Zablistaj poput božice: Pripremi sve od kose do kože za najluđu noć u godini

Najglamuroznija noć u godini je pred vratima i zaslužuješ ući u novu godinu osjećajući se apsolutno božanstveno. Zaboravi na beauty promašaje iz prošlosti, ovo je tvoja prilika da zablistaš. Put do savršenog izgleda za doček ne počinje sat vremena prije izlaska, već je to pomno osmišljen ritual koji stvara besprijekornu podlogu za glamur. Od blistave kože do frizure koja oduzima dah i make-upa dostojnog crvenog tepiha, slijedi vodič koji će te pretvoriti u zvijezdu večeri.

Nekoliko dana do blistave kože

Prava transformacija počinje nekoliko dana prije velikog događaja. Cilj je stvoriti glatku i sjajnu podlogu, jer ni najbolji make-up ne može sakriti umornu kožu. Tijekom zime, koža često izgleda beživotno zbog sporije izmjene stanica i suhog zraka od grijanja. Zato je ključan nježan piling. Jedan do dva puta tijekom tjedna iskoristi piling na bazi voćnih kiselina (AHA i PHA) koji će ukloniti odumrle stanice bez iritacije. Nakon pilinga, fokus prebaci na dubinsku hidrataciju. Svakodnevno koristi serum s hijaluronskom kiselinom koji će prodrijeti u sve slojeve kože, pružiti joj punoću i pomoći da zadrži vlagu.

Noć prije velikog izlaska

Noć uoči izlaska je tvoja najvažnija prilika za regeneraciju. Tada se koža prirodno obnavlja, a ti joj možeš pomoći hranjivim proizvodima. Umjesto uobičajene noćne kreme, nanesi bogatu hidratantnu masku za lice. Potraži sastojke poput ceramida, peptida i omega masnih kiselina koji će obnoviti barijeru kože i pružiti joj elastičnost. Probudit ćeš se s licem koje izgleda kao da si spavala osam sati bez prekida. Ovo je također idealno vrijeme za njegu kose. Nanesi regenerativnu masku od korijena do vrhova i ostavi je da djeluje što je duže moguće. Za suptilan preplanuli sjaj, možeš upotrijebiti i maglicu za samotamnjenje lica.

Dan D: Ritual za besprijekoran izgled

Stigao je dan za koji si se pripremala. Ne žuri, već uživaj u svakom koraku. Ovo nije vrijeme za eksperimentiranje s novim, aktivnim sastojcima, već za fokus na hidrataciju i umirivanje kože.

Koža kao platno

Započni dan nježnim čišćenjem lica kako bi uklonila ostatke proizvoda od prethodne noći. Na još lagano vlažnu kožu ponovno nanesi serum s hijaluronskom kiselinom za trenutačni efekt punoće i sjaja. Zatim slijedi lagana hidratantna krema koja se brzo upija i neće se "natjecati" s tvojim make-upom. Pusti je da se upije barem minutu prije nego što kreneš s podlogom. Ne zaboravi na usne; nanesi hranjivi balzam kako bi bile spremne za ruž. Kad je riječ o tekućem puderu, traži nekomedogene formule koje neće začepiti pore. Nanesi ga prstima za prirodan izgled, a za dodatni sjaj, kistom lagano utapkaj malo MAC Face and Body pudera ili nekog drugog laganog, fluidnog pudera koji reflektira svjetlost.

Frizura dostojna crvenog tepiha

Bez obzira na to koju frizuru odabereš, ključ je u pripremi. Želiš li postići onaj zrcalni sjaj, operi kosu dva puta šamponom za sjaj. Nakon sušenja ručnikom, obavezno nanesi sredstvo za zaštitu od topline. Za bezvremensku eleganciju, odluči se za glamurozne Hollywoodske valove. Koristi uvijač sa širokim nastavkom kako bi stvorila meke, opuštene uvojke, a nakon što se ohlade, nježno ih pročešljaj. Ako preferiraš podignutu kosu, klasična chignon punđa na potiljku uvijek je profinjen izbor. Za moderniji, ali jednako elegantan izgled, razmisli o zalizanom repu. Ključ je koristiti serum za zaglađivanje i četku s gustim vlaknima kako bi ukrotila sve dlačice. Koju god frizuru odabrala, završi je lakom za kosu koji će osigurati postojanost cijelu noć.

Make-up look zlatne božice

Sada kada imaš besprijekornu podlogu, vrijeme je za glamur. Za zlatni make-up look definiraj lice bronzerom. Nanesi ga na mjesta koja bi sunce prirodno dotaknulo: jagodice, sljepoočnice i lagano preko nosa. Na kapke prvo stavi bazu za sjenilo kako bi osigurala da se ne nakuplja u pregibu. Zatim kreni s paletom sjenila u zlatnim i brončanim tonovima. Najsvjetliju, svjetlucavu nijansu nanesi preko cijelog kapka i u unutarnji kut oka za otvoreniji pogled. Toplu, srednje tamnu nijansu utapkaj u pregib kapka pokretima naprijed-natrag. Najtamniju nijansu nanesi na vanjski kut oka kako bi produbila pogled. Za kraj, prstom utapkaj najsjajniju zlatnu ili šljokičastu nijansu na sredinu kapka za glamurozan "pop" efekt. Nanesi dva sloja maskare, a usne iscrtaj olovkom u neutralnoj nijansi, malo izvan prirodnog ruba za puniji izgled. Završi ružem u boji mesa s blagim sjajem.

Sada si spremna. Uživaj u svakom trenutku najluđe noći, pleši do jutra i zakorači u novu godinu blistava, snažna i svoja.