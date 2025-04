Pića koja bi žene iznad 40-e trebale izbjegavati ako žele ljepšu kožu

Kad pokušavaju smršavjeti ili samo živjeti zdravije, ljudi se obično okrenu zdravijim obrocima. No, jesi li znala da ono što pijemo također utječe na naše zdravlje i ten? Koža je naš najveći organ i trebala bi biti hidratizirana i njegovana. Zbog vjetra, kiše i hladnoće zimi je koža sklona isušivanju, a još je gore konzumiraš li ova pića koja sadrže kofein, a koji može dovesti do dehidracije i dodatnog isušivanja. Zato ih ne treba konzumirati u prevelikim količinama.

Dr. Nadir Qazi i dermatologinja dr. Cheryl Rosen za portal She Finds otkrili su da će ti koža biti zahvalna ako probaš smanjiti konzumaciju kave i gaziranih pića U nastavku otkrij detaljnije kako ova pića utječu na tvoj ten.

Kava

Piješ li kavu u umjerenim količinama, nemaš razloga za brigu. Prema pisanju portala She Finds, umjerene količine kave mogu pomoći u mršavljenju i poboljšati rad mozga. No, ako u svoju kavu dodaješ više šećera i natrena, to može biti štetno za kožu. Kako tvrdi dr. Qazi, kava je općenito jedno od 'najdehidrirajućih' pića i dodaje da je puna ''toksina zbog kojih koža može biti suha i dehidrirana''.

Prevelike količine kave smanjuju elastičnost pa liječnik svima, a posebno starijima od 40, preporučuje da prijeđu na nezaslađenu crnu kavu. Još jednom upozorava da rafinirani šećer povećava rizik od nastanka bora. Stoga budi oprezna s kavom sa šećerom, ali i šećerom općenito. Također, dok ispijaš kavu, vodi računa o unosu vode. I nemoj pretjerivati s dnevnom dozom kofeina. Umjesto kave, možeš posegnuti za matchom ili zelenim čajem.

Foto: Unsplash

"Zeleni čaj ima antioksidanse koji sprječavaju upalu, crvenilo i natečenost vaše kože. Ne samo da čaj može 'napuniti' kožu bogatim antioksidansima, već može i potaknuti proizvodnju kolagena'', kaže dr Qazi.

Gazirana pića

Gazirana pića u prevelikim količinama 'neprijatelji' su tvog zdravlja, ali i kože. Popularna pića puna su kofeina, fosfora i kalija koji, prema dr. Rosen, 'ispiru' minerale iz tijela, a mogu oštetiti i stanice u tijelu. Uz to, šećer može biti uzročnik dijabetesa te uzrokovati prerano starenje. Gazirana pića zapravo će te učiniti dehidriranom što može oštetiti tvoju kožu i smanjiti elastičnost. To može dovesti do pojačanog boranja, ali i do pojave akni.

Foto: Unsplash

Zato se oba stručnjaka slažu da bismo trebali srezati kavu i gazirana pića, posebice ako si starija od 40 godina. Tako ćeš svojoj koži osigurati elastičnost – pod uvjetom da vodiš računa o pravilnoj njezi, zdravo jedeš te unosiš dovoljno vode - litru i pol do dvije dnevno.