Pojačano opadanje kose u jesen: Kada je normalno, a kada se trebaš zabrinuti?

Sezonsko opadanje kose je privremeno, no ipak obrati pažnju na sljedeće znakove

Primjećuješ li posljednjih tjedana više vlasi na četki, jastuku ili u odvodu tuša? Ne brini, nisi jedina. Pojačano jesensko opadanje kose česta je i uglavnom bezopasna pojava, dio prirodnog ciklusa obnove. Otkrivamo zašto se događa, kako ga ublažiti i kada je vrijeme za posjet stručnjaku.

Zašto kosa pojačano opada u jesen?

Naša kosa raste u ciklusima koji uključuju fazu rasta (anagen), prijelaznu fazu (katagen) i fazu mirovanja (telogen), nakon koje vlas ispada. Neke teorije kažu da ljeti tijelo zadržava više vlasi u fazi rasta kao zaštitu od sunca. S dolaskom jeseni i manje sunčeve svjetlosti, veći broj folikula istovremeno ulazi u fazu mirovanja, što rezultira sinkroniziranim opadanjem nekoliko tjedana kasnije.

Unsplash

Koliko je opadanja kose normalno?

Zdrava osoba dnevno izgubi između 50 i 100 vlasi. Tijekom sezonskog opadanja, ta brojka može privremeno porasti i do 200, što se može činiti alarmantno, ali je najčešće normalno. Ovaj proces obično traje od četiri do osam tjedana i nakon toga se stanje spontano normalizira.

Unsplash

Savjeti za zdravu kosu tijekom jeseni

Iako ne možeš zaustaviti prirodni ciklus, možeš ojačati kosu i vlasište.

Prehrana je ključna. Uključi u svoje obroke namirnice bogate željezom (špinat, leća), cinkom (orašasti plodovi, sjemenke), vitaminima B skupine (jaja) i omega-3 masnim kiselinama (losos, skuša). Hidratacija je također iznimno važna.

Iznimno je važna nježna njega. Budi pažljiva prema svojoj kosi. Izbjegavaj zategnute frizure poput visokog repa i koristi što manje toplinskih uređaja. Redovita masaža vlasišta potiče cirkulaciju i jača korijen. Biraj blage šampone i proizvode za nježnu njegu kose.

Profimedia

Kada se trebaš zabrinuti?

Sezonsko opadanje je privremeno, no obrati pažnju na sljedeće znakove koji mogu ukazivati na dublji problem. Posavjetuj se s dermatologom ako intenzivno opadanje traje duže od dva do tri mjeseca, ako gubiš kosu u pramenovima, ako ti se razdjeljak širi ili se tjeme počinje prozirati kroz kosu, ako osjetiš svrbež, crvenilo, bol ili perutanje vlasišta te ako primijetiš da je kosa koja ponovno raste znatno tanja i slabija od prethodne.

Jesensko opadanje kose prirodan je proces obnove i uglavnom ne ostavlja trajne posljedice. Pravilnom prehranom i njegom možeš značajno doprinijeti zdravlju i vitalnosti svoje kose. Ipak, ako primijetiš trajnije ili drastičnije promjene, ne ustručavaj se potražiti stručni savjet.