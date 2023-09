Svatko ima svoju viziju ljubavi i priželjkuje određene stvari - neki parovi žele uživati u prirodi, drugi u romantici i tako dalje. No koliko su neke naše ideje o ljubavi i seksu nerealne zbog holivudskih filmova i serija? Od najmanjih nogu, prvih bajki, gledali smo različite ljubavne priče i sve tako do odrasle dobi pa onda nije neobično što često nismo ni svjesni koliko holivudska industrija utječe na naše vrijednosti, mišljenja i želje.

Na ekranima je seks uvijek strastven, a sve izgleda apsolutno savršeno. Nikada ne postoji nered u domovima glavnih glumca, vrlo rijetko se smiju, a ljubavnici uvijek imaju posebnu fizičku vezu. I na kraju, oni izgledaju savršeno i uvijek seksi. No dok svi mi uživamo u seksi ljubavnim pričama, zaboravljamo da iza savršeno snimljenih filmskih scena stoji zapanjujuća rasvjeta i redatelj koji slaže svaki pokret. Naravno i glumci koji uz šminku i kostime glume da imaju najjači orgazam. Seksualna terapeutkinja Grace Landes naglašava da glumci izgledaju poput drugih ljudi kada nisu našminkani. "Vidimo samo glumce u njihovom najboljem izdanju, s frizurom i u sjajnoj odjeći, ili gole, u savršeno postavljenim kutovima i elegantnom osvjetljenju", dodaje dalje.

Gledanje vitkih i savršenih tijela na filmskim ekranima obične ljude čine nesigurnima. Prema Deseret Newsu, muškarci, kao i žene, osjećaju nezadovoljstvo zbog izgleda kada se uspoređuju s holivudskim zvijezdama. Zbog svih navedenih razloga i većeg uživanja u ljubavnom odnosu i svakodnevici važno je maknuti se od nerealnih holivudskih ljubavnih priča i uvijek se sjetiti sljedećih stvari.

POGLEDAJ VIDEO: Bušimo mitove o seksu

Svakodnevni život ne postoji u filmovima

Ne samo da likovima u filmovima izgledaju bolje od običnih ljudi, nego su i njihove kuće i stanovi prekrasni prostori. Kada se događaju scene seksa, glumci se ne spotiču na rublje koje treba peglati, a dok vode ljubav sve je savršeno čisto. Ne postoje ostaci hrani na štednjaku niti prljavo posuđe. Filmski seks je nesputan i mnogima je nedostižan. "Nije rijetkost da par dođe u moj ured i upotrijebi film kao referentnu točku za to što žele u svom seksualnom životu. Holivudski prikaz seksa je obično usredotočen na hrabre i velike činove ljubavi i privlačnosti. Među parovima na filmu nema granica, dok parovi u stvarnosti imaju financije, posao i obitelj. Sve to može ograničiti seksualni život. U filmovima ne postoji ni jedno od toga, a zbog toga se prosječan par osjeća negativno prema vlastitoj seksualnosti", objašnjava autor dr. Chris Donaghue.

Predigra ne postoji i svi izgledaju savršeno

Jesi li ikad čula za predigru? Većina holivudskih redatelja nikada nije čula za taj pojam. Likovi u filmovima su uvijek spremni za seks koji je, naravno, uvijek strastven. Ne treba im vrijeme za predigru, izgledaju savršeno i uvijek su depilirani. Nikada se ne pojavljuje preuranjena ejakulacija, ne osjećaju bol tijekom odnosa ili ne postoji suhoća rodnice. Dodatna stimulacija prstima? Nepotrebna. Izljevi nježnosti? Gubljenje vremena. Sve što filmski parovi trebaju učiniti je ugledati se u punoj prostoriji i eksplozija, slijedi orgazam. No svi znaju da ovakvi prizori seksa nemaju veze s realnošću i da su jako daleko od istine. No zbog takvih priča s ekrana mnogi ljudi se osjećaju neprikladno i pitaju što nije u redu s njima. "U filmovima je sve brzo i jednostavno, a dvoje ljudi uvijek želi istu stvar, u isto vrijeme, cijelo vrijeme. Velike boli nastaju zbog tih usporedbi jer se nitko ne uklpala u te profile. To može biti demoralizirajuće", objašnjava Landes.

U stvarnom životu ljudi imaju različite probleme i moraju raditi

Holivudski filmovi često se vrte oko para koji je tek započeo svoju ljubav, a to znači su tek na početku seksualne veze. Seks je vrlo često dekadentan, a kada je netko povrijeđen samo nastavi dalje kao da se ništa nije dogodilo. No svi znamo da je stvarni život daleko od toga, no ljudi nesvjesno počnu razmišljati na takav način. Također jedan od najvećih ubojica ljubavi i romantike je preljub. "Previše ljudi misli da treba prekinuti brak kada otkrije partnerovu aferu, a samo zato što su to vidjeli u nekom filmu. Preljub je otkriven i kreće novi početak, sve je jednostavno. No u stvarnom životu ljudi se oporavljaju od preljuba, naravno rade kako bi ponovno izgradili odnos, donose teške odluke i dobro se nose sa životnim usponima i padovima. To vrijedi za one koji se ne uspoređuju s filmskim pričama i idealima", dodaje Landes.

Ljudi se znoje, a brokula napuhuje

Pojela si juhu od brokule za ručak i trbuh ti je vjerojatno malo veći? Ljudska tijela moraju funkcionirati i nisu uvijek seksi. Jutarnji zadah, znoj nakon vježbanja i povremeni plinovi nisu nešto što se prikazuje u filmovima, nema ljudske ranjivosti i nesavršenosti. No svaka osoba zna da je sve ovo dio stvarnog života i da ne postoje neke idealne holivudske ljubavne priče nego da se realnost nalazi u domu koji nije savršen i u zagrljaju nesavršenog partnera.