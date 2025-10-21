Puder koji ne isušuje? Otkrivamo formule koje njeguju i prekrivaju

Klasični puderi zimi mogu dodatno naglasiti suhoću i sitne linije, umjesto da ih prikriju. Srećom, moderne formule nude rješenje: pudere koji istovremeno hidratiziraju, hrane i zaglađuju kožu

Kako temperature padaju, a sezona grijanja započinje, suha i osjetljiva koža često postaje još zahtjevnija. Hladan zrak vani i suh zrak u zatvorenim prostorima iscrpljuju vlagu iz kože, zbog čega klasični puderi mogu dodatno naglasiti suhoću i teksturu. Rješenje? Puderi koji ne samo da prekrivaju, već istovremeno hidratiziraju, njeguju i štite kožu – savršen izbor za jesen i zimu.

Zašto su hidratantni puderi must-have zimi

Za zimu su najbolji izbor puderi koji sadrže hranjive i hidratantne sastojke poput hijaluronske kiseline, skvalana, ceramida ili vitamina E jer djeluju kao produžetak skincare rutine. Osim što daju svjež, prirodno blistav “dewy” efekt, smanjuju osjećaj zatezanja i sprječavaju stvaranje suhih područja. Njihove kremaste ili tekuće formule tope se s kožom, stvarajući efekt zdravog, njegovanog tena.

Zahvaljujući ovakvim formulama, puder postaje više od make-up proizvoda – postaje svakodnevni zaštitni sloj koji čuva vlagu i pomaže koži da izgleda ujednačeno i svježe tijekom cijelog dana.

Najbolji puderi koji hidratiziraju i njeguju kožu

Zima ne mora značiti siv, beživotan ten i osjećaj zatezanja. Uz hidratantne pudere koji hrane i štite kožu, možeš uživati u blistavom i svježem tenu čak i tijekom najhladnijih dana. Oni spajaju najbolje od oba svijeta – njegu i prekrivanje – i dokaz su da make-up može istovremeno biti i skincare.

L’Oréal True Match Nude Plumping Tinted Serum

Dostupan i povoljan izbor s 1% hijaluronske kiseline. Osvježava, zaglađuje i daje koži suptilan sjaj bez osjećaja težine – odličan za svakodnevno nošenje. Cijena: 19,90 €

IT Cosmetics Your Skin But Better Foundation + Skincare

S hijaluronskom kiselinom, aloe verom i vitaminima E i B5, ovaj puder djeluje kao tretman koji s vremenom poboljšava teksturu kože. Cijena: 30,79 €

Chanel Les Beiges Healthy Glow Foundation

Lagana, ali luksuzna formula koja ujednačava ten i pruža prirodan sjaj. Obogaćen hijaluronskom kiselinom i ekstraktima morskih algi, ovaj puder održava kožu mekom i hidratiziranom satima. Cijena: 64,29 €

Dior Forever Skin Glow 24h Hydrating Radiant Foundation

Puder s visokom razinom hidratacije i svilenkastim završetkom. Formula s ekstraktima irisa i hibiskusa pomaže koži zadržati vlagu, dok ten ostaje svjež i sjajan cijeli dan. Cijena: 67,39 €

Laura Mercier Tinted Moisturiser Natural Dewy Finish

Kultni proizvod koji kombinira njegu i lagano prekrivanje. Savršen za prirodan izgled i svakodnevno nošenje – s dodanom zaštitom od vanjskih utjecaja i SPF-om. Cijena: 44,95 €

Armani Luminous Silk Foundation

Jedan od najpoznatijih luksuznih pudera – svilenkaste teksture, iznimno ugodan na koži, s prepoznatljivim “soft glow” finišem. Pruža savršenu ravnotežu između pokrivenosti i prirodnosti. Cijena: 74,49 €

NARS Sheer Glow Foundation

Formula s vitaminima C i E te glicerinom pruža dugotrajnu hidrataciju i svjež izgled. Idealan za suhu ili zreliju kožu koja traži glatkoću i blistavost. Cijena: 45 €

Estée Lauder Futurist Hydra Rescue Moisturizing Foundation SPF 45

Hibrid između seruma i pudera – obogaćen probiotikom i chia sjemenkama za dodatnu njegu barijere kože. Pruža snažnu zaštitu, hidrataciju i srednje prekrivanje. Cijena: 67,29 €