Ne voliš minimalizam? Sjajne ideje za šljokičave manikure i odvažan početak godine

U blagdansko vrijeme šljokice su svuda oko nas – volimo ih na božićnim ukrasima, odjeći, ali i noktima. Šljokice i crvene kombinacije kao stvorene su za doček nove godine jer se vjeruje da donose sreću. No ulazak u novu ne znači da treba odustati od sjaja jer mnoge žene ne voli minimalizam. Uz to, šljokice unose dašak vedrine i razigranosti, a to nam svima treba tijekom kratkih i hladnih dana.

Istina, za posao najradije biramo elegantne i profinjene jednobojne manikure, no na početku nove godine dobro je napraviti zaokret i odvažiti se za veseliju varijantu. Iako blagdanska čarolija još kratko traje, mi ćemo taj duh zadržati i u ostatku siječnja pa i godine!

Znaš li kako? Ovog ćemo siječnja nositi šarmantne šljokičaste manikure. Ima ih zaista lijepih. Naravno da postoje kričave varijante, no na Instagramu smo pronašle odmjerene ideje. Upečatljive su, a dobro se slažu uz sve prigode.

Većinu ovih manikura možeš nositi čak i na posao. Možeš ih postići svjetlucavim lakovima ili otići na manikuru i prepustiti se stručnjaku. Na svoju omiljenu boju ove zime stavi šljokice. Prije toga nađi favorita!

Zlatni detalj

Retro stil

Kakvi vrhovi!

S ružama, molim!

Nježan dodatak

Poput duge!

Dugi nokti

Podsjetnik na ljeto

Nude šljokice

Rose na noktima

Nalik sireni

Šarmantna mračna strana

Neka blagdani potraju!

Kratki disko nokti

POGLEDAJ VIDEO: RECEPT ZA BRZU TORTU