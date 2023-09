ON je prijatelj s bivšom. Je li to normalno ili ipak trebaš biti oprezna?

Potpuno je prirodno da se žena osjeća nesigurno i zabrinuto, čak i da ima blagi osjećaj panike, ako se njezin dečko ili partner druži s bivšom djevojkom. Ipak treba imati na umu da mnogi ljudi ostaju u kontaktu nakon i prekida i da su to u potpunosti platonski odnosi. "Nema ništa loše u prijateljstvu s bivšom djevojkom u određenim okolnostima. S obzirom na to da su često mnogi prekidi ispunjeni dramom i ljutnjom, ostanak u prijateljskim odnosima može biti znak zrelosti", objašnjava stručnjak za veze Jonathan Bennett za Bustle.

Ipak s druge strane to ne znači da su sva prijateljstva s bivšima zdrava ili da ljudi ostaju prijatelji iz pravih razloga. Ako i dalje ima osjećaja ili su neriješeni onda bi to mogao biti način da se ponovno uđe u vezu. "Mnogi ljudi ostaju prijatelji s bivšima jer se nadaju da će dobiti priliku da obnove vezu s tom osobom", dodaje dalje Bennett. Ako se tvoj dečko ili partner viđa s bivšom, a ti imaš neke loše osjećaje onda svakako trebaš razgovarati s njim. "Moraš osjetiti sigurnost i oboje morate jasno razumjeti razloga zašto se to prijateljstvo nastavlja", kaže bračna terapeutkinja Sharon Gilchrest O’Neill i dodaje da će bez toga biti problema.

Stručnjaci objašnjavaju da je u nekim situacijama posve u redu da tvoj partner bude prijatelj s bivšom djevojkom, ali i kada to nije dobra ideja.

