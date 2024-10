7 najčešćih tajni koje muževi 'skrivaju' od svojih supruga

Brak je zajednica u kojoj ima puno uspona i padova, mira i veselja, ali i tajni i neizgovorenih rečenica. Jesi li ti nekad osjetila da tvoj suprug nešto skriva od tebe? Muškarci se puno manje verbalno izražavaju od žena i općenito nemaju potrebu prenijeti sve svoje emocije pa nije neobično da mogu prešutjeti i neke tajne ili osjetljive teme. Istraživanja pokazuju da su najveće tajne vezane su uz nevjeru, financijske probleme i korištenje narkotika, a one su i najlošije za brak.

No osim toga postoje i neke druge manje tajne, rečenice koje muškarci ne izgovaraju svojim suprugama. Što se skriva u muškom srcu najbolje znaju psiholozi, a dalje možeš pročitati što pokazuju njihova iskustva i otkriti događa li se nešto slično u tvom braku. Ovo su rečenice koje mnogi muškarci ne izgovaraju pred svojim suprugama.

"Potrebna si mi da se osjećam kao snažan muškarac"

Muškarac se može osjećati nesigurno ako njegova žena nije impresionirana njegovom muževnošću i snagom. "Ovo više nisu pedesete godine prošlog stoljeća, ali još uvijek postoji dio samopoštovanja kod muškaraca koji je određen genetikom", objašnjava bračni terapeut Mike Dow za Woman's Day. No ako muškarac otkrije ženi da mu je potreba njezina pohvala moga bi se osjećat će se manje snažno, tvrdi ovaj bračni terapeut. Stoga je važno da žena pohvali njegovu snagu i mišiće, čak i ako je samo otvorio poklopac na staklenki.

"Da, gledao sam u tu ženu"

"Muški mozak će jednostavno sam reagirati na lijepe mlade žene i to iz bioloških razloga jer ih potencijalno vidi kao plodne i one koje mogu roditi zdravu djecu", tvrdi dr. Dow. Zapravo, njegova glava se može okrenuti za ženom prije nego što je njegov mozak to primijetio. "Muški mozak je puno bliži životinjskim instinktima nego ženski. Sve dok te muž voli, spava s tobom i obožava, njegovo okretanje za lijepom ženom zapravo nije važno", kaže dalje.

"Ne izgledaš debelo u toj haljini, meni samo sve izgledaju isto"

Pitala si ga izgledaš li dobro u toj haljni ili je možda bolje da odjeneš onu drugu. A on je promumljao da ti je odlična. Razmišljaš što zapravo on misli i misli li kako ti ova haljina ipak ne stoji. "Prije nekoliko tisuća njegov mozak je trebao pronaći životinju u daljini kako bi je donio kući za večeru, ali bez obzira na to vidi fine detalje ispred sebe", kaže dr. Dow te dodaje "Njemu tvoja plava haljina izgleda isto kao crvena i samo želi na nosiš onu haljinu koja ti se najviše sviđa."

Foto: Unsplash

"Vođenje ljubavi je odlično, ali možemo povremeno imati brzinski seks"

"Ženski mozak pliva u oksitocinu zbog čega se žene osjećaju mirno tijekom dana, ali testosteron kod muškaraca smanjuje proizvodnju oksitocina i tek se povećava nakon orgazma", kaže dr. Dow. Iako mnogi muškarci uživaju u romantici i vođenju ljubavi, ponekad bi radije brže stigao do orgazma. "Teško mu je to izreći pa ako ti uvijek pokušava u udovoljiti, s vremena na vrijeme uzvrati brzinskim seksom koji će mu podići oksitocin", objašnjava Dow.

"Imam neke seksualne fantazije"

"Mnogim muškarcima je teško objasniti što sve žele u krevetu. Možda bi to želio, ali ne zna kako zatražiti ili reći", kaže Charles J. Orlando, autor knjige "The Problem with Women... is Men". Možda mu možeš pomoći tako što ćeš podijeliti jednu od svojih fantazija, a upravo ti bi ga moglo potaknuti da i on učini isto.

"Ponekad nemoj govoriti"

Mnogi će reći kako se žene puno bolje snalaze u multitaskingu. "Muški mozak je puno više linearan i funkcionira od zadatka do zadataka. Osim toga cjelodnevna komunikacija na poslu puno više iscrpljuje muški nego ženski mozak", objašnjava dr. Dow. Međutim možda ipak neće reći da mu odgovara tišina jer nije u redu prema supruzi. No žena se može odlučiti na tišinu koja će mu pomoći da se odmori. Nakon toga će razgovor puno lakše teći i oboje ćete se osjećati ugodnije.

"Lažem zbog mira u kući"

"Tajnovitost i skrivanje nekih stvari i osjećaja može biti povezana sa strahom, ako se to razumije može se više suosjećati i pomoći partneru", objašnjava terapeutkinja dr. Sue Johnson. Ako zabrlja i bude iskren najbolje je da oboje duboko udahnete i riješite to bez ljutnje. No ako se dogodi prepirka naglasi da ti je važna iskrenost.