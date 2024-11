Najbolji savjeti za njegu plave kose u hladnijim danima

Plava kosa oduvijek je bila simbol ljepote i privlačnosti. Međutim, održavanje zdrave i sjajne plave kose tijekom hladnijih dana može biti pravi izazov. Hladnoća, suhi zrak i grijanje mogu isušiti kosu i učiniti je lomljivom. Srećom, uz pravilnu njegu moguće je sačuvati ljepotu plave kose i tijekom zimskih mjeseci. Nemoj zaboraviti da je svaka kosa jedinstvena, pa eksperimentiraj dok ne pronađeš rutinu koja najbolje odgovara tvojoj kosi.

Hidratacija je ključ uspjeha

Osnova njege tvoje plave kose zimi je intenzivna hidratacija. Koristi hidratantne šampone i regeneratore posebno osmišljene za obojanu kosu. Biraj proizvode koji sadrže sastojke poput arganovog ulja ili shea maslaca, poznate po svojim hidratantnim svojstvima.

Jednom tjedno nanesi dubinsku masku za kosu koja će dodatno nahraniti vlasi. Ostavi je da djeluje 15-20 minuta za bolji učinak. Redovita upotreba maski pomoći će tvojoj plavoj kosi da zadrži vlagu i spriječiti lomljenje vrhova. No zdravlje i sjaj kose uvijek počinje iznutra, stoga je važno unositi dovoljno hranjivih tvari prehranom. Jedi namirnice bogate vitaminima A, C i E, kao i omega-3 masnim kiselinama koje potiču zdravlje kose. To uključuje: orašaste plodove, masnu ribu poput lososa, avokado, bobičasto voće, tamno zeleno lisnato povrće.

Pažljivo s pranjem i korištenjem sušila za kosu

Iako je primamljivo prati kosu vrućom vodom kad je vani hladno, to nije dobro za tvoju plavu kosu. Vruća voda otvara kutikulu i ispire boju, čineći je manje sjajnom. Umjesto toga, peri kosu mlakom vodom i završi ispiranjem hladnom kako bi zadržala sjaj. Pranje 2-3 puta tjedno je dovoljno; između pranja koristi suhi šampon za osvježavanje bez isušivanja.

Foto: Unsplash

Kad izlaziš van, obavezno zaštiti kosu kapom ili šalom kako bi izbjegla kontakt s hladnim zrakom. Izbjegavaj materijale poput vune koji mogu oštetiti vlasi; idealno je nositi svilenu ili satensku maramu ispod kape. Nikad ne izlazi s mokrom kosom jer se vlaga može smrznuti i oštetiti strukturu. Zimi smanji upotrebu toplinskih uređaja. Pokušaj sušiti kosu prirodnim putem; ako koristiš fen, drži ga na nižoj temperaturi i većoj udaljenosti od kose.

Dodatna njega

Spavanje na svilenim jastučnicama umjesto pamučnih, jer svila smanjuje trenje, pomaže kosi da zadrži vlagu i sjaj. Redovito podrezuj vrhove svake 6-8 tjedana kako bi se uklonili oštećeni dijelovi i potaknuo zdrav rast. Koristi leave-in proizvode za dodatnu zaštitu. Biraj lagane sprejeve ili kreme koje će hidratizirati kosu bez opterećenja. Nanesi ih na vlažnu ili suhu kosu prije izlaska.

Također ako ideš na zimovanje, zaštiti kosu od klora i morske soli. Prije kupanja nanesi regenerator ili ulje, a nakon toga odmah isperi kosu čistom vodom. Prirodna ulja poput kokosovog, arganovog ili jojoba ulja mogu dodatno nahraniti tvoju plavu kosu. Nanesite malo ulja na vrhove prije spavanja ili kao tretman prije pranja, ali pazi da ne pretjeraš s količinom.