Koliko se partneri trebaju mijenjati u braku ili vezi? Kada je previše?

Puno smo puta pisale o tome da te partner – kao ni ti njega – ne bi trebao nagovaratida se mijenjaš po njegovoj slici. To znači da bi u zdravoj vezi ili braku trebala zadržati svoj karakter, biti ono što želiš biti. Poanta je da se dvoje ljudi prihvati i s manama i vrlinama, a ne da jedno drugo ograničavaju i postaju ono što zapravo ne žele.

Recimo to ovako: žena se u vezi ne bi trebala mijenjati samo zato što muškarac to od nje očekuje ili priželjkuje. No ako je promjena određenih navika čini boljom osobom, to bi trebala prigrliti. Ne samo zato što on to očekuje nego zato što ona to želi. Jer je ta promjena prilika za rast.

Tvrde tako stručnjaci među kojima je i psihologinja Nancy Irwin. ''Razmišljate li o promjeni nekog ponašanja ili aspekta sebe samo kako biste ugodili nekome drugome, još jednom razmislite. Promjena bi trebala biti vaš izbor te bi trebala rezultirati time da postanete bolja osoba'', tvrdi Irwin i dodaje da je najvažnije pitanje kakvu to promjenu partner očekuje.

''Prestati pušiti? Smršavjeti? Učiniti estetski zahvat? Trebali biste ga poslušati samo onda kad imate osjećaj da to doista želite'', ističe psihologinja.

Poanta priče jest da se tvoje želje, ciljevi i snovi ne bi trebali mijenjati jer tvoj partner to zahtijeva. Jasno je da neke žene u vezi imaju poriv promijeniti se kako bi ugodile muškarcu, no tad bi se trebale zapitati što one misle o tome i zašto nešto čine. I stručnjak Scott Conway drži da promjena nikad ne bi trebala ići nauštrb tvojih uvjerenja i samopoštovanja. Ukratko: ne dopusti da netko manipulira tobom, "gazi" te ili omalovažava. To vrijedi i obratno.

S druge strane, veza ipak zahtijeva određene kompromise. Možda on baš voli određenu aktivnost koja tebi nije omiljena ili je nisi isprobala. Prije nego što kažeš da to nije za tebe, pokušaj se okušati u njoj i biti otvorena za nova iskustva. Gledaj to kao priliku za rast.

Oboje rastite, usvajajte nove navike, no uzajamno poštujte odluke. Promjena je dobrodošla jedino kada ju želiš i držiš da će ti unaprijediti život. I muškarac bi trebao promijeniti samo ako on to želi – i ako će vam to unaprijediti vezu – koliko god to katkada bilo teško.

