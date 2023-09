Ljetni seks na plus 30 ima svojih čari, obično je nepredvidljiv i strastven (unatoč znoju), a mnoge upravo sunce i more 'bace' u seksi raspoloženje. No, sve lijepo kratko traje pa se s ljetom lagano ispraćamo i dočekujemo jesen. Možda ti kraći dani i kiše ne zvuče primamljivo, ali ima nešto u maženju i 'igricama' pod dekom dok vani kiši. Ili pak u romantičnom gledanju filmova prohladne nedjelje.

Manjak aktivnosti na otvorenom ove jeseni možeš nadomjestiti kreativnošću u spavaćoj sobi. Koliko god da si s partnerom, uvijek ima prostora za eksperimentiranje novim pozama, nepredvidljivom predigrom, seksi maratonom ili pak brzinskim seksom u pauzi od posla ili dok djeca spavaju. Tmurno vrijeme dragi i ti iskoristite za poigravanje, a u nastavku donosimo savjete kako maksimalno uživati u jesenskom seksu. Nemoj se začuditi prijedlozima, u znaku su jeseni.

'Zagrijte' se na jesenskom izletu

Ne kažemo da trebate biti intimni u prirodi, ali kvalitetno zajedničko provedeno vrijeme svakako će uzburkati strasti kad stignete kući ili na putu do doma. Obično nije prehladno pa prve jesenske dane treba iskoristiti za izlete do lokalnih izletišta, duge šetnje ili promatranje romantičnog pejzaža. Istražite atrakcije u blizini ili si priuštite vikend predah jer svaki bijeg od svakodnevice može pozitivno utjecati na seksualni život. Zimi se možda romantično poljubiti ispod imele, no zašto ove jeseni ne biste uživali na nekom proplanku, u toplom zagrljaju i šuštanju lišća. Uz pokoji kompliment i seksi foru samo vaš vikend može biti dobra uvertira za 'vatromet' u sobi.

Sa svijećama, molim

Rijetko tko tijekom radnog tjedna ima vremena i volje za kreiranje romantične atmosfere. Ako se i vi najčešće 'poigrate' na brzinu ove se jeseni uvjerite u čari romantičnog maratonskog seksa. Izdvojite dovoljno vremena za nježne dodire, istražujte se kao da ste se jučer upoznali i nigdje ne žurite. Poanta je da se opustite te da se mazite sve dok više ne možete izdržati, a da se ne skinete. Zvuči dosadno? Ni najmanje! Sve 'začinite' (polu)mračnom atmosferom, nekom laganom playlistom i svijećama koje odišu jeseni. Mirisi vanilije, jabuke i cimeta, karamele ili jantara mogu vam pobuditi osjetila i istaknuti senzualnost.

Ozvučite jesen

Čak i ako vani nije pravo jesensko vrijeme, možete simulirati zvukove kiše i zamračiti prostor. Dok kiši nema boljeg osjećaja od ostajanja u krevetu, a sreća da je YouTube pun opuštajućih zvukova jeseni. Jednostavno utipkajte rain sounds i opustite se nakon napornog dana.

Prisjetite se zašto se volite

Prije, tijekom i nakon seksa ključna je komunikacija. U većini slučajeva seks je bolji poznajemo li što osoba voli i ako nam znači. Zato se ove jeseni prisjetite što vas je 'osvojilo' jedno kod drugog, promatrajte se, nježno milujte i podarite komplimente. Riječi bi vas mogle 'zagrijati', a seks je izrazito ugodno iskustvo znamo li da nam je partner privržen i da nas prihvaća. Nježno si šaputajte, ali i razgovarajte o željama i fantazijama. Možete čak pokušati napisati vlastitu erotsku priču te je pročitati pred partnerom. Budite otvoreni maksimalno uživati u pozama i podražajima, a u pomoć mogu uskočiti i seks igračke. Danas ih zaista ima puno u (web) ponudi, a mogu biti i dobro pomagalo kad partner nije blizu.

Ništa bez masaže

Kad smo već kod romantične atmosfere tijekom prohladnih večeri, ne možemo ne spomenuti masažu. Već večeras uživajte u laganom 'zagrijavanju' te opustite leđa. Neka on izmasira tebe pa ti njega. Pritom si dijelite komplimente, ali posegnite za uljem za masažu koji će predigru učiniti senzualnom. Poanta je da oboje uživate u putu do vrhunca. Bez žurbe i zaneseno.