Natečene oči i podočnjaci: Što učiniti kako bi oči izgledale odmorno i svježe?

Kažu da su oči ogledalo duše pa nam je cilj da naše oči izgledaju lijepo, odmorno i da se ističu na licu. No tebi se i opet dogodilo da ujutro nakon buđenja u ogledalu vidiš podbuhle i natečene oči s podočnjacima. Prvi poriv u takvim situacijama nam je da kamufliramo ovaj problem šminkom, što je donekle moguće, no pravo rješenje zapravo leži u tome da djelujemo na uzrok ovog iritantnog problema.

Što je zapravo otečenost očiju

Koža oko očiju je tri put tanja od kože na ostalim dijelovima lica. Baš zato sklonija je promjenama i oteklinama. Ovakav neželjeni izgled očiju zapravo je opuštenost tkiva ispod očiju, odnosno, u području donjeg kapka. Nažalost, opuštenost tkiva može zahvatiti veće područje oko očiju, sve do jagodične kosti. Također, podočnjaci mogu biti povezani s problemom opuštenog tkiva na donjim kapcima. U još težim slučajevima može doći do zadržavanja vode, koje je obično samo privremeno stanje ili pak do zadržavanja masnoće koje je kronični problem i ponekad se može riješiti jedino kirurškim zahvatom.

Koji su najčešći uzroci otečenih očiju

nedostatka sna

pušenje

problem s alkoholom

stres

nedostatak željeza

bubrežne i srčane bolesti

previše gledanja u ekrane

sunčeve zrake

alergijske reakcije

loša prehrana

problemi limfnog sustava

dehidracija

genetika

Foto: Pexels

Kako se riješiti oteklina i podočnjaka

Najprije treba naglasiti kako na otečenost i tamne krugove uzrokovane genetskim faktorom ne možeš utjecati – preostaje ti jedino kamuflaža dobrim korektorom. Ipak, ako nije genetika u igri, postoji način kako, barem do neke mjere, možeš prevenirati ove pojave ili ublažiti one koje su već nastale. Evo što možeš poduzeti:

Hrani se zdravo i raznoliko;

Pij dovoljno vode;

Izbjegavaj alkoholna pića i pušenje;

Nastoj se dovoljno naspavati ;

; Nauči tehnike otpuštanja stresa;

Ohladi jastučićima za oči područje oko očiju kako bi ublažila otekline;

Masiraj lice kako bi potaknula limfni sustav;

Čak i zimi svakodnevno koristi kremu s UV zaštitom;

Koristi posebne kreme namijenjene za područje oko očiju.

