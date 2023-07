Može li se ljetna avantura pretvoriti u ozbiljnu vezu? Evo znakova koji to otkrivaju

Ljetni mjeseci su kao stvoreni za uzbudljive romanse i ležerne veze, no ponekad se i takav neobavezni odnos može pretvoriti u nešto ozbiljnije. Međutim, kako znati je li riječ o prolaznoj ljetnoj avanturi ili odnosu s potencijalom?

Možda si upoznala zgodnog frajera i u početku je vaša veza bila bez obaveza, no onda ste se, malo pomalo, počeli zaljubljivati i stvarno sviđati jedno drugome. U određenom trenutku zasigurno si se zapitala 'da li se samo zabavljamo ili je ovo nešto više?'.

Prema mišljenju stručnjaka za odnose, ljetne romanse prilično su komplicirane, a najveći problem kod takvih veza je to što nikad ne znamo može li to stvarno postati 'ono pravo' pa je cijela situacija pomalo zbunjujuća. Ako si se upustila u jednu od takvih veza te si zbunjena vlastitim emocijama, ali i ponašanjem druge osobe, vjerojatno razmišljaš i o tome što će biti kada ljeto završi. Može li vaša romansa biti nešto više? Što ako i on to želi?

Na sreću, postoje znakovi uz pomoć kojih ćeš riješiti sve svoje nedoumice te otkriti ima li tvoja ljetna veza potencijala. U nastavku otkrij koji su.

Ugodno se osjećate kada ste zajedno

Svaki je odnos drugačiji i nijedan od ovih znakova nije stopostotni pokazatelj da će veza potrajati. Zapravo, nitko sa sigurnošću ne može reći što nosi budućnost i hoće li bilo kakva veza trajati samo tijekom ljeta, jednu godinu ili dulje od toga. Ipak, ako se osjećaš ugodno u njegovoj blizini, to bi moglo značiti da je pred vama dugotrajnija veza.

Obostrane emocije

Požuda je prisutna na početku svake veze, ali kada ti se netko iskreno sviđa, to je znak da taj odnos ima potencijala postati nešto više od usputne romanse. Ljudi koji se upuštaju u ljetne avanture često to čine samo radi zabave, a ne zato jer vole jedno drugo. Obrati pozornost na svoje emocije i na to kako se osjećaš kada si u njegovom društvu i neka te to vodi.

Između vas postoji bliskost

Kod nekih parova bliskost se stvara gotovo odmah na početku veze. Postoji određena intimnost i povezanost. Takvi odnosi najčešće potraju. Ako si već na samom početku veze osjetila da između vas postoji nešto više, možda bi trebala poslušati svoju intuiciju.

Djela govore više od riječi

Male geste i djela govore puno više od riječi. Ako se on dodatno trudi da bude pažljiv, brižan i romantičan, to bi moglo značiti da mu se uistinu sviđaš i da je zainteresiran za ozbiljniju vezu. Obrati pažnju na to kako se oboje ponašate jedno prema drugome i to će ti otkriti ima li vaša romansa potencijala.

Možeš se zamisliti s njim u budućnosti

Čak i ako ste se dogovorili da će vaša 'veza' završiti nakon ljeta, možda sanjariš o budućnosti s njim. Ako je on slučajno spomenuo zajednički odlazak na neki budući događaj, bilo da je riječ o viziji daleke ili bliže budućnosti, ili ako razgovarate o zajedničkom druženju, to je definitivno znak da bi se iz vaše ljetne romanse moglo razviti nešto više.