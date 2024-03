U zagrebačkoj Esplanadi predstavljena L’Oréal Paris Panorama maskara

Sinoć je zagrebački hotel Esplanade, jedan od najljepših primjera Art deco stila u arhitekturi, zasjao kao u slavna vremena kada je i izgrađen, kao elegantno utočište putnicima vlaka Orient Express. Smaragdna dvorana na jednu večer pretvorila se u “grad svjetlosti”, ali i dojmljivu scenografiju za predstavljanje najnovijeg člana L’Oréal Paris Volume Million Lashes obitelji – Panorama maskaru – proizvod koji će transformirati vaš pogled!

Događanje je moderirala influencerica Dora Martinović, a predstavljanje nove L’Oréal Paris maskare nisu propustile ni Ida Prester, Katarina Baban, Ecija Ojdanić, Jelena Perić, Miach I brojni drugi koji su uživali u glazbenom nastupu Franke Batelić.

U Smaragdnoj dvorani koja je odisala pariškim chicom, najveću je pažnju privukla šestometarska instalacija Eiffelovog tornja, simbola Pariza, koji od 1889. godine plijeni pažnju i privlači posjetitelje da s njegova vrha pogledaju panoramu francuske prijestolnice. Stoga je to zanimljiva poveznica s Panorama maskarom koja pruža neodoljive trepavice koje privlače pažnju gdje god da se pojavite. Bez obzira jeste li zaljubljenik u ljepotu, profesionalni makeup artist ili jednostavno volite istaknuti svoje trepavice, ova maskara je osmišljena da zadovolji sve vaše potrebe i podari vam voluminozne, lepezaste trepavice iz snova. Ultra fleksibilna četkica s kombinacijom vlakana različite dužine doseže do svake trepavice od unutarnjeg do vanjskog kuta, razdvaja ih i pruža volumen bez grudica i razmazivanja uz pomoć formule obogaćene s 5% StretchFlex kompleksom. U samo jednom potezu trepavice su izduljene i vidljivo podignute!

Kako biste u potpunosti iskoristili sve performanse koje ova maskara nudi, potrebno ju je ispravno i nanijeti. Nanosi se prvo na kutove trepavica kako bi se postigao učinak očiju koje izgledaju veće, zatim se prođe četkicom kroz sredinu za potpuni panorama volumen, a rezultat su trepavice izdužene do savršenstva, i – Voilà - oči koje izgledaju do 1,4 puta veće!

Uz Panorama maskaru, svaki pogled postaje neodoljiv. Bilo da se spremate za posebnu priliku ili želite istaknuti svoju prirodnu ljepotu, ova maskara će vam pružiti samopouzdanje i šansu da zablistate – jer vi to zaslužujete.

Foto: John Pavlish i 925Studio