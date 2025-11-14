Napokon tamni tonovi: Sve za jesenski make-up koji voli toplinu

Jesen je jedno od najromantičnijih godišnjih doba — vrijeme kad dani postaju mekši, boje toplije, a šminka hrabrija. Nakon ljeta prepunog laganih tekstura i kremastih nijansi, dolazi sezona bogatih tonova koji naglašavaju sve ono što najviše volimo na jesenskim stilovima.

Da, napokon je stiglo vrijeme za bordo ruževe, zemljane tonove sjenila i tople bronzere koji lice pretvaraju u pravi cozy statement.

Još bolja vijest? Ako volite make-up jednako kao što volite pametnu kupnju, ovo je savršen trenutak za mini beauty obnovu — jer od 1. do 31. listopada u dm trgovinama i na dm online shopu za kupnju dva ili više proizvoda odabrane dekorativne kozmetike ostvarujete 10x više bodova na dm active beauty kartici. Jesen nikad nije izgledala (ni isplatila se) bolje.

Ono što čini jesenski make-up posebnim je toplina. Tople, brončane nijanse sjenila, bakreni odsjaj na obrazima i duboki tonovi vina na usnama stvaraju efekt koji odlično pristaje baš svima.

Toasty look je trend sezone

Trend koji se ove sezone posebno ističe je toasty look, a riječ je o kombinaciji zemljanih tonova i mekog finiša na koži. Dovoljno je da posegnete za paletom u boji terakote ili sjenilima s metalik zlatnim i bakrenim naglascima, dodate ruž u nijansi crnog vina i sve zaokružite maskarom koja naglašava pogled.

U ponudi dekorativne kozmetike u dm-u možete pronaći proizvode najpoznatijih beauty brandova poput alverde NATURKOSMETIK, ARTDECO, BOURJOIS PARIS pa sve do premium brandova poput FENTY BEAUTY, MAC te L'Oreal Paris kao i mnogih drugih.

Ove sezone kombinirajte tople tonove sjenila s vinskim ruževima i smeđom maskarom za dnevni look koji se lako pretvara u večernji glamur.

Savršeno se uklapa: TIRTIR Mask Fit Red tekući puder – 29N Natural Beige, 30 g

Brončane i karamel nijanse sjenila laskaju svakom tonu kože

Osim što vam jesenski look daje priliku za malo drame u najboljem smislu riječi, ovo je i savršena prilika za štednju. Zahvaljujući 10x više bodova na odabranu dekorativnu kozmetiku, svaki proizvod koji kupite donosi dodatnu vrijednost kroz dm active beauty program.

Bodove možete skupljati u dm trgovinama i dm online shopu, ali i putem ‘Moj dm’ aplikacije što cijeli shopping čini praktičnim i još isplativijim.

Dobra stvar s jesenskim tonovima je što su beskrajno nosivi - možete ih lako prilagoditi i dnevnim i večernjim lookovima. Brončane i karamel nijanse sjenila laskaju svakom tonu kože, dok bordo ruževi daju efekt elegancije bez puno truda.

Savršeno se uklapa: FENTY BEAUTY Cheeks Out Cream bronzer – 03 Macchiato, 6,23 g

Cloud blush za zaigrane

Ako se volite igrati s trendovima, isprobajte cloud blush u toplim nijansama breskve ili smeđe maskare koje nježno ističu pogled. Sve ove proizvode i još mnogo toga možete pronaći u dm trgovinama ili naručiti putem dm online shopa.

A uz dodatne bodove koje donosi listopadska promocija, jesen postaje savršeno vrijeme za beauty shopping koji se — doslovno isplati.

Savršeno se uklapa: BOURJOIS PARIS Macaron Melt rumenilo – 02 Honey Nougat, 5 g

Bordo ruževi daju efekt elegancije

Tamni ruževi, metalik sjenila, naglašene trepavice i prirodni glow samo su mali dio atmosfere koju možete stvoriti. Ako ste čekali pravi trenutak za promjenu u rutini — stigao je!

Savršeno se uklapa: MAC Macximal Silky Matte ruž za usne – Diva, 3,5 g

Jesen voli toplinu, ali voli i samopouzdanje

Zavirite u jesensku beauty ponudu, spojite stil i praktičnost i uživajte u sezoni koja poziva na izražajnost i male rituale. Jer make-up nije samo stvar izgleda; on je način da svaki dan učinite malo posebnijim i sebi puno zabavnijim.



Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i dm-om.