Pomlađuju i obnavljaju kožu: 8 sjajnih seruma s vitaminom C

Lijepo je imati zdravu i sjajnu kožu, no zbog vremenskih uvjeta i neadekvatne njege naša koža postaje dehidrirana, gruba i bez sjaja. Tu uskače korištenje seruma koji koži vraća sjaj, mladolikost te ju hidratizira. Serum se nanosi nakon neophodnog čišćenja kože lica i vrata, a preporuka dermatologa je da serume koristiš isključivo po uputama na pakiranju te da ne pretjeruješ s količinom jer je dovoljno nanijeti samo nekoliko kapi.

Puno je seruma na tržištu i odabir ovisi o tipu kože i svrsi za koju ga koristimo. Tako postoje serumi za anti-age učinak, hidrataciju, ali i osjetljivu kožu. Posebno su vrijedi serumi s vitaminom C jer ovaj vitamin ima antioksidativno djelovanje. Cilj mu je zaštititi kožu - od štetnog djelovanja slobodnih radikala te drugih negativnih vanjskih faktora. Uz to, potiče proizvodnju kolagena što koži daje mladolikost. Serumi s vitaminom C sjajni su imaš li kožne probleme i nedostatke poput hiperpigmentacije, akni i mrlja.

Foto: Profimedia.hr

Iz mase proizvoda na tržištu izdvojile smo devet dobrih seruma s C vitaminom koje preporučuju i dermatolozi. Za savjet se svakako obrati stručnjaku, no možda ti ovaj popis ponudi nekog favorita.

The INKEY List Vitamin C Serum, 11,29 eur (30 ml)

Ovaj serum dobro će doći osobama koje imaju koži žele podariti dodatni sjaj. Sadrži 30 posto čistog C vitamina i sjajno će se uklopiti u jutarnju rutinu. No imaš li osjetljivu kožu, preporuka je da se konzultiraš s dermatologom. The INKEY proizvod dobar je kod kožnih problema i nedostataka.

Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate, 30,5 eur (15 ml)

Ovaj serum s vitaminom C pomaže smanjiti bore te s vremenom učvrstiti kožu. Zaglađuje je, a sastoji se od 10,5 posto askorbinske kiseline i 2 % askorbil glukozida te hijaluronske kiseline. Omiljen je u Kiehl' asortimanu i dermatološki je ispitan. Prikladan je za sve tipove kože.

La Roche-Posay Pure Vitamin C10 Serum za osjetljivu kožu, 39,36 eur

Ovaj hvaljeni serum koristi se protiv bora i za obnavljanje kože. Daje joj sjaj pomoću čistog vitamina C, salicilnu kiselinu i neurosensin, a pogodan je i za osjetljivu kožu. Dakle, koristiti ga mogu i mlađe i starije žene.

Vichy Liftactiv Supreme Vitamin C Serum, 42 eur (20 ml)

Vichy serum ima visok udio vitamina C (15 posto) što donosi antioksidacijsko djelovanje. Hijerulonska kiselina i ostali bogati sastojci uklanjaju sitne bore, a proizvod je dermatološki ispitan.

SkinCeuticals C E Ferulic Antioxidant Vitamin C Serum, 153 eur (30 ml)

Ovo je jedan od skupljih seruma na tržištu, no stručnjaci ističu da vrijedi. Sadrži 15% L-askorbinske kiseline [vitamin C], 1% vitamina E i 0,5% ferulinske kiseline, a tvojoj će koži podariti sjaj i hidrataciju.

Avène A-Oxitive Antioxidant Defence Serum, 28,90 eur (30 ml)

Ovo je još jedan od dobrih izbora. Smanjuje sitne nesavršenosti na licu, smiruje, omekšava i hidratizira kožu i ujednačuje ten, a sve to uz ugodan miris.

Dermalogica BioLumin-C Serum, od 92,78 eur

Na listama najkvalitetnijih seruima našao se proizvod Dermalogice. Ujednačava boju kože i smanjuje dehidracijske bore. Vitamin C jača prirodni obrambeni sustav kože pa ona postaje svjetlija, zaglađenija i čvršća.

Skintegra Superba C, 26,41 (30 ml)

Superba C serum sastoji se od 10% vitamina C, vitamina E i ferulične kiseline, specifično formuliran za umornu kožu koja pokazuje prve znakove starenja. Tu spadaju bore, gubitak tonusa te pojava pigmentacijskih mrlja. Superba C uspješno tretira pojavu pigmentacijskih mrljica, neujednačeni ten i akne kod odraslih.