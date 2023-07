4 savjeta kako pomoći prijateljici koja se razvodi (i što nipošto ne reći)

Razvodi su česti, kako u svijetu, tako i kod nas, a puno je razloga zbog čega bračni parovi odluče krenuti svatko svojim putem. Afera, manjak poštovanja i ljubavi i emocionalna nekompatibilnost neki su od najčešćih razloga, no ne i jedini. U jednom trenutku jedna ili obje strane shvate da duže vrijeme osjećaju nemir, nezadovoljstvo i tugu pa im se razvod čini kao najbolja opcija.

U konačnici, svatko zaslužuje biti sretan pa zašto ne ići za tim. Naravno, razvod nije lak, za mnoge je to jedno intenzivno i emocionalno 'nabijeno' razdoblje. Ljudi se pitaju kako će njihov život izgledati nakon toga, kako će djeca reagirati, u kakvom će odnosu biti s bivšim supružnikom, kamo otići i koliko će postupak trajati.

U tom je intenzivnom razdoblju svakome potrebna podrška obitelji i prijatelja. Ipak, često se dogodi upravo suprotno – prijatelji i obitelj znaju izabrati strane pa žena ili muškarac koji prolaze kroz razvod izgube kontakt s nekadašnjim zajedničkim prijateljima ili članovima obitelji. Neki zajednički prijatelji više ne znaju kako se i s kim družiti sada kad taj par više nije par.

Ono što se također događa jest da okolina negativno reagira na razvod: žele znati detalje, uvjeravaju muškarca ili ženu da će dijete patiti (a dijete puno više pati u nesretnom braku) ili se pak vesele jer nikada nisu ni voljeli nju ili njega.

Imaš li uz sebe prijateljicu koja prolazi kroz razvod jako je važno da joj daš podršku. Velike su šanse da se toj osobi nedavno 'razrušio' segment života i da će joj trebati neko vrijeme da stane na noge. Kad te osoba koja prolazi kroz razvod pita za savjet, dvaput razmisli o onome što ćeš reći i nemoj joj 'nabijati' osjećaj krivnje ili srama. Nije se sramota razvesti – to je potpuno nova stranica života, vrlo vjerojatno puno sretnija od prethodne. Zato ne ostavljaj prijateljicu na cjedilu, već ostani uz nju.

U nastavku donosimo savjete što bi joj trebala reći, ali i što bi trebala izbjegavati.

Nemoj joj odmah sugerirati novu vezu

Ako ti prijateljica prolazi kroz razvod, vjerojatno je uznemirena i 'na sto strana'. Tada ćeš je naravno htjeti oraspoložiti, no treba biti oprezan sa savjetima kako se ne bi obili u glavu. Za svakoga je proces razvoda drugačiji i to uvelike ovisi o razlogu razdvajanja. Možda bi ti moglo pasti na pamet da prijateljici koja se razvodiš kroz šalu kažeš da ne brine jer će 'doći drugi' te da bi trebala čim prije početi ponovno dejtati. Uglavnom, svi savjeti koji uključuju brže-bolje traženje nove ljubavi ili romanse nisu dobrodošli.

Istina je da se neki nakon razvoda ponovno zaljube, i to relativno brzo. No, ima i onih kojima su potrebne godine da bi zacijelili stare rane ili pak nikada ne pronađu nekog novog. Važno je da prijateljica procesuira trenutna zbivanja i emocije, da se posveti sebi i vidi što zapravo želi i kako biti sretna. Tek bi tada sve upotpunila nova veza.

Ne traži detalje o razvodu

Ljude uvijek zanimaju sočni detalji i tuđi životi. Iako možda misliš da će ti saznanje detalja razvoda pomoći da joj daš bolji savjet i uđeš u njenu kožu, nije dobro prijeći granicu ukusa. Nije svima ugodno otvoriti se i govoriti o emocijama dok ih ni sami nisu proživjeli. Stoga nemoj raditi pritisak na to da ti frendica mora reći što se točno dogodilo i cijelu kronologiju braka. Budi umjerena i suosjećajna s pitanjima i poštuj to što ti sama kaže. Inzistiranje na detaljima – pa makar i kroz šalu – moglo bi joj uzrokovati neugodnosti ili potaknuti bolna sjećanja. Odluči li tvoja prijateljica da neće dijeliti detalje, nemoj to shvatiti osobno nego istakni da ju razumiješ i da si ti uz nju štogod treba.

Ne 'ocrnjuj' njenog bivšeg supružnika

Biti na nečijoj strani ne znači da ćeš okriviti drugoga. Nemoj njenog bivšeg muža prikazivati kao glavnog negativca ili govoriti da joj takav nije ni trebao. To ne znači odmah da je on kriv. Optužujući njenog partnera, prijateljica bi to mogla shvatiti kao da kritiziraš njen izbor partnera i kao da ga nikad nisi ni voljela. Čak i ako ga ona sama krene kritizirati, ti se nemoj pridružiti toj salvi uvreda nego se radije usredotoči na nju te riječi podrške.

Ne umanjuj njen razvod

Razvod je stresno razdoblje i ne treba ga trivijalizirati. Tebi se možda čini da je to 'samo rastava', ali njoj je to velika stvar. Rečenice poput: 'Sad si mirna, brzo je završilo' ili 'Lakše je jer nemate djece', teško da će joj pomoći. Takvo iskustvo ne treba umanjivati niti banalizirati. Umjesto toga, zauzmi empatičnu perspektivu, pozorno je slušaj i pokušaj se 'staviti u njene cipele'. Razmisli kroz što ona možebitno prolazi i pokušaj joj pokazati da razumiješ. Ako još uvijek nisi sigurna kako joj najbolje pomoći, u redu je pitati koju vrstu podrške želi. Možda će samo htjeti da je saslušaš ili će ti predložiti da odete na večeru ili masažu kako bi se opustila. Za svakoga je razvod drugačije iskustvo.