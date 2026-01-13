Suha koža zimi: Zašto dolazi do perutanja i kako zaštititi kožnu barijeru

Suha koža zimi jedan je od najčešćih dermatoloških problema, čak i kod osoba koje tijekom ostatka godine nemaju izražene tegobe. Niske temperature, suh zrak u grijanim prostorima i česte promjene okoline dodatno opterećuju kožnu barijeru, što često dovodi do osjećaja zatezanja, perutanja kože i pojačane osjetljivosti

Dolaskom hladnijih dana i sezone grijanja, mnogi se suočavaju s neugodnim promjenama na koži. Osjećaj zatezanja, hrapavost, perutanje i crvenilo postaju gotovo neizbježna svakodnevica. Iako se često naziva "zimskom kožom", ovo stanje nije samo estetski problem, već i znak da je prirodna zaštita našeg najvećeg organa narušena. Srećom, uz pravilno razumijevanje uzroka i nekoliko ključnih promjena u rutini njege, moguće je koži vratiti zdravlje, mekoću i sjaj.

Zašto koža postaje suha zimi?

Glavni krivac za isušivanje kože tijekom zime je drastičan pad vlažnosti zraka. Hladan vanjski zrak prirodno sadrži manje vlage, a boravak u zagrijanim prostorijama dodatno pogoršava situaciju. Centralno grijanje, kamini i grijalice izvlače preostalu vlagu iz zraka, stvarajući suhu mikroklimu koja doslovno "krade" vodu s površine naše kože. Taj proces, poznat kao transepidermalni gubitak vode (TEWL), ubrzava se, ostavljajući kožu dehidriranom i oslabljenom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Problem dodatno pogoršavaju i neke zimske navike. Dugi, vrući tuševi ili kupke, iako pružaju trenutnu ugodu, s kože skidaju dragocjena prirodna ulja koja čine zaštitni sloj. Korištenje agresivnih sapuna, gelova za tuširanje i sredstava za čišćenje s jakim deterdžentima također narušava ovu osjetljivu ravnotežu, čineći kožu podložnijom iritacijama i oštećenjima.

Pexels

Ključ je u kožnoj barijeri

Kako bismo razumjeli zašto je koža zimi toliko osjetljiva, moramo poznavati ulogu njezine zaštitne barijere. Vanjski sloj kože, epidermis, funkcionira kao prva linija obrane tijela od vanjskih utjecaja poput zagađenja, alergena i štetnih mikroorganizama. Istovremeno, njegova najvažnija zadaća je zadržavanje vlage unutar kože. Ova barijera sastoji se od stanica kože (korneocita) koje su međusobno povezane lipidnim matriksom, svojevrsnom smjesom masti koja uključuje ceramide, kolesterol i masne kiseline.

Kada je kožna barijera zdrava i cjelovita, ona učinkovito sprječava gubitak vode i štiti dublje slojeve kože. Međutim, zimski uvjeti, starenje i nepravilna njega mogu je oštetiti. Posljedice su suhoća, crvenilo, osjećaj zatezanja i povećana osjetljivost, jer iritansi iz okoline lakše prodiru u kožu.

Unutar lipidnog matriksa koji čini kožnu barijeru, ceramidi igraju glavnu ulogu. Te voštane molekule masti čine otprilike pedeset posto strukture vanjskog sloja kože i djeluju kao "ljepilo" koje drži stanice na okupu, stvarajući čvrst i nepropustan štit. Njihova je funkcija ključna za održavanje hidratacije i zaštitu od vanjskih oštećenja. Studije su pokazale kako je zdrava i dobro funkcionirajuća kožna barijera neophodna za opće zdravlje kože.

Problem nastaje jer se razina ceramida u koži prirodno smanjuje s godinama, ali i pod utjecajem vanjskih faktora. Manjak ceramida izravno dovodi do slabljenja barijere, što rezultira suhom, nadraženom i ispucanom kožom. Zbog toga je nadoknada ceramida putem proizvoda za njegu jedan od najučinkovitijih načina za obnovu i jačanje zaštitne funkcije kože, posebno zimi.

Pexels

Rješenja za dehidraciju i perutanje

Kada je kožna barijera narušena, često dolazi do perutanja kože. To je prirodni proces kojim se koža pokušava oporaviti odbacivanjem oštećenih površinskih stanica. Iako je perutanje vidljiv znak problema, rješenje leži u dubinskoj hidrataciji i obnovi. Važno je razlikovati suhu kožu, kojoj nedostaje masnoće (sebuma), od dehidrirane kože, kojoj nedostaje vode. Zimi se često susrećemo s oba problema istovremeno.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hidratacija kože započinje iznutra, dovoljnim unosom vode, ali ključnu ulogu ima vanjska njega. Preporučuje se korištenje proizvoda koji sadrže humektanse, tvari koje privlače i vežu vodu na sebe, poput hijaluronske kiseline i glicerina. Nakon njih, nužno je nanijeti proizvode s okluzivima i emolijensima, poput krema bogatih ceramidima, shea maslacem ili uljima, koji će "zaključati" vlagu u koži. Pravilna njega uključuje i nježnu eksfolijaciju, jednom do dva puta tjedno, kako bi se uklonile odumrle stanice i omogućilo bolje prodiranje aktivnih sastojaka.

Pexels

Što je keratoza pilaris i zašto se pogoršava zimi?

Mnogi ljudi primjećuju da im se zimi na nadlakticama, bedrima ili stražnjici pojavljuju sitne, hrapave kvržice, poznate kao keratoza pilaris ili "pureća koža". Riječ je o bezopasnom i vrlo čestom stanju koje nastaje zbog prekomjernog nakupljanja keratina, proteina koji štiti kožu. Višak keratina stvara čepove koji blokiraju folikule dlaka. Budući da je stanje usko povezano sa suhom kožom, simptomi se značajno pogoršavaju tijekom zimskih mjeseci zbog niske vlažnosti zraka. Iako ne postoji lijek, stanje se može držati pod kontrolom redovitom hidratacijom i korištenjem losiona koji sadrže ureu ili salicilnu kiselinu, sastojke koji pomažu u otapanju keratinskih čepova.

Zimska njega kože ne mora biti komplicirana. Fokus bi trebao biti na zaštiti i obnovi kožne barijere kroz nježno čišćenje, redovitu hidrataciju i korištenje proizvoda bogatih lipidima poput ceramida. Uz malo pažnje i dosljednosti, koža može ostati zdrava, glatka i ugodna čak i tijekom najhladnijih zimskih dana.