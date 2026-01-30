Ne, zubna pasta ne liječi prištiće: Beauty mitovi u koje trebaš prestati vjerovati

Put do ljepote temelji se na znanju i strpljenju, a ne na brzim i često pogrešnim rješenjima

Vaš kupaonski ormarić izgleda kao da je u njemu eksplodirala drogerija, ali koža i dalje ne surađuje? Niste jedini. U svijetu u kojem nas s jedne strane bombardiraju savjetima s društvenih mreža, a s druge strane bake i dalje kunu u recepte stare desetljećima, postaje gotovo nemoguće razlučiti što je istina, a što zabluda.

Industrija ljepote često profitira na zbunjenosti. No, put do zdrave kože i kose ne vodi kroz slijeđenje svakog trenda ili vjerovanje u "čudotvorna" rješenja koja se prenose s generacije na generaciju. Vrijeme je da razbijemo neke od najtvrdokornijih mitova i okrenemo se onome što zaista funkcionira, a temelji se na znanosti, a ne na pričama.

Mitovi o njezi kože koje svi znamo

Vjerojatno ne postoji osoba koja nije čula barem jedan od ovih savjeta. Iako dobronamjerni, često mogu učiniti više štete nego koristi. Vrijeme je da ih jednom zauvijek ostavimo u prošlosti.

Zubna pasta je lijek za prištiće - POGREŠNO

Ideja da će zubna pasta isušiti upalu preko noći zvuči primamljivo, no istina je potpuno drugačija. Zubna pasta sadrži sastojke poput sode bikarbone i vodikovog peroksida koji su formulirani za čvrstu zubnu caklinu, a ne za osjetljivu kožu lica. Ti sastojci mogu izazvati snažnu iritaciju, crvenilo, pa čak i kemijske opekline, ostavljajući iza sebe mrlju koju je teže sanirati od samog prištića. Uz to, ključni antibakterijski sastojak triklosan, zbog kojeg je ovaj mit nekada i imao smisla, više se ne koristi u pastama za zube. Umjesto toga, posegnite za ciljanim tretmanima koji sadrže salicilnu kiselinu ili benzoil peroksid.

Shutterstock

Masnoj koži ne treba krema - POGREŠNO

Još jedna česta zabluda je da masnoj koži ne treba hidratantna krema. Mnogi vjeruju da će preskakanjem ovog koraka smanjiti sjaj, no postižu upravo suprotan efekt. Kada koži uskratite vlagu, ona to doživljava kao signal za opasnost i počinje proizvoditi još više sebuma kako bi se zaštitila i nadoknadila nedostatak. To stvara začarani krug masnoće i začepljenih pora. Rješenje je korištenje laganih, nekomedogenih hidratantnih krema na bazi vode koje će koži pružiti potrebnu vlagu bez osjećaja težine.

Sto poteza četkom za kosu iz snova - POGREŠNO

Sjećate li se scene iz starih filmova u kojima žena sjedi ispred ogledala i metodično četka kosu stotinu puta prije spavanja? Ovaj ritual, koji obećava sjajnu i zdravu kosu, duboko je ukorijenjen u beauty kulturi. Međutim, stručnjaci se slažu da je ovo mit koji treba zaboraviti.

Ova praksa potječe iz vremena kada se kosa prala znatno rjeđe, pa je četkanje služilo za mehaničko čišćenje i distribuciju prirodnih ulja s tjemena duž vlasi. U današnje vrijeme, kada nam je dostupna kvalitetna njega, pretjerano četkanje donosi više štete nego koristi. Agresivno trenje oštećuje kutikulu, vanjski zaštitni sloj vlasi, što dovodi do pucanja vrhova i lomljenja kose. Umjesto brojanja poteza, usredotočite se na nježno raščešljavanje, počevši od vrhova prema korijenu, i to samo onoliko koliko je potrebno da se uklone čvorovi. Za dodatni sjaj, radije koristite kvalitetna ulja ili serume namijenjene kosi.

Shutterstock

Brijanje čini dlačice debljima i tamnijima - POGREŠNO

Svijet ljepote prepun je malih "istina" koje uzimamo zdravo za gotovo, a zapravo nemaju temelja u stvarnosti. Jedna od takvih je da brijanje čini dlačice debljima i tamnijima. Brijanje ne utječe na folikul dlake koji se nalazi duboko u koži. Žilet reže dlaku na površini, ostavljajući oštar, tupi vrh. Kada ta dlaka ponovno izraste, taj tupi vrh djeluje oštrije na dodir, stvarajući iluziju debljine. Budući da nova dlaka još nije bila izložena suncu, može izgledati i tamnije. Njena stvarna struktura ostaje nepromijenjena.

Prirodno je uvijek bolje i sigurnije - POGREŠNO

Iako prirodni sastojci mogu biti korisni, ova tvrdnja je opasno pojednostavljivanje. I otrovni bršljan je prirodan, pa ga sigurno ne biste stavili na lice. Mnogi biljni ekstrakti, poput eteričnih ulja citrusa ili lavande, snažni su alergeni koji mogu izazvati jake reakcije. S druge strane, laboratorijski stvoreni sastojci poput hijaluronske kiseline ili niacinamida izuzetno su sigurni, stabilni i učinkoviti. Ključ nije u podrijetlu sastojka, već u njegovoj formulaciji, koncentraciji i tome kako odgovara vašoj koži.

Umjesto da se oslanjate na mitove, informirajte se o sastojcima i potrebama vlastite kože i kose. S pravilnom njegom ćete blistati.