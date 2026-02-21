403 Forbidden

Ljepota
CHROME EFEKT

Srebrni kapci, metalik usne i futuristički sjaj: Makeup trend koji obilježava godinu

Žena.hr
21. veljače 2026.
Srebrni kapci, metalik usne i futuristički sjaj: Makeup trend koji obilježava godinu
Shutterstock
Nakon godina prirodnih nijansi i suptilnog makeupa, srebrni i chrome tonovi ponovno dolaze u fokus. Ovaj futuristički trend donosi reflektirajuće teksture, metalik sjaj i moderan izgled koji se lako prilagođava i dnevnim i večernjim kombinacijama

Svaka nova sezona na scenu donosi i nove trendove. Kad je šminka u pitanju, metalik nijanse vraćaju se na velika vrata i već sada je jasno da će upravo chrome efekt obilježiti beauty scenu ove godine. Nakon dugog razdoblja prirodnih tonova i „no makeup“ estetike, sjajni srebrni pigmenti, metalik završeci i reflektirajuće teksture ponovno donose dozu igre, futurizma i vizualne hrabrosti. Riječ je o trendu koji je istovremeno efektan i nosiv, podjednako prisutan na modnim pistama, u editorijalima i na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Hung Vanngo (@hungvanngo)

Chrome makeup ne mora nužno značiti dramatičan look rezerviran za večernje izlaske. Upravo suprotno – novi proizvodi nude sofisticirane, profinjene formule koje se lako prilagođavaju svakodnevnom izgledu. Bilo da je riječ o suptilnom srebrnom sjaju na kapcima, metalik liniji uz trepavice ili gotovo mokrom glowu na jagodicama, srebrni tonovi daju licu svježinu i moderan karakter.

U nastavku donosimo proizvode koji najbolje utjelovljuju ovaj trend i koje vrijedi dodati u kozmetičku torbicu prije početka nove sezone. 

Danessa Myricks Colorfix Multi-Use Eye, Cheek & Lip Waterproof Liquid Pigment

Višenamjenski tekući pigment koji obožavaju profesionalni vizažisti zbog iznimne postojanosti i intenzivne boje. Može se koristiti na očima, usnama i obrazima, a suši se u ravnomjeran, visoko pigmentiran završetak bez osjećaja težine. Cijena: oko 28 €

Danessa Myricks Colorfix Multi-Use Eye, Cheek & Lip Waterproof Liquid Pigment
ICONIC London Glaze Crayon u nijansi Onyx

Ova metalik 2-u-1 olovka donosi intenzivan shimmer chrome efekt izravno na kapke. S jedne strane nalazi se kremasta sjenilo s bogatim perlastim pigmentima, a s druge glitter gel koji daje reflektirajući, sjajan završetak bez da se glitter osipa. Nijansa Onyx pruža tamno-srebrni odsjaj koji savršeno odgovara futurističkom trendu chrome makeupa. Cijena: oko 27 €

ICONIC London Glaze Crayon u nijansi Onyx
Isamaya Beauty LipLacq Maximising Lip Plumping Serum u nijansi Black Veil

Savršena opcija za one koji žele isprobati chrome usne bez pretjeranog metalik efekta. Ovaj sjaj pruža lakirani, hladni sjaj uz blagi plumping učinak, čineći usne punijima i zaglađenima. Cijena: oko 36 €

Isamaya Beauty LipLacq Maximising Lip Plumping Serum u nijansi Black Veil
Makeup by Mario Ethereal Eyes Eyeshadow Palette u verziji Moonlight

Paleta koja spaja jedan izražen chrome ton s osam nježnih, eteričnih nijansi. Boje se lako blendaju i međusobno nadopunjuju, što ovu paletu čini statement izborom koji je i dalje vrlo nosiv. Cijena: oko 76 €

Makeup by Mario Ethereal Eyes Eyeshadow Palette u verziji Moonlight
Prada Pradalines Gliding Waterproof Eye Pencil u nijansi Argento

Vodootporna olovka za oči koja pruža preciznu, reflektirajuću srebrnu liniju. Tekstura nalik tekućem metalu lako klizi po koži i trenutačno podiže svaki look u moderno, futurističko područje. Cijena: oko 32 €

Prada Pradalines Gliding Waterproof Eye Pencil u nijansi Argento
Haus Labs Bio-Radiant Gel-Powder Illuminating Highlighter

Highlighter za one koji žele chrome sjaj u suptilnijoj, dnevnoj verziji. Gel-puder tekstura lako se stapa s kožom i daje gotovo mokri, svjetlucavi završetak. Cijena: oko 46 €

Haus Labs Bio-Radiant Gel-Powder Illuminating Highlighter
Make Up For Ever Aqua Resist Color Ink 24H Waterproof Liquid Eyeliner

Tekući eyeliner iznimne preciznosti i dugotrajnosti. Brzo se suši, ne razmazuje i omogućuje oštru, čistu liniju koja traje cijeli dan. Cijena: oko 27 €

Make Up For Ever Aqua Resist Color Ink 24H Waterproof Liquid Eyeliner
Guerlain Ombres G Eyeshadow Quad u verziji Stellar Glow

Luksuzna paleta koja spaja profinjeni chrome sjaj s komplementarnim nijansama za oblikovanje oka. Metalik ton daje izražajan sjaj, dok ostale boje osiguravaju balans i dubinu. Cijena: oko 85 €

Guerlain Ombres G Eyeshadow Quad u verziji Stellar Glow
NYX Cosmetics Ultimate Glow Shots Liquid Eyeshadow u nijansi Come Thru Coconut

Lagano tekuće sjenilo s bisernim sjajem koje vizualno otvara pogled. Idealno za slojevito nanošenje i kombiniranje s intenzivnijim metalik tonovima. Cijena: oko 12 €

NYX Cosmetics Ultimate Glow Shots Liquid Eyeshadow u nijansi Come Thru Coconut
Dior Beauty Diorshow Mono Couleur Eyeshadow u nijansi Celestial Grey

Naizgled jednostavna siva nijansa koja na kapku otkriva sofisticirani chrome sjaj. Završetak je gladak, hladan i izuzetno elegantan. Cijena: oko 45 €

Dior Beauty Diorshow Mono Couleur Eyeshadow u nijansi Celestial Grey
Pročitajte još o:
Make-up TrendoviSrebrna BojašminkaFuturizam
CHROME EFEKT
Srebrni kapci, metalik usne i futuristički sjaj: Makeup trend koji obilježava godinu