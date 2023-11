Što bi svaka žena nakon 40-te morala imati u svojoj kozmetičkoj torbici?

Svako životno doba zahtjeva drugačiju beauty rutinu – i naravno, drugačije proizvode u kozmetičkoj torbici. Naš omiljeni ruž koji smo nosile u studentskim danima možda nam neće pristajati kad budemo starije, a nekoliko slojeva maskare bez koje ne možemo zamisliti izlazak iz kuće, u zrelijim godinama može biti – jednostavno previše.

Važno je znati kakav make-up dodaje godine našem licu te također koji proizvodi nam mogu pomoći da izgledamo zdravo i svježe. Kao što postoje kreme namijenjene zrelijoj koži, postoje i beauty proizvodi koji su potrebni svim ženama nakon 40-te, kako bi njihova ljepota još više došla do izražaja. Ako si otpuhala 40 svjećica na torti, zaviri u svoju kozmetičku torbicu i provjeri imaš li ovih 8 must have proizvoda:

Pogledaj video: Joga za lice

Uvijač za trepavice

Kako starimo, naše trepavice gube na gustoći i ravnaju se, a kako bi oči izglede veće i izražajnije, trebaš uviti trepavice prije nanošenja maskare. “Duge trepavice pomažu da oči izgledaju budnije, stoga bi uvijači za trepavice i dobra maskara uvijek trebali biti obavezni dio torbice za šminku”, kaže Nikki Wolff, poznata britanska vizažistica.

Što se maskare tiče, bitno je ne pretrajati, jer u ovom slučaju, manje je - više. Donje trepavice slobodno možeš izostaviti i nemoj nanositi više od dva sloja. Vrlo je važno da maskara ne bude suha i ne pravi grudice.

DIOR Backstage Eyelash Curler Professional Perform uvijač za trepavice, 30,59 eur

Bobbi Brown Eye Opening maskara, 43,67 eur

Fiksator za obrve

S godinama crte našeg lica neminovno gube na izražajnosti. Koža se opušta, a trepavice i obrve postaju tanje. Zato je ponekad potrebno malo intervenirati. "Jedan od načina da to učinite je da vaš make-up bude takav da 'podiže' lice“, savjetuje Caroline Barnes, britanska vizažistica i Max Factorova ambasadorica.

Što se obrva tiče, trebaš ih počešljati, ali to nije dovoljno – Barens predlaže proizvod za učvršćivanje obrva, najbolje neki u svijetloj nijansi i s vlaknima za dodavanje volumena.

Guerlain Mad Eyes Eyebrow Gel Pen gel za obrve, 47,29 eur

DIOR Diorshow On Set Brow maskara za obrve, 35,69 eur

Hijaluronska kiselina

Bez obzira na tvoje godine, početi svoju beauty rutinu s dobrom njegom uvijek je pametna ideja. Hijaluronsku kiselinu nazivaju čudotvornim sastojkom koji pomaže kod obnove kože, ali joj može vratiti i čvrstoću i elastičnost.

"Uvijek bih preporučila korištenje hijaluronske kiseline jer koži daje sjaj", kaže Barnes, koja tvrdi kako osim u koraku pripreme kože za make-up ovaj proizvod možemo koristiti i naknadno te ga nježno utapkati u područje oko očiju: “…preko šminke za osvježenje kože – jer nije previše sklizak u konzistenciji, ne razmazuje se niti skida šminku.”

one.two.free! Hyaluronic Power serum za njegu lica, 23,76 eur

Dr Dennis Gross Hyaluronic Marine™ Hydration Booster koncentrat za njegu lica, 104,72 eur

Iluminirajuća baza

Ovaj je proizvod savršena podloga za make-up. Nanosi se nakon hidrantne kreme i idealan je za zreliju kožu koju bi teški puderi samo vizualno postarali. Tvom će licu dati svježinu, mladolikost i zdravi sjaj.

"Potražite laganu formulu koja nudi hidrataciju, a da ne izgleda previše sjajno. Moj favorit trenutačno je Shiseidov Synchro Skin Tint, jer stvara prirodno besprijekoran ten s velikom postojanošću,“ savjetuje Wolff.

Kao idealnu bazu Barnes preporučuje BFF kremu Trinny London i to u kombinaciji s neprozirnim korektorom za dobro prekrivanje nesavršenosti na koži:

“Tako je sveukupni učinak lagan i laskav, umjesto teške šminke na cijelom licu, što može dodati godine vašem tenu”, smatra ona.

Trinny London Fond de teint BFF SPF 30, BFF krema, 48 eur

Givenchy Mister Healthy Glow gel za ujednačen ten, 42,89 eur

It Cosmetics CC+ Cream Illumination With SPF 50+ tonirana krema, 40,48 eur

Dobar korektor

„Bore je nemoguće sakriti pa nemojte ni pokušavati, jer ćete samo privući više pažnje na njih“, upozorava Sandy Linter, dugogodišnja profesionalna vizažistica slavnih, kojoj su povjerenje poklonile velike zvijezde poput Elizabeth Hurley i Debbie Harry.

Linter savjetuje da nakon iluminirajuće baze nanesemo tekući, kremasti korektor koji dobro pokriva. Njezin je izbor korektor Giorgio Armani High-Precision Retouch Concealer, a predlaže da ga nanesemo na crvenkasta ili hiperpigmentirana područja te na podočnjake, kao i unutarnje kutove očiju.

“Kod većine žena najviše potamni dio lica na unutarnjim kutovima očiju, za razliku od vanjskih kutova gdje se stvaraju bore od smijanja”, objašnjava ona.

ARMANI Power Fabric Concealer tekući korektor, 46,59 eur

Yves Saint Laurent Touche Éclat High Cover tekući korektor, 42,89 eur

Strateški raspoređeno rumenilo

Mnoge od nas koristimo trik za nanošenje rumenila tako da se nasmijemo pa nam jagodice dođu do izražaja i onda nanosimo prozvod na to mjesto, ali u zrelijim godinama možda bismo trebale promijeniti ovu praksu.

“Umjesto na jagodice, radije nanosim rumenilo na vrh jagodične kosti i zatim ga razmažem prema sredini lica“, kaže Linter. Što se nijansi rumenila tiče, ona preferira zagasito ružičaste poput MAC Powder Blush, u nijansi Nordstrom. "Koristim ga od 90-ih!", dodaje ona.



Ova vizažistica otkriva još jedna trik, naime, ponekad najprije nanese tekuće rumenilo, a potom preko toga rumenilo u prahu, za još bolji učinak 'pomlađivanja'.

MAC Powder Blush Matte rumenilo, 37,29 eur

Lancôme Teint Idole Ultra Wear Blush Stick rumenilo u stiku, 53,09 eur

Idealna olovka za oči

Osim uvijanja trepavice i maskare, bitno je naglasiti oči i dobrim linerom. No, s tim u vezi Linder razbija jedan veliki mit:

“Nekoć se govorilo da valja koristiti samo smeđu boju, ali da žene starije od 40 godina ne mogu koristiti crnu zapravo nije istina. Morate stvoriti kontrast između boje vaših očiju i olovke. Smeđa može učiniti da izgledate umorno ako nije pogođena prava nijansa”, tvrdi Linter.

Ona se kune u Lancômeovu olovku za oči Le Crayon Khôlom, u nijansi crne kave i tvrdi: “Može je koristiti apsolutno svatko!“

Kako bi ti oči u svakoj prilici izgledale svježe kao da si se dobro odmorila, Wolf predlaže da klasičnu olovku zamijeniš onom u nude nijansi i naneseš je na donju liniju kapka. Ona, dakako, ima svoj favorit:

„Chantecailleov Nude Eye Kajal je najprirodnija nude nijansa i ima super-meku teksturu.”

Lancôme Crayon Khôl olovka za oči, 26,59 eur

Chantecaille Brightening Eye Kajal Nude olovka za oči, 33 eur

Krematski ruž i olovka

“Kako starimo, naše usne mogu postati asimetrične”, napominje Linter. Ovome možeš doskočiti tako da odabereš olovku za usne u prirodnoj nijansi, ali još važnija od nijanse u ovom je slučaju formula, koja mora biti vrlo kremasta.

“Želite da bude toliko mekana da čim dotakne kožu, sklizne”, objašnjava ona te predlaže olovku NARS Velvet Matte Lip Pencil.

Za dobivanje poželjne simetrije usana, Linter preporučuje da ih ocrtamo u četiri odvojena poteza, počevši od vanjskih kutova i povlačeći olovku prema kupidovom luku ili prema sredini donjih usana.

“Tako će vam usne biti uravnoteženije”, kaže ona.

“S vremenom sve postaje mekše i manje definirano – a usne gube svoj definirani rub. Redefiniranje ovih suptilnih promjena na koži može učiniti da lice izgleda živahno i budno,“ pojašnjava Neil Young, britanski vizažist slavnih koji je radio u Londonu i New Yorku sa zvijezdama poput Hilary Swank, Kate Hudson, Rite Ore, i Belle Hadid.

Kako bi svojim usnama dodala volumen, on predlaže korištenje olovke Lip Cheat Charlotte Tilbury u nijansi koja je jedan do dva tona tamnija od prirodne boje tvojih usana.

"Prstom razmažite boju preko usana kako biste omekšali oštre bore i dodajte malo balzama ili ulja za usne za prirodan završetak“, savjetuje Young.

NARS Velvet Matte Lip Pencil olovka za usne, 28,50 eur

Charlotte Tilbury Crayon à lèvres Lip Cheat, Walk of No Shame olovka za usne, 20,24 eur