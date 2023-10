Tamnije crvene nijanse zavladale su svijetom manikura i oduševljene smo

Vrijeme nije pravi pokazatelj da se mijenjaju godišnja doba, boje u svijetu ljepote najbolji su pokazatelj da polako nestaje ljeto i da dolazi jesen. Boje na noktima upravo postaju bogatije i tamnije. Za mnoge žene to znači da nokti idu on nijansi klasične crvene do crne, a ove sezone je nekoliko popularnih nijansi, među njima su sve tamnije nijanse crvene.

Tamnocrvene nijanse su mnogim ženama vrlo prihvatljive jer istovremeno izgledaju elegantno i šik te se vrlo lako uklapaju u jesenske outfite. "Tamnocrvena" nijansa znači zapravo nekoliko nijansi od bogatih grimiznih do tamnijih kestenjastih poput kultnog Chanelovog laka za nokte "Rouge Noir"

No tamnije nijanse crvene ne moraju biti jednolične nego manikure mogu izgledati drugačije i zaigrano, a neke odlične ideje možeš pogledati u nastavku. Od klasičnih do sjajnih...

POGLEDAJ VIDEO: Joga za lice sve je popularnija

Mat francuska manikura

Francuska manikura ima bezbroj varijanti, a ova mat varijanta može biti jedan od izbora ove jeseni.

Od crvenog do crnog

Crveno-crna ombré manikura idealna je za jesenske dane.

Sjajni ombre

Crna manikura s tamnocrvenim svjetlucavim vrhovima bit će odličan izbor za žene koje vole manikure s twistom.

Kratki nokti

Kratki nokti mogu izgledati posebno šik i odlično se slažu sa različitim outfitima.

Vamp varijanta

Tamnije nijanse odlično izgledaju uz dugačke nokte jer se dobije seksi stil.

Kvadratni oblik

Kratki tamnocrveni nokti su posvuda na društvenim mrežama, posebno je popularan kvadratni oblik noktiju.

Dulji nokti

Ako više voliš dulje nokte, ova klasična tamnocrvena ovalna manikura je vrlo elegantna i unijet će dašak boje u svaki jesenski outfit.

Chanel Rouge Noir

Kultni Chanelov lak za nokte savršeno odgovara ovim jesenskim nijansama.

Jednostavno i efektno

Tamnije nijanse fantastično izgledaju i na jako kratkim noktima.

Drugačije i jesensko

No tamnije nijanse mogu izgledati i vrlo zaigrano poput ove manikure s točkicama.