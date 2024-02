Boris Blažinić: Kako pronaći ljubav nakon kraha veze ili braka? I kako preboljeti preljub?

Kraj ljubavi nikada nije jednostavan, a bol i osjećaj gubitka s kojima se ljudi nose u takvim situacijama često stvara cijeli niz negativnih osjećaja. Gubitak nade, ogorčenost, osjećaj izdaje - često su samo dio osjećaja koji se pojavljuju. I tada je vrlo teško vjerovati u ljubav i nadati se boljem životu. Radi se o bolnoj situaciji koju je svatko prošao barem jednom u životu.

Upravo zbog toga smo potražili pomoć Borisa Blažinića, profesora psihologije, trenera za razvoj ljudskih potencijala i jednog od eksperata u showu "Braka na prvu", koji se često u svom radu susreo s ljudima koji prolaze bolan prekid braka ili veze. Razgovarali smo s njim o prekidima, preljubu, ali i koracima koje svatko može učiniti kako bi krenuo naprijed prema novoj ljubavi i još boljem životu.

Ljubavni prekid često je jedan od najtežih u životu. Pojavljuju se različiti osjećaji - strah, nesigurnost, izdaja… Prema vašem iskustvu koliko traje taj najbolniji period?

Na temelju svog iskustva u radu s klijentima koji prolaze kroz emocionalne izazove ljubavnih prekida, mogu reći da je ovo iskustvo jedinstveno za svaku osobu, ali postoje određeni zajednički obrasci i procesi koji se često javljaju. Emocionalni oporavak nakon prekida veze može se usporediti s procesom tugovanja. Kao što ljudi tuguju nakon gubitka voljene osobe, tako i kraj veze donosi gubitak - ne samo partnera, već i zajedničkih planova, snova i dijela identiteta. Uobičajeno je da se u ovom periodu javljaju osjećaji tuge, ljutnje, izdaje, straha i nesigurnosti.

Trajanje bolnog perioda može varirati. Prema mom iskustvu, najintenzivnija bol obično traje od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Međutim, za neke ljude, posebno u slučaju dugotrajnih ili emocionalno intenzivnih veza, proces oporavka može trajati znatno dulje. Važno je naglasiti da je ovaj proces vrlo individualan i da nema "pravilnog" vremenskog okvira za oporavak.

Kroz taj proces, ljudi obično prolaze kroz nekoliko faza, slično modelu Kübler-Ross o pet faza tuge. To uključuje poricanje, ljutnju, pregovaranje, depresiju i na kraju prihvaćanje. Na početku, može prevladavati šok ili nevjerica, posebno ako je prekid bio neočekivan. Postupno, ove emocije evoluiraju i na kraju dovode do prihvaćanja kraja veze. Različiti čimbenici mogu utjecati na trajanje i intenzitet procesa oporavka. To uključuje dužinu i prirodu veze, okolnosti prekida, emocionalnu povezanost s partnerom, osobne strategije suočavanja, kao i podršku obitelji i prijatelja. Kroz moj rad, naglašavam važnost samopomoći i ako je potrebno traženje profesionalne podrške. Također naglašavam da je važno prepoznati i poštovati vlastite emocije te dopustiti sebi vremena i prostora za oporavak. U konačnici, suočavanje s ovim izazovom može dovesti do osobnog rasta i jačanja.

Je li dobro odmah potražiti novu ljubav ili je bolje neko vrijeme biti bez partnera?

Ovo je složeno pitanje koje ovisi o mnogim faktorima, a donošenje ispravne odluke može imati dubok utjecaj na emocionalno zdravlje i buduće ljubavne odnose. Prvo, važno je razumjeti da nema univerzalnog odgovora koji bi odgovarao svima. Neki ljudi mogu osjećati potrebu da brzo pronađu novog partnera kako bi ublažili osjećaj gubitka i usamljenosti, dok drugi preferiraju neko vrijeme biti sami kako bi se posvetili osobnom rastu i emocionalnom zdravlju, odnosno zacjeljenju rana.

Postoje prednosti i nedostaci i u jednom i u drugom pristupu. Traženje nove ljubavi odmah može pružiti privremenu utjehu i distrakciju od boli prekida. To može pomoći u održavanju osjećaja povezanosti i normalnosti u životu. Međutim, ako se to radi prebrzo ili iz straha od samoće, može dovesti do nepromišljenih odluka i ponavljanja istih obrazaca iz prošlih veza.

S druge strane, vrijeme provedeno bez partnera može biti izuzetno korisno. To omogućuje osobi da se fokusira na vlastiti emocionalni oporavak i samopouzdanje. Osoba može koristiti to vrijeme za refleksiju o prethodnom odnosu, učenje iz njega i rad na vlastitim emocionalnim ranama. Ovo je prilika za osobni rast i jačanje kako bi budući odnosi bili zdraviji.

No treba naglasiti da postavljanje rokova može biti kontraproduktivno. Bitno je slušati vlastite osjećaje i potrebe. Ključ je pronaći ravnotežu između davanja sebi dovoljno vremena da se zacijele rane i ne zatvore potpuno vrata za buduću ljubav.

Često je ljudima najteže ako je razlog prekida preljub, osjećaju veliku nesigurnost. Kako prevladati negativne osjećaje u takvoj situaciji?

Ljubavni prekid je težak bez obzira na razlog, ali kada je uzrok preljub, negativni osjećaji mogu biti posebno duboki i bolni. Osjećaji kao što su nesigurnost, ljutnja, izdaja i gubitak povjerenja mogu biti preplavljujući. Međutim, moguće je prevladati ove negativne emocije i izgraditi emocionalnu stabilnost nakon prekida uz određene korake i podršku.

Prvo je važno razumjeti da je reakcija na preljub potpuno prirodna i očekivana. Osjećaji nesigurnosti i ljutnje su normalna reakcija na povredu povjerenja i osjećaj izdaje. Ne trebate se osjećati krivima zbog tih emocija. Dopuštanje sebi da prođete kroz proces tugovanja i suočavanja s tim osjećajima je važan korak prema oporavku.

Kako prevladati negativne osjećaje nakon prekida zbog preljuba?

Dopustite si da izrazite svoje osjećaje, bilo da je to kroz razgovor s bliskim prijateljima, obitelji ili stručnjakom, pisanje dnevnika ili umjetnički izraz poput slikanja ili pisanja poezije. Izražavanje emocija pomaže u oslobađanju napetosti i olakšava proces oporavka.

Duboko razmislite o svojim osjećajima i pokušajte razumjeti što se krije ispod površine. Možda se osjećate nesigurno zbog vlastitih nedostataka ili ranjivosti. Rad na razumijevanju tih osjećaja može pomoći u njihovom prevladavanju. Gubitak povjerenja u partnera nakon preljuba je razumljiv, ali važno je raditi na ponovnom izgradnji povjerenja u sebe i druge. To može zahtijevati vrijeme, ali otvaranje za mogućnost povjerenja u budućim odnosima je ključno. No ako postoji potreba za kontaktom s bivšim partnerom zbog zajedničkih obaveza ili drugih razloga, važno je postaviti jasne granice kako biste se zaštitili od dodatne emocionalne boli.

Koncentrirajte se na razvoj vlastitog samopouzdanja. Ovo može uključivati postizanje osobnih ciljeva, bavljenje hobijima koji vas ispunjavaju i rad na samoprihvaćanju. Konačno, proces oprosta može biti ključan za prevladavanje negativnih osjećaja. Oprost ne znači da trebate zaboraviti ili opravdati preljub, već da oslobađate sebe od tereta ljutnje i negativnih emocija.

Foto: Privatni album

Što bi ljudi trebali učiniti u tom prvom periodu nakon prekida? Kako vratiti nadu i otvoriti srce te opet voljeti?

Ljubavni prekid često je jedan od najtežih trenutaka u životu. Emocije straha, nesigurnosti, izdaje i gubitka preplavljuju nas, čineći nas ranjivima pred vlastitim osjećajima. Osvrnut ću se prije svega na senzibilne osobe jer njima prekid najteže pada.

Prvi korak na putu iscjeljenja nakon prekida jest dopustiti si osjećati svoje emocije. Senzibilni ljudi često doživljavaju emocije dublje i intenzivnije od drugih, i to je sasvim normalno. Zabranjivanje sebi biti emotivan samo bi produbilo ranu. Umjesto toga, važno je dozvoliti si oplakivanje izgubljene ljubavi.

Posvetite se brizi o sebi na najbolji mogući način. Briga o sebi je način da ponovno uspostavite kontakt sa sobom i svojim potrebama koje su možda bile zapostavljene u vezi.

Senzibilni ljudi često su duboko povezani s emocijama i umjetnošću. Stoga, izražavanje svojih osjećaja kroz kreativne aktivnosti može biti posebno korisno. Možete napisati pjesmu, crtati ili svirati glazbu kako biste izrazili svoje unutarnje svjetlo i tamu.

Razgovor o svojim osjećajima s bliskim prijateljima ili članovima obitelji također je važan korak. Senzibilne osobe često se osjećaju usamljeno u svojim emocijama, ali dijeljenje tih osjećaja s drugima može pružiti emocionalnu podršku i utjehu. Nemojte se bojati podijeliti svoju ranjivost s ljudima koji vas vole.

Razgovor sa stručnjakom je još jedan izuzetno koristan način za osobe koje prolaze kroz težak prekid. Može vam pomoći razumjeti svoje emocije, identificirati obrasce ponašanja i naučiti alate za suočavanje s gubicima i prekidima. Proces oporavka je putovanje koje zahtijeva vrijeme. Nemojte si postavljati pritisak da morate brzo preboljeti prekid, neka proces teče prirodno.

Ljubav prema sebi i praštanje su ključni aspekti oporavka. Ne krivite sebe za prekid veze, niti krivite bivšeg partnera. Oprostite sebi i drugima. Oprost ne znači zaborav, već oslobađanje tereta boli i tuge. Senzibilni ljudi često nose duboke emocije, ali oprost je korak prema oslobođenju.

Nakon što rane zacijele, osjećat ćete se spremnima ponovno otvoriti svoje srce za novu ljubav. Ne bojte se riskirati ponovno. Svaka veza donosi svoje izazove, ali i mogućnost dubokih emocija i sreće. Vjerujte da će budućnost donijeti ljubav, radost i sreću.

Nada je ključna za povratak svjetlu u vašem životu. Bez obzira na sve izazove koje ste prošli, vjerujte da će bolni trenuci proći. Budite otvoreni za sve što budućnost donosi. Vaše svjetlo će ponovno zasjati, a vaša srca će se ponovno otvoriti za ljubav koja vas čeka u budućnosti.

Kako bolan i emocionalno nerazriješen prekid može negativno utjecati na buduće veze?

Prvo, važno je naglasiti da nakon prekida ljudi često nose sa sobom emocionalne ožiljke. Neriješeni osjećaji ljutnje, tuge, nesigurnosti i izdaje mogu ostati duboko ukorijenjeni, iako osoba formalno završi prethodnu vezu. Ovi nerazriješeni emocionalni tereti mogu postati emotivna prtljaga koju nosimo u buduće veze.

Jedan od ključnih načina na koji nerazriješeni prekidi utječu na buduće veze jest kroz stvaranje emocionalnih barijera. Osoba koja je prošla kroz bolan prekid može postati opreznija i manje sklona otvaranju svog srca u budućim odnosima. Strah od ponovnog suočavanja s gubicima i ranama iz prošlosti može rezultirati emocionalnom distancom i poteškoćama u izražavanju osjećaja prema novom partneru.

Također, nerazriješeni prekidi često ostavljaju duboke povrede povjerenja. Ako je prekid uzrokovan preljubom ili izdajom, povjerenje u ljubavne odnose može biti ozbiljno narušeno. Osoba često postaje sumnjičava i sklonija sumnjičenju partnera bez konkretnih razloga. Ovo nepovjerenje stvara napetost i konflikte u novoj vezi.

Nerazriješeni prekidi također utječu na samopouzdanje pojedinca. Osjećaj odbačenosti i nedovoljnosti iz prethodne veze može rezultirati niskim samopouzdanjem. Osoba onda postaje sklonija traženju potvrde i osjećaju da mora dokazati svoju vrijednost novom partneru, što dovodi do nesigurnosti i nesklada u vezi.

Još jedan aspekt je usporedba. Osoba koja nije uspjela razriješiti emocionalne konflikte iz prošlih veza može neprestano uspoređivati svog trenutnog partnera s bivšim. Ovo uspoređivanje često je nepravedno i nerealno, što može uzrokovati manji osjećaj sreće i nesigurnost u novoj vezi.

U zaključku, bolan i emocionalno nerazriješen prekid može ostaviti duboke emocionalne ožiljke koji negativno utječu na buduće veze. Volim reći da ako ne zaliječimo rane, onda krvarimo po ljudima koji te rane nisu napravili. Međutim, važno je napomenuti da postoji mogućnost prevladavanja tih izazova. Rad na sebi i introspekcija mogu pomoći pojedincu da se nosi s prošlim ranama i stvori zdravije temelje za buduće veze kako bi se izbjegli negativni obrasci iz prošlosti i stvorila sretnija i ispunjenija budućnost u ljubavi.

