Intima i menstrualni ciklus: Kako hormoni utječu na naš libido

Tvoj libido kroz mjesec vodi mali hormonski ples: estrogen i testosteron bude želju i podižu energiju, dok progesteron donosi smirenje, ali često i manjak interesa za intimu. Kad shvatimo kako se izmjenjuju kroz ciklus, lakše slušamo potrebe našeg tijela

Znaš li onaj osjećaj kad bi jednog dana najradije skočila na partnera, a već nekoliko dana kasnije jedina stvar koja ti se čini seksi je vrećica čipsa? Ako se pitaš zašto tvoj libido prolazi kroz takve uspone i padove, nisi sama. Iako su za to djelomično zaslužni stres ili kvaliteta odnosa, glavni razlozi su znanstveni i svode se na jednu riječ: hormoni.

Glavni igrači u hormonalnoj igri

Tvoju seksualnu želju, odnosno libido, tijekom mjeseca oblikuju tri ključna hormona. Estrogen i testosteron su pojačivači uzbuđenja koji pale tvoje motore, dok progesteron stabilizira ciklus, ali često i smanjuje seksualnu želju. Razumijevanje njihova plesa kroz menstrualni ciklus ključ je za razumijevanje vlastitog tijela.

Tvoj libido kroz četiri faze ciklusa

Menstruacija: Vrijeme podijeljenih osjećaja

Prvi dani ciklusa, obilježeni krvarenjem, donose niske razine estrogena i progesterona. Mnoge se žene osjećaju umorno i nemaju želju za seksom. Ipak, neke doživljavaju suprotno. Smanjen rizik od trudnoće, dodatna prirodna lubrikacija i činjenica da orgazam može ublažiti menstrualne grčeve za neke su snažan afrodizijak.

Folikularna faza: Raste energija, raste i želja

Nakon mjesečnice, tvoje tijelo se priprema za ovulaciju. Razine estrogena i testosterona rastu, a s njima i tvoja energija, samopouzdanje i libido. Estrogen čini vaginalno tkivo osjetljivijim i prokrvljenijim, što pridonosi većem užitku.

Ovulacija: Apsolutni vrhunac

Otprilike na polovici ciklusa, razine estrogena i testosterona dosežu vrhunac. Ovo je tvoj biološki "prime time" za seks. Tijelo ti instinktivno šalje signale da je plodno, što rezultira najjačim libidom u mjesecu. Iskoristi ovu fazu za uživanje u vrhuncu zadovoljstva.

Lutealna faza: Vrijeme za smirivanje

Nakon ovulacije, estrogen i testosteron opadaju, a progesteron preuzima glavnu ulogu, pripremajući tijelo za moguću trudnoću. Ovaj hormon djeluje smirujuće, ali često i prigušuje seksualnu želju. U kombinaciji s predmenstrualnim simptomima, sasvim je normalno da ti u ovom razdoblju nije do seksa.

Važno je zapamtiti da je svaka žena priča za sebe i da na libido, osim hormona, utječu i brojni drugi faktori poput stresa, kvalitete odnosa i općeg zdravlja. Praćenje ciklusa i osluškivanje vlastitog tijela najbolji je način da razumiješ svoje potrebe. Prihvaćanje ovih prirodnih fluktuacija može ti pomoći da se osjećaš ugodnije u svojoj koži i otvorenije komuniciraš s partnerom o svojim željama, bez obzira na doba mjeseca.