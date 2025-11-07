Što je cica i kako je postala hit sastojak u beauty industriji?

Cica, odnosno Centella Asiatica, posljednjih je godina postala jedan od najtraženijih sastojaka u svijetu njege kože – i to s dobrim razlogom. Poznata po svojim umirujućim, regenerativnim i protuupalnim svojstvima, ova biljka djeluje poput prirodnog balzama za kožu sklonu iritacijama, crvenilu i isušivanju

Ako pratite svijet ljepote, gotovo je nemoguće da niste čuli za cicu – sastojak koji je u posljednjih nekoliko godina postao prava zvijezda u proizvodima za njegu kože. Od umirujućih krema do moćnih seruma, cica se prometnula u rješenje za gotovo sve probleme, od crvenila i iritacija do jačanja kožne barijere. No, iako se čini kao moderan trend, priča o ovoj biljci seže tisućama godina u prošlost.

Od tigrove trave do K-beauty fenomena

Cica je skraćeni, komercijalni naziv za biljku Centella Asiatica, poznatu i kao gotu kola, tigrova trava ili indijski dlanovnik. Ova zeljasta biljka porijeklom je iz močvarnih područja Azije, gdje se stoljećima koristi u ajurvedskoj i tradicionalnoj kineskoj medicini kao "čudotvorni eliksir života" za liječenje rana, opeklina i raznih upalnih stanja kože.

Legenda kaže da je nadimak "tigrova trava" dobila jer su promatrači primijetili kako se ozlijeđeni tigrovi valjaju u njoj kako bi ubrzali zacjeljivanje svojih rana. Iako je na Zapadu prisutna već dugo, uglavnom je imala sporednu ulogu u formulacijama. Njezin strelovit uspon na globalnoj sceni dogodio se zahvaljujući meteorskoj popularnosti korejske kozmetike, poznatije kao K-beauty. K-beauty filozofija temelji se na nježnim, hidratantnim i obnavljajućim sastojcima koji jačaju kožnu barijeru, a cica se savršeno uklopila u taj koncept.

Znanost iza čudotvorne biljke: Koje su prednosti za kožu?

Snaga cice leži u njezina četiri glavna bioaktivna spoja: azijatikozidu, madekasozidu, azijatičnoj kiselini i madekasičnoj kiselini. Ovi sastojci djeluju sinergijski i pružaju koži niz impresivnih dobrobiti koje su danas potvrđene i znanstvenim istraživanjima.

Snažno umiruje upale i crvenilo: Zahvaljujući svojim protuupalnim svojstvima, cica je idealan saveznik za osjetljivu i reaktivnu kožu. Učinkovito smanjuje crvenilo, smiruje iritacije i pruža olakšanje kod stanja poput rozaceje, ekcema i psorijaze.

Zahvaljujući svojim protuupalnim svojstvima, cica je idealan saveznik za osjetljivu i reaktivnu kožu. Učinkovito smanjuje crvenilo, smiruje iritacije i pruža olakšanje kod stanja poput rozaceje, ekcema i psorijaze. Ubrzava zacjeljivanje i obnovu kože: Cica potiče sintezu kolagena tipa I, ključnog proteina za strukturu i čvrstoću kože. To svojstvo ubrzava regeneraciju stanica, pomaže u zacjeljivanju manjih rana i opeklina te smanjuje vidljivost ožiljaka, posebice onih nastalih nakon akni.

Jača zaštitnu barijeru kože: Zdrava kožna barijera naša je prva linija obrane od vanjskih stresora poput zagađenja i UV zračenja. Cica pomaže ojačati ovu barijeru, čineći kožu otpornijom, smanjujući gubitak vlage i sprječavajući daljnje iritacije.

Zdrava kožna barijera naša je prva linija obrane od vanjskih stresora poput zagađenja i UV zračenja. Cica pomaže ojačati ovu barijeru, čineći kožu otpornijom, smanjujući gubitak vlage i sprječavajući daljnje iritacije. Pruža dubinsku hidrataciju: Osim što smiruje, cica je bogata aminokiselinama, masnim kiselinama i beta-karotenom, koji hrane kožu i pomažu joj zadržati vlagu. Rezultat je meka, glatka i elastična koža zdravog izgleda.

Osim što smiruje, cica je bogata aminokiselinama, masnim kiselinama i beta-karotenom, koji hrane kožu i pomažu joj zadržati vlagu. Rezultat je meka, glatka i elastična koža zdravog izgleda. Djeluje protiv znakova starenja: Kao moćan antioksidans, cica neutralizira slobodne radikale koji oštećuju stanice kože i ubrzavaju starenje. Stimulacijom proizvodnje kolagena, dugoročno pomaže u održavanju čvrstoće i elastičnosti kože te smanjenju finih linija i bora.

Kako uvrstiti cicu u svoju rutinu njege?

Cica je iznimno svestran i nježan sastojak, pogodan za sve tipove kože. Njezine dobrobiti najviše dolaze do izražaja u proizvodima koji se ostavljaju na koži, poput seruma, krema, losiona i maski. U proizvodima za čišćenje njezin je učinak ograničen zbog kratkog kontakta s kožom.

Zbog svojih umirujućih svojstava, izvrsno se kombinira s potencijalno iritirajućim aktivnim sastojcima poput retinola ili kiselinskih pilinga (AHA i BHA). Nanošenje proizvoda s cicom nakon takvih tretmana može pomoći u smanjenju crvenila i ubrzati oporavak kože. Danas je cica ključni sastojak mnogih popularnih linija, kao što su La Roche-Posay Cicaplast ili Dr.Jart+ Cicapair.

Je li cica sigurna za sve?

Cica se smatra jednim od najsigurnijih sastojaka u kozmetici i nuspojave su iznimno rijetke. Prikladna je za svakodnevnu upotrebu i dobro je podnosi čak i najosjetljivija koža. Ipak, kao i kod svakog novog proizvoda, postoji minimalan rizik od alergijske reakcije, koja se najčešće manifestira kao kontaktni dermatitis ili osjećaj peckanja. Zbog toga se uvijek preporučuje napraviti test na malom dijelu kože (primjerice, na unutarnjoj strani podlaktice) i pričekati 24 sata prije nanošenja na lice. Trudnice i dojilje trebale bi se posavjetovati sa svojim liječnikom prije uvođenja novih proizvoda u rutinu.

Ukratko, cica je mnogo više od prolaznog trenda. To je znanstveno potvrđen sastojak s bogatom poviješću koji nudi konkretna rješenja za neke od najčešćih kožnih problema. Bilo da se borite s osjetljivošću, želite ubrzati oporavak kože ili jednostavno tražite pouzdanu hidrataciju, proizvodi s ovom moćnom biljkom zaslužuju mjesto na vašoj polici.