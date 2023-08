'Alkemija ljubavi': Ima li par uopće šanse ako među njima nema kemije?

Kad se zaljubimo u našem tijelu događa se pravi hormonski kaos. Znanstvenici su dokazali vezu između nekoliko hormona i neurotransmitora koji igraju veliku ulogu, kako kod samog zaljubljivanja, tako i u procesu međusobnog povezivanja para koje se događa u dužim vezama. Estrogen i testosteron odgovorni su za ono što doživljavamo kao seksualnu privlačnost. Za druge simptome koje prate osjećaj zaljubljenosti glavni su krivci dopamin, norepinefrin i feniletilamin - između ostalog i za rumene obraze, ubrzano kucanje srca i znojenje dlanova koje ćeš vjerojatno osjetiti kad sretneš tipa u kojeg si zaljubljena preko ušiju.

Dopamin je poznat i kao 'hormon sreće', a odgovaran je za taj neopisivi osjećaj blaženstva poveznog s ljubavlju. Koktel ovih hormona može biti uzrokom i manje ugodnih psihičkih i fizičkih pojava kao što su nesanica, gubitak apetita ili loša koncentracija, što može postati problem u svakodnevnom funkcioniranju.

Dakle, nemoguće je 'promašiti' osjećaj zaljubljenosti i ne osjetiti ljubavnu kemiju ako ona postoji, no što ako je nema? Znači li to da je vaša veza osuđena na propast? Je li kemija nešto što ili je - ili nije tu? Ili se ona ipak može nekako stvoriti s vremenom? Odgovor na ovo pitanje ovisi o nekoliko faktora.

Donosimo ti 7 činjenica o ljubavnoj kemiji koje vjerojatno nisi znala čak ni ako si iz kemije imala peticu:

Ružičaste naočale

Kemija je glavni krivac za fenomen koji nazivano 'ružičaste naočale'. Dakle, zbog spomenute kombinacije hormona koja se oslobađa u tvom tijelu tijekom faze zaljubljenosti, vjerojatno ćeš svaku slobodnu (i neslobodnu) minutu željeti provesti sa svojim novim partnerom. Osim što kemija može poremetiti tvoju svakodnevnu rutinu i ugroziti druge tvoje odnose, na nos će ti staviti ružičaste naočale zbog kojih ćeš svog odabranika vidjeti samo u najboljem svjetlu, dok ćeš istovremeno biti potpuno slijepa za realnost.

Za vatru je potrebna iskra

Kako bi između dvoje ljudi zaiskrilo moraju biti zadovoljeni određeni preduvjeti. Jasno, tu je seksualna privlačnost koja svakako neće odmoći, ali osim toga treba postojati i međusobno sviđanje koje se zasniva na nečem drugom, kao što su crte karaktera ili zajednički interesi. Bez toga iskra će se ugasiti prije no što se rasplamsa u ljubavnu vatru.

Kemija se može stvoriti

U nekim slučajevima, kad ne osjećamo kemiju, moguće ju je stvoriti s vremenom – a za to tako nešto trebat će nam, metaforički rečeno, 'alkemija', vještina preobrazbe neplemenitih u plemenite metale. Kako zapaliti iskru ljubavi tamo gdje je nema? Psiholozi savjetuju da probamo s jednostavnim stvarima: na primjer, ako provodimo puno vremena s drugom osobom, imamo zajednički hobi te doživimo neku pustolovinu skupa, veća je šansa da će doći do vatrometa.

Kemija koja se igra skrivača

Nevjerojatno, ali kemija se ne mora odmah pokazati na prvu. Ponekad se može prikriti na neko vrijeme i onda vas oboje iznenaditi. To je osobito čest slučaj u situacijama kad osoba ne pokazuje odmah svoju pravu prirodu, iz kojeg god razloga. Tada će kemija pričekati sve dok se dvoje ljudi bolje ne upoznaju.

Seksepilnost ne garantira kemiju

Postoji mit o tome da ćemo s osobama koje su izrazito atraktivne uvijek osjetiti kemiju – no to je daleko od istine. S druge strane, zanimljiva je činjenica da to što nam netko nije odmah privlačan ne isključuje kemiju. Istraživanje pokazuje da čak i ako ne postoji fizička privlačnost, jedan dio našeg mozga donosi odluku o tome je li netko dobar partner za nas. Zapravo, naš je mozak poput izvidnika koji nam poručuje da si uzmemo malo više vremena dok pokušavamo shvatiti je li ON onaj pravi ili ipak nije.

Kemija nije isto što i kompatibilnost

Nevjerojatan je osjećaj kemije između svoje ljudi, no znači li to da su oni međusobno kompatibilni? Ne nužno. Između kemije i kompatibilnosti ne stoji znak jednakosti jer je kemija nešto što s vremenom slabi – osobito nakon početne faze zaljubljenosti. S druge strane, kompatibilnost je nepromjenjiva, postoji - ili ne te je presudna za uspješnu dugoročnu vezu.

Dolazi bez najave

Čak i ako je moguće da nastane s vremenom, kemija je svakako nešto što ne dolazi po narudžbi. To također znači da će te vrlo vjerojatno iznenaditi onda kad je budeš najmanje očekivala. Već mjesecima se družiš s novim kolegom na poslu i iako ti je ugodno razgovarati s njim, između vas nema nikakve kemije… Sve dok jednog dana ne nastane 'pravi kemijski spoj' - i eto eksplozije.