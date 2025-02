Kako provjeriti rok trajanja kozmetike? Evo kada je vrijeme za novi proizvod

Svaki kozmetički proizvod ima svoj životni vijek. To se ne odnosi samo na šminku, nego i na kreme, losione, pa čak i proizvode za čišćenje kože. Bez obzira na to kupuješ li po preporuci, koristiš samo proizvode na prirodnoj bazi ili radiš sama svoje pripravke, ne želiš koristiti kozmetiku nakon što joj je istekao rok jer može uzrokovati razne infekcije i probleme s kožom.

Od trenutka što otvoriš jedan proizvod, njegov životni vijek službeno počinje. A kako najbolje znati do kad ga smiješ koristiti? Ne vrijedi isto pravilo za sve proizvode, no istražili smo i donosimo neke smjernice za kako prepoznati da je proizvodu istekao rok, kao i upute kako provjeriti koji je rok trajanja tvoje kozmetike.

Koji je rok trajanja kozmetike?

Svaki kozmetički proizvod na sebi ima oznaku za rok trajanja. Ova oznaka izgleda kao mala ikona posude s otvorenim poklopcem i na sebi ima broj. Ti brojevi idu od 3 do 36 i imaju slovo M pokraj. To označava koliko mjeseci proizvod traje nakon otvaranja. Primjerice, micelarna voda koju si otvorila danas i ima označi 12M će trajati još 12 mjeseci, nakon čega ju trebaš baciti i kupiti novu.

Foto: Shutterstock

Koji je rok trajanja maskare?

Maskara ima najkraći rok trajanja, obično samo 3 do 6 mjeseci. Nakon toga, vlakna iz četkice mogu se pokvariti i početi izazivati iritacije ili infekcije oka. Također, ako maskara postane suha, ljušti se ili ima neugodan miris, to je znak da je vrijeme za novu.

Koji je rok trajanja krema i losiona?

Kreme i losioni obično imaju rok trajanja od 6 do 12 mjeseci nakon otvaranja, ovisno o sastavu. Proizvodi s većim udjelom vode ili bez konzervansa mogu brže izgubiti učinkovitost i postati podložni rastu bakterija, pa je važno paziti na promjene u mirisu ili teksturi. Ako primijetiš da je krema promijenila boju ili miris, bolje je ne riskirati i zamijeniti je novom.

Koji je rok trajanja sjenila?

Praškasta sjenila mogu trajati 12 do 24 mjeseca nakon otvaranja, dok kremasta sjenila obično imaju kraći rok trajanja, oko 6 do 12 mjeseci. Ako primijetiš da se sjenilo izlizuje, postane presuho ili promijeni boju, najbolje je zamijeniti ga.

Koji je rok trajanje tekućih pudera?

Tekući puderi obično imaju rok trajanja od 6 do 12 mjeseci. S obzirom na to da se često koriste svakodnevno, vrlo je važno pridržavati se ovog roka kako bi se izbjegle iritacije kože ili nejednako nanošenje pudera. Ako puder postane gušći ili se pojavi neobičan miris, to je jasan znak da je vrijeme za novi.

