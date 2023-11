Noelle beauty noviteti: Božićni skincare setovi i veliki povratak powder puffa

Zamislite božićni poklon koji će unijeti revoluciju u vašu svakodnevnu skincare rutinu. Magične beauty alate koji ne samo da njeguju vašu kožu i pospješuju kvalitetu života, već i žive održivost. Noelle, hrvatski beauty brend, upravo je lansirao novu liniju skincare setova koja slavi prirodnu ljepotu i donosi inovacije u svijet čiste i njegovane kože. Marijeta Duvnjak, osnivačica brenda Noelle, otkriva nam nove setove iz njihove radionice i uzbudljiv povratak jednog klasika - powder puffa. U razgovoru s ovom inspirativnom poduzetnicom, saznali smo više o filozofiji brenda, inovacijama u skincare rutini te planovima za održivost i proširenje poslovanja.

Noelle kao glas individualnosti

Noelle nije samo beauty brend. Njihove vrijednosti zasnovane su na manifestaciji individualnosti i ljepote koja proizlazi iz različitosti. No u današnje vrijeme, kada borba za pažnju doseže svoj vrhunac, očuvanje vlastite autentičnosti postaje izazovnije nego ikad.

"U Noelle vjerujemo da svaka osoba nosi jedinstvenost u sebi. Naša misija je poticati ljude da budu autentični, neopterećeni nametnutim standardima ljepote koji često potiskuju individualnost. Vidimo ljepotu u različitostima i ne podržavamo ideju da svi trebaju izgledati jednako. Sve naše kampanje snažno zagovaraju važnost prihvaćanja različitosti, potičući svakoga da njeguje svoj originalni identitet. Upravo kroz naše najnovije skincare setove želimo pružiti ljudima alat kojim mogu izraziti vlastitu umjetnost na svom licu.” - izjavila je Marijeta Duvnjak, osnivačica i vlasnica Noella.

Skincare Setovi: četiri kategorije magičnih alata

Novi Noelle beauty skincare setovi dolaze u četiri nove kategorije alata za unaprjeđenje svakodnevne rutine čišćenja kože, njege lica i nanošenja makeup-a. Veliki povratak powder puffa, koji je obilježio beauty eru zlatnog Hollywooda, stiže u idealnom trenutku slavljeničke sezone koja je pred nama.

• Set Puff & Cream: Povratak beauty klasika

Powder puff, beauty klasik za nanošenje pudera u prahu, dolazi u Puff & Cream setu koji sadrži kombinaciju spužvica za aplikaciju tekućih baza i kremastih proizvoda. Kreiran je s misijom da makeup ritualu pruži profesionalnu preciznost i ugodno iskustvo šminkanja. U setu se nalazi kombinacija srednjih i velikih spužvica koje su savršene za aplikaciju tekućih baza ili kremastih proizvoda te idealne za blendanje. Spužvice su kreirane od visokokvalitetne spužve bez lateksa, što ih čini hipoalergenima i pogodnima za sve tipove kože. Powder puff dizajniran je za završni touch, odnosno za setiranje makeup-a i stvaranje savršenog mat finiša. Isti predstavlja proizvod sofisticiranog sastava, s mikrofibernim vrhom i silikonskim središtem, koji osigurava lagano i kontrolirano nanošenje pudera u prahu.

• Nova dimenzija skincare funkcionalnosti - kozmetička traka i narukvice

Ako se prilikom umivanja i skincare rutine borite s kosom na licu, a sve uokolo se u trenu pretvori u kaos, Noelle kozmetička traku za kosu je vaš novi must have proizvod. Precizno izrađena od ultra-mekane mikrofibre, ne samo da nježno drži kosu podalje od lica, već i osigurava da vaša koža ostane čista i neometana tijekom svakog sljedećeg koraka beauty rutine. Narukvice za umivanje predstavljaju novi, do danas gotovo zanemaren, spoj funkcionalnosti i stila. Ove višenamjenske narukvice čine obvezan beauty dodatak za svakoga tko želi ostati suh i uredan tijekom umivanja i čišćenja lica. Izrađene su od vrhunskog materijala koji nije samo izdržljiv, već i nevjerojatno upijajući za pružanje udobnosti i zaštite prilikom njege lica.

• Blend & Curl - set se za postizanje svježeg izgleda

Set koji naglašava konture i daje novu definiciju svježine lica nosi naziv Blend & Curl. Uključuje jednu veliku spužvicu i dvije srednje veličine, idealne za postizanje glatkog i ujednačenog tena. Spužvice su proizvedene od fine, lateks-free spužve, prilagođene potrebama najosjetljivije kože. Ergonomski dizajniran uvijač za trepavice, profesionalno i bez oštećenja uvija trepavice za postizanje dugotrajnog uvijanja, čak i najtanje trepavice.

Održivost i veliki planovi: vizija budućnosti Noelle proizvoda

Osim inovativnih skincare setova, Noelle se posebno ističe u društvenom segmentu održivosti, Svojim snažnim zalaganjem za uvođenje zelenih, organskih i clean proizvoda postali su jedan od najglasnijih zagovaratelja održivosti u domaćoj beauty industriji. Sa svojim kistovima idu korak dalje koristeći reciklirane materijale i odgovorno ekološko pakiranje.

“Kada je u pitanju održivost, nastojimo zastupati sva tri stupa održivosti - okolišni, društveni i ekonomski. Za održivost, najbitnije od svega je imati kvalitetan proizvod kako bi životni ciklus proizvoda bio što duži. Primjerice, naše četke za kosu, jedan od naših najprodavanijih proizvoda, rađene su od kukuruznog škroba. Danas radimo i na proizvodima u nekim potpuno novim kategorijama, nečem potpuno novom za jedan hrvatski beauty brend. Ono što sa sigurnošću mogu reći, našim korisnicima nikad neće biti dosadno s nama.” - zagonetno je zaključila Marijeta Duvnjak.

Ukoliko i vi ovog Božića želite unaprijediti vašu beauty rutinu i istovremeno podržati održivost, Noelle je vaša sljedeća destinacija za odabir savršenog poklona.