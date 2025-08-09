Želiš imati dugu kosu? Evo kako ubrzati njezin rast

Iako ne postoji brzo rješenje, uz nekoliko ključnih navika i pravilnu njegu možeš pomoći svojoj kosi da raste brže, zdravije i jače. Donosimo ti provjerene savjete stručnjaka za prirodan i učinkovit rast kose

Bez obzira jesi li požalila zbog impulzivnog šišanja ili želiš ponovno imati dugu, zdravu kosu, pitanje kako ubrzati rast kose jedno je od onih s kojim se svaka od nas susretne barem jednom. Iako ne postoji čarobno rješenje, pravilna njega i strpljenje donose rezultate.

Frizer Mark Townsend za Vogue je otkrio da je za postizanje željene dužine potrebno posvetiti posebnu pažnju njezi kose. Rast kose je prirodan, dugotrajan proces koji može biti usporen stresom, lošom prehranom i nepravilnom njegom vlasišta. No, uz nekoliko pametnih navika, možeš potaknuti zdraviji i brži rast.

Koliko brzo kosa zapravo raste?

Kosa prolazi kroz tri faze rasta: anagenu (aktivni rast), katagenu (prijelaznu) i telogenu (fazu mirovanja i ispadanja). U anagenoj fazi, koja može trajati od 3 do 5 godina, kosa prosječno raste oko 1,25 cm mjesečno. Ipak, na brzinu rasta utječu genetika, dob, način života i svakodnevna rutina njege.

Pexels

Što usporava, a što potiče rast kose?

Na rast kose najviše utječu prehrana, stres, zdravlje vlasišta i dob. Uravnotežena prehrana bogata proteinima, željezom, cinkom, vitaminima B skupine i omega-3 masnim kiselinama ključna je za snažnu i dugu kosu. Uz to, redovito čišćenje i njegovanje vlasišta pomaže stvaranju optimalnog okruženja za rast.

Važno je znati da tekstura kose ne utječe na brzinu rasta, ali može vizualno stvoriti dojam da ravna kosa raste brže od kovrčave, jer se kovrče “skupljaju” u dužini.

Pexels

Savjeti za poticanje rasta kose

Redovito šišanje

Minimalno šišanje svaka tri do četiri mjeseca sprječava širenje ispucalih vrhova, čime čuvaš postojeću dužinu i zdravlje kose.

Njega vlasišta

Čisto i nahranjeno vlasište temelj je zdravog rasta. Pazi da koristiš blage šampone bez sulfata i lagane serume za hidrataciju vlasišta.

Dubinski tretmani

Jednom tjedno priušti kosi intenzivnu hidratantnu masku, posebno ako je tvoja kosa tanka, kovrčava ili bojana. Posebno obrati pažnju na vrhove, jer su oni najizloženiji oštećenjima.

Pažljivo češljanje

Biraj četke koje nježno raščešljavaju kosu bez čupanja i lomljenja. Nikada nemoj grubo povlačiti čvorove, osobito kada je kosa mokra.

Pexels

Svjesno pranje kose

Prije šamponiranja možeš koristiti pre-wash tretmane kako bi zaštitila prirodna ulja. Prilikom pranja masiraj vlasište kako bi potaknula cirkulaciju i stimulirala folikule.

Zdrava prehrana i dodaci prehrani

Fokusiraj se na cjelovitu, pretežno biljnu prehranu. Ukoliko smatraš da ti nešto nedostaje, možeš uzeti dodatke poput silicija (BioSil) koji dokazano jača kosu.

Rast kose nije proces koji se događa preko noći, ali uz pravilnu njegu, zdravu prehranu i malo strpljenja, možeš potaknuti zdraviji i brži rast. Ključ je u dosljednosti – njeguj kosu iznutra i izvana, i rezultati će doći.