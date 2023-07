Seks je užitak koji obožavaju oba spola, a dolazak do vrhunca je dio koji je posebno omiljen i kojem svi teže. Ti trenuci potpunog oslobađanja nakon kojeg ostaje samo čisti osjećaj zadovoljstva je poseban je za svaki par. Zna se da muškarci imaju više orgazma od žena, a novo istraživanje je pokazalo da imaju i jako puno koristi od ženskog orgazma. Njihov osjećaj muškosti raste sa ženskim orgazmom.

Studija objavljena u Journal of Sex Research otkrila je da je muškarcu vrlo važno kako se partnerica osjeća jer uvijek postoji "pritisak", ako ona doživi vrhunac on je bolji muškarac. Vjerojatno je to jedan od razloga zašto žene lažiraju orgazme.

Iako se često muškarci smatraju sebičnim u krevetu ipak nije sve tako crno. Svaki muškarac voli kada žena uživa u seksu i doživi vrhunac. WomensHealthMag donio je neke razloge zašto muškarac obožava gledati svoju voljenu dok doživljava vrhunac. O čemu se točno radi, provjeri u nastavku jer tko zna - možda ćeš svog voljenog početi doživljavati na drugačiji način.

