Povuci prave poteze: 7 suptilnih načina kako mu pokazati da ti se sviđa

Svi mi znamo što je govor tijela i većina nas ovim se jezikom dobro služi, no ponekad se čini kao da je vrlo teško nekome dati do znanja da nam se sviđa. Na primjer, ako se u razgovoru s novim kolegom koji ti je zapeo za oko kreneš igrati sa svojom kosom, za tebe je možda ovo nedvosmislen čin zavođenja, a on ga može interpretirati kao da imaš 'bad hair day'. Ili kad se, recimo, malo nagneš prema njemu dok ti nešto priča jer znaš da je to signal da te osoba zanima, on može pomisliti da imaš vrtoglavicu…

Dakle, signale koje šaljemo ponekad nije lako protumačiti, a ima i slučajeva kad ih interpretiramo potpuno pogrešno.

Ipak, uvijek možeš igrati i na 'sigurnu kartu'. Ako na primjer pokažeš da si sretna i uzbuđena što ga vidiš i uvijek nastojiš započeti razgovor s njim, gotovo je nemoguće da se ovo krivo protumači. Osim toga, na taj ćeš način može lakše otkriti je li riječ o obostranom sviđanju. Ako to želiš saznati, trebaš si postaviti ova pitanja:

"Obraća li on pozornost na tebe? Postavlja li ti pitanja o tvom životu? Gleda li te u oči ili naginje li se prema tebi? Ovo su prvi znakovi da je možda zainteresiran. Više će ti vremena trebati da shvatiš je li riječ o dugoročnijem interesu s njegove strane, ali dva su važna znaka koja ukazuju da je tako – izlazite skupa jenom ili više puta tjedno i između toga ste u redovitom kontaktu porukama ili pozivima“, tvrdi Ronnie Ann Ryan, savjetnica za ljubavne veze.

U nekim će ti se trenucima možda učiniti kako je bolje da mu izravno u lice kažeš kako stvari stoje, umjesto da igraš igrice. Ali, prema Ryan, ovo nije dobra ideja jer bi ga takvo priznanje moglo prestrašiti i odbiti. Umjesto toga radije isprobaj suptilnije načine zavođenja - ovih će 7 sigurno uroditi plodom:

Komplimenti, komplimenti

Jednostavno je, svi obožavamo komplimente, a kad je izgled u pitanju, muškarci ih obično dobivaju puno manje nego mi, žene. Zato, usporedi ga s nekom seksi slavnom osobom i daj mu kompliment za njegov stil – vidjet ćeš kako će odmah procvjetati. Probaj biti kreativna i smisliti nešto jedinstveno ili mu daj neki nadimak koji će 'bustati' njegov ego.

Fizički kontakt

Stavi pažnju na to da ga češće dodiruješ – ali na suptilan način. Zagrli ga i neka zagrljaj traje nešto duže nego što je uobičajeno, pozdravi ga poljupcem u obraz ili ga dotakni prilikom razgovara. Skini nevidljivu vlas s njegova ramena ili ga 'slučajno' dodirni u prolazu. Kao da je riječ o čaroliji, svaki dodir sve će vas više zbližiti.

Kupi mu piće

Iako se oduvijek od muškaraca očekivalo da budu ti koji časte, promjeni pravila igra. Bilo da je riječ o kavi iz automata na radnom mjestu ili alkoholnom piću na šanku – muškarci će jako cijeniti ovu lijepu gestu. Budi ona koja mu je popravila dan, vjeruj, s ovime ne možeš pogriješiti.

Interna šala

Nema ništa što tako brzo zbližava i opušta dvoje ljudi kao humor. Smisli neku šalu koju razumijete samo vi – to ne mora biti nešto ludo duhovito, dovoljno je da je riječ o nečemu iz čega su drugi isključeni - i što stvara tu seksi vibru kao da ste 'vas dvoje protiv svih'. Ovo je garantirani put k brzom povezivanju.

Reci njegovim prijateljima

Ako ON malo sporije shvaća što se događa, dobro je upotrijebiti njegove prijatelje i, postavljajući im pitanja o njemu, dati im do znanja da ti se sviđa. S njima čak možeš biti i sasvim izravna te im reći da si zainteresirana za njihovog prijatelja. Budi sigurna kako će mu oni odmah reći što su saznali, a on onda može odlučiti koji će biti njegov sljedeći korak. Na taj ćeš način uštedjeti vrijeme, a i nećeš se morati previše truditi.

Smij se njegovim šalama

Ovo je obavezna točka škole zavođenja: trebaš mu pokazati kako obožavaš njegov smisao za humor – ali samo ako tako doista misliš. Muškarci obožavaju kad ispadnu duhoviti, vole vidjeti ženu koja se od srca smije jer im je to nevjerojatno seksi. I naravno, kad se budeš smijala njegovim vicevima i šalama, ne zaboravi održati povremeni kontakt očima.

Flertuj porukama

Traži ga njegov broj ili se povežite na društvenim mrežama – i kreni u zavođenje porukama. Pazi na mjeru, nikad ne prelazi u vulgarnost jer je to otrcano. Osim toga, nemoj ga zatrpati porukama, to će ga sasvim sigurno odbiti. Postavljaj mu zanimljiva pitanja koja će ga potaknuti na razmišljanje o tebi tijekom dana i neka tvoji odgovori budu sretan spoj duhovitog i koketnog - ključ je u tome da pronađeš pravi omjer.