Je li se u redu 'spetljati' s prijateljičinim bivšim? Razmisli dobro o 4 stvari

Nepisano je pravilo da se nije dobro 'petljati' s bivšim prijateljičinim dečkom ili partnerom. Možda nikad nisi ni pomišljala o toj mogućnosti. Možda misliš da bi je time iznevjerila i u život unijela zbrku. No realno, ipak postoje šanse da se nekome to i dogodi jer ljudima se događaju različite stvari.

Prije nego što odmahneš rukom, idemo postaviti hipotetsku situaciju: tvoja frendica prije nekoliko je godina prekinula s tim muškarcem, sad si ga ti upoznala i počeo ti se sviđati. Oboje ste uvjereni da ste spremni na novi početak, no nad glavom ti se vrti pitanje je li uopće u redu imati posla s bivšim partnerima ljudi koje znaš.

Čini se da ne postoji univerzalan odgovor. Stručnjaci za ljubavne odnose tvrde da to ovisi o okolnostima, ali i vašem prijateljstvu. Jeste li ti i njegova bivša najbolje prijateljice ili se znate iz viđenja?

Svakako da će odluka ovisiti i o tome, ali i kad su i kako prekinuli. Ustvari, ovo je kompleksna situacija – znaš li iz prijateljičinih priča da je tip problematičan ili znaš svaki detalj njihove nezdrave veze, svakako je preporuka da ne ulaziš ni u što s njim. Vjerujemo da će većina čitateljica biti protiv dejtanja s prijateljičinim bivšim, evo pet pitanja koje možeš postaviti sebi prije nego li se 'spetljaš' s njim.

Pogledaj video: Kako uspješno postaviti granice u odnosima?

Kakva je bila njihova veza?

Iako dejtanje ili novu vezu ne treba suditi po prošlim iskustvima, oni nam ipak mogu reći nešto o osobi. Prije nego što se 'spetljaš' s njim, razmisli kakav je bio njihov odnos. Ako je tu bilo ljubomore ili, još gore, uznemiravanja, tada je bolje da se takvog kloniš. Prisjeti se na koje ti se boljke žalila te kako bi se ona osjećala kad bi saznala da izlaziš s njenim bivšim. Bi li joj to 'aktiviralo' loša sjećanja ili totalno promijenilo vaš odnos? Najvažnije je da se ne daš zavarati i dobro izvažeš pluseve i minuse u odnosu s tim čovjekom.

Foto: Unsplash

Iz kojih razloga to činiš?

Postoji mogućnost da njen bivši izlazi s tobom jer joj se tako želi osvetiti ili pak ponovno približiti. Moguće je da on ima jasan razlog zašto odjednom pokazuje interes za tebe, a ne smijemo zaboraviti i da su nam neki lažni prijatelji spremni prirediti ovakvu spačku iz njima znanih razloga. Razmisli još jednom.

Foto: Unsplash

Prije koliko su prekinuli?

Prije nego što odeš na dejt s njim, razmisli u kakvom su odnosu bili taj frajer i tvoja prijateljica. Nije isto ako su izašli na par spojeva i odlučili da je bolje da se više ne čuju ili ako su pak zajedno proveli više mjeseci i godini. Važno je znati kako je ta veza utjecala na nju i kako se završila. I najvažnije – kada je okončana? Ako su prekinuli prije nekoliko mjeseci, a on već traži drugu, to bi mogao biti ozbiljan alarm za uzbunu. Još vjerojatno nije preboljela prekid, a onda je saznala vijest da se on i ti viđate. Probaj se staviti u njenu kožu. Svakako to nije zahvalna situacija.

Foto: Unsplash

Jesi li spremna riskirati prijateljstvo?

Uđeš li u ljubavnu priču s bivšim svoje prijateljice, velike su šanse da ćeš riskirati prijateljstvo. Prijateljica bi se mogla osjećati iznevjereno, posebice ako ti je iznosila neke detalje oko veze. Vjerojatno će teško prihvatiti činjenicu da se on viđa s tobom pa će se udaljiti. Jesi li spremna staviti prijateljstvo na kocku i je li to uopće vrijedno? To je sud koji ćeš morati sama donijeti.