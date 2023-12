Odabrali smo 7 prekrasnih poklon-paketa za nju, njega, ali i mališane

Nema slađeg osjećaja od onog kada otvorimo poklon i shvatimo da ih je unutra još! Upravo zbog tog osjećaja sreće poklon-paketi su idealan odabir za božićni dar. S jednim darom veselje će biti veće, a vrlo lako se mogu pronaći poklon-paketi za sve generacije i cijelu obitelj.

U svakoj obitelji postoji netko tko voli korisne poklone, ali i barem jedna žena koja uživa u dekorativnoj kozmetici i posebno je sretna kada odjednom dobije nekoliko beauty komada. Naravno, setovima se posebno vesele i klinci jer tako mogu uživati u više omiljenih stvari i igrati se na različite načine. Upravo različiti poklon-paketi mogu se pronaći u novom dm katalogu - za cijelu obitelj, a mogu se kupiti u prodavaonicama i dm online shopu.

Kako se od 11.12. poklon-paketi mogu pronaći po još povoljnijim cijenama, napravili smo odabir za cijelu obitelj. Nešto za nju, nešto za njega i, naravno - mališane. Također, od 11.12.2023. pa do isteka zaliha i igračke se mogu pronaći u prodavaonicama dm-a po još povoljnijoj cijeni, a većina poklon-paketa može se kupiti i online.

Poklon-paket Get the Look Soft Glam - 19,90 eur (149,94 kn)

Limited Edition. Revolution Get the Look Soft Glam set sadrži sve što je potrebno za glamurozan izgled! Paleta sjenila sadrži neutralne boje savršene za svaku prigodu, a paleta rumenila u roza tonovima savršeno će istaknuti lice i obraze. Modernu nude boju ruža istaknut će olovka za usne dok će za savršen pogled biti zaslužne maskara i olovka za oči crne boje. Revolution Get the Look Soft Glam poklon paket savršen je poklon za sve ljubiteljice šminke.

Melem Poklon-paket cold cream Beauty box - 11,80 eur (88,91 kn)

Melem Cold Cream kovčežić «prve pomoći» namijenjen je osjetljivoj koži žednoj kvalitetne, dermatološki testirane njege. Bogate formulacije cold cream proizvoda na bazi koktela uree, pantenola i alantoina ciljano njeguju suhe usnice i kožu tijela te su idealan saveznik na svakom putovanju – bilo da ste se uputili na topla ili hladna odredišta. Lagani losion hidratizira kožu i pruža osjećaj nevjerojatne ugode dok koncentrirana krema ciljano umiruje, omekšava i opušta nadražene, suhe i ispucale dijelove, poput usana, lakata, koljena i peta. Hranjiva krema za ruke najbolji je saveznik za obranu od negativnih vanjskih čimbenika, kao i balzam za usne koji je uvijek dobro imati pri ruci jer u trenu omekšava i zaglađuje. Osjetite ugodu na vlastitoj koži i svim osjetilima uživajte u nježnom, poznatom Melem mirisu.

GUESS Poklon-paket Dare - 27,90 eur (210,21 kn)

GUESS Dare miris namijenjen je samouvjerenim i hrabrim muškarcima koji se ne boje izraziti svoju individualnost. Drvenaste note, egzotični začini i osvježavajući citrusni akcenti odražavaju snagu muškarca. GUESS Dare set sadrži gel za tuširanje, toaletnu vodu i dezodorans u spreju. Dare paket savršen je dar modernim muškarcima koji žele istaknuti svoj stil i osobnost.

Poklon-paket Spiderman - 12,50 eur (94,18 kn)

NATURAVERDE Spider-man poklon za djecu sadrži šampon i gel za tuširanje od 250 ml, tekući sapun od 250 ml i Spider-man igračku. NATURAVERDE Spider-man šampon i gel za tuširanje pretvorit će kupanje vašeg mališana u avanturu punu zabave i smijeha. Inovativna formula obogaćena ekstraktom zobi pažljivo njeguje kožu djeteta i osigurava temeljitu čistoću. Mirisni kremasti sapun ne osigurava samo čiste ruke, nego nježno čisti kožu vašeg djeteta i ostavlja ugodan, njegovan osjećaj. Zahvaljujući inovativnoj hidratantnoj formuli, ovaj sapun štiti prirodnu ravnotežu vlažnosti kože i čuva od isušivanja.

CoComelon glazbeni doktorski set, 2+ g. - 23,90 eur (180,07 kn)

Doktor je stigao i spreman je pomoći malenim pacijentima! CoComelon glazbeni doktorski set reproducira pjesmice i fraze iz popularne dječje animirane serije CoComelon. Pritiskom na flaster na doktorskoj kutiji zasvirat će "Doktor Checkup" pjesmica! U setu su stetoskop, toplomjer i injekcija. Sve to mali doktori mogu pospremiti u simpatičnu kutiju u obliku CoComelon loga.

Poklon set Mask Christmas od 4 maske za lice - 9,10 eur (68,56 kn)

Happy Hooladays Mask Christmas sadrži set maski za lice Mask Christmas. Formula je prepuna hidratantnih sastojaka koji vole kožu, kao što su hijaluronska kiselina, aloe vera i kolagen, te je obogaćena prekrasnim mirisnim notama kamene ruže, nerolija i jasmina. Ova kolekcija Happy Hooladays maski ultimativni je dobitak za vašu kožu!

Neutrogena Poklon-paket za njegu ruku i usana - 5,50 eur (41,44 kn)

Neutrogena poklon-paket za ruke i usne sadrži Neutrogena kremu za ruke koja se brzo upija, omekšava ispucanu kožu i pruža joj osjećaj vlažnosti, dok Neutrogena balzam za usne s blisterom omogućava dubinsku hidrataciju ispucanim usnama. Poklon-paket iz Neutrogena linije idealan je za sve koji žele koži pružiti ugodnu njegu i zaštitu od nepovoljnih vanjskih uvjeta.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native kreativnog tima i dm-a!