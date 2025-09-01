Od espresso smeđe do kašmir plave: 7 nijansi koje ćemo viđati posvuda

Od kašmir plave do espresso-martini smeđe – ovo je sedam boja kose koje ćete sigurno screenshotati prije rujanskog termina u salonu

Bilo zbog povratka na posao ili jednostavno jesenskih vibracija, svake jeseni osjećamo neodoljivu potrebu za promjenom. Ovo prijelazno razdoblje u beauty kalendaru savršena je prilika da iskušamo nešto novo, a kosa – uvijek prva na udaru – idealno je platno za tu transformaciju.

Za jesen 2025. poruka celebrity kolorista je jasna: mekano, raskošno i nijanse koje podsjećaju na vaš omiljeni pulover.

Od kašmir plave do espresso-martini smeđe – ovo je sedam boja kose koje ćete sigurno screenshotati prije rujanskog termina u salonu.

Kašmir plava ili medeno plava

Bez obzira na to za kojom bojom žudite, kašmir nijansa je ona koju trebate odabrati. Raskošni poput vašeg omiljenog mekanog džempera, zamišljamo meke bež pramenove prožete toplim medenim podtonovima i nježnom karamelom, savršeno stopljenom u luksuzan, a opet prirodan izgled.

Bogata bakrena

Ovogodišnja varijanta bakrene kose bogatija je, toplija i nosivija nego ikad. Ginger Spice nijansa priziva ugodnu toplinu cimeta, obogaćena jantarnim i zlatnim tonovima koji prekrasno sjaje na blagom jesenskom suncu.

Espresso smeđa

Tamna, elegantna i dovoljno raskošna da parira vašem omiljenom večernjem koktelu. Espresso-Martini brineta predstavlja ultimativnu jesensku nijansu za smeđu kosu.

Skandi plava

Ljubav prema skandinavskoj plavuši prenosimo i u jesen. Ova nijansa spaja pepeljastu plavu bazu s posvijetljenim, suncem obasjanim vrhovima – dok izbijeljene tanke vlasi i posvijetljeni pramenovi uz lice savršeno uokviruju crte lica.

Strawberry blonde

Strawberry blonde ove sezone doživljava nježan povratak, odbacujući kič reputaciju iz ’90-ih u korist mnogo profinjenijeg izgleda. Zamislite bakrene tonove prožete blagim zlaćanim nijansama.

Prigrlite sijede

Prirodna sijeda kosa napokon dobiva modni zaokret dok je sve više slavnih s ponosom nosi srebrne pramenove. Ovaj look oslanja se na mekoću i sofisticiranost sive, spajajući prirodni izrast s blistavim srebrnim nijansama.

Šampanjac smeđa

Champagne brineta donosi svjetlucavu mješavinu badema, meda i dimljenog karamela, stvarajući neutralnu nijansu koja odiše suptilnim sjajem.