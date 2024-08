Imamo trik vizažista za savršen ljetni sjaj: Trebaju ti samo dva rumenila

Rumenilo je mnogima najdraži korak i dio njihove makeup rutine, a svaka žena zna da ga je po ljeti nemoguće zadržati na licu cijeli dan i izgledati svježe. Postoji mnoštvo trikova i savjeta za problem s kojim se svi susrećemo tijekom ljetnih vrućina i različitih svečanosti, ali izdvojile smo jedan koji nam se pokazao kao najbolji kroz bezbroj prilika.

Na jednoj edukaciji otkrila sam trik koji koristim redovito svako ljeto, a za njega će ti trebati samo dva rumenila. Nakon nanošenja podloge nanosi se rumenilo u kamenu, i zatim se nanosi kremasto rumenilo. Ovo drugo rumenilo može biti i tekuće, ali kremasto je puno bolje jer neće izgledati kao da imaš mrlje na obrazima već će sjaj doći do izražaja. No, vrlo je važno da se kremasto rumenilo prvo "zagrije" na ruci, a zatim se beauty blenderom nanese na lice, to daje glowy efekt i izgleda besprijekorno na licu.

Također, bitno je naglasiti kako nijanse ne moraju biti iste, možeš koristiti roza rumenilo u kamenu, a kremasto može biti crvenkasto ili breskvasto. Taj savjet dala mi je jedna vizažistica koja šminka poznate dame s naših prostora i stvarno se trik pokazao korisnim, i po zimi i po ljeti. Video s uputama i rezultatima možeš pogledati u nastavku, a nakon njega smo izdvojile nekoliko kombinacija koje bi trebala isprobati.

Izdvojili smo nekoliko jeftinijih i skupljih rumenila za koje mislimo da će stvoriti najbolji sjaj.

Milani u nijansi 01, Dolce Pink - 17,20 €, Catrice u nijansi 020 Techno Pink - 2,65 €

Bourjois Paris u nijansi 41 Healthy Mix - 13,90 €, Kiko Milano u nijansi 02 Golden Peach - 11,99 €

Dior Backstage u nijansi 01 - 49,99€, Giorgio Armani u nijansi 53 - 45,99 €

MAC u nijansi Love joy - 37,59 €, Maybelline u nijansi Sol Search​ - 9,95 €

Bobbi Brown u nijansi Antigua - 33,74€, Bobbi Brown u nijansi Powder Pink - 44,00€