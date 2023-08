Ispovijesti ljubavnica: Zašto sam bila s oženjenim muškarcem i što sam naučila?

Svatko tko je doživio prevaru u ljubavnoj vezi zna koliko to može biti bolno. Treća osoba u vezi ili braku je recept za slomljeno srce i uništavanje samopoštovanja. No ipak u mnogim vezama se upravo dogodila prevara, a varaju muškarci i žene. No ljubavnice često imaju puno negativniju konotaciju nego muškaraci koji se nađu u ovakvoj situaciji.

"Razaračice brakova" često se opisuju kao žene sa svim negativnim osobinama. Ponekad će ih to uvijek pratiti kroz život čak i ako je afera bila kratkog daha.

Većina ljubavnika zapravo svoju vezu započinje iz osjećaja privlačnosti i misli da se radi o nečemu što će brzo završiti. "Zabranjeno i taboo su stvari koje najviše uzbuđuju ljude. Ona ne pokušava 'ukrasti' njega, ali ju uzbuđuje činjenica da nije dostupan. Ona misli da je idealno biti s njim zato što on neće tražiti potpuno predanost jer je već oženjen", objašnjava terapeut dr. Michael Aaron za Cosmopolitan.com.

Postoje i drugi razlozi zašto neke žene postanu ljubavnice oženjenom muškarcu, zbog nekih drugih problema s intimnošću završe u vezi s nedostupnom osobom. "Postoje osobe koje žele imati snažnu povezanost, ali zbog nekih problema boje se vezati sa slobodnom osobom" objašnjava Aaron. Vrlo rijetko se govori o tome što osjeća treća strana i zašto su žene postale ljubavnice. Početak svake afere je drugačiji, a tri žene su za Cosmopolitan.com rekle svoje priče i objasnile što im se dogodilo i kako su izašle iz takve situacije.

