvjestiš što se krije u korijenu tvoje ljubomore i kako možeš izgraditi svoje samopouzdanje.

