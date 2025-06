Najtrendi pedikure za ljeto 2025. koje obožavaju i slavne žene

Ove ljetne sezone dominiraju nijanse koje spajaju klasiku s daškom hrabrosti – od crvene trešnje do lila i koralja. Inspiriraj se zvijezdama i daj svojim noktima na nogama pažnju koju zaslužuju

Sezona sandala je službeno počela, a to znači da je vrijeme da naši nokti na nogama zablistaju u punom sjaju. Bilo da se odlučiš za kućnu pedikuru ili salon, lak za nokte je nezaobilazan detalj koji daje dozu elegancije i stila svakom looku. Svake godine pojave se novi trendovi, ali neke nijanse ostaju vječne i uvijek su u modi – osobito kada ih nose slavne dame na crvenom tepihu Cannesa.

U nastavku otkrij najpopularnije nijanse pedikura ove sezone koje su zavladale među slavnim damama s holivudske A-liste.

Crna trešnja (Black cherry red)

Bezvremenski klasik koji izgleda jednako dobro ljeti kao i zimi. Duboka, elegantna nijansa višnje krasila je nokte Jennifer Lawrence i Emme Stone na ovogodišnjem filmskom festivalu u Cannesu. Savršena za večernje izlaske i odlično pristaje uz tamnije sandale.

OPI Nail Lacquer Dark Red Nail Polish – Black Cherry Chutney - 10,60 €

Roza (Bubblegum pink)

Za one koje vole nude tonove, ali žele malo više boje, savršena je nježna ružičasta poput pedikure Simone Ashley. Ova nijansa odlično pristaje svim tonovima kože i lako se kombinira uz ljetne outfite.

Chanel Le Vernis Nail Colour – 175 Skieuse - 35 €

Tamno ljubičasta

Kristen Stewart je dokaz da vamp izgled ne poznaje godišnja doba. Tamna ljubičasta boja izgleda moćno, posebno u kombinaciji sa sandalama na petu.

H&M Nail Polish – Plum Compote - 4,25 €

Klasična crvena (Cherry red)

Uvijek u trendu, žarka crvena donosi dozu strasti i elegancije – osobito na odmoru. Carla Bruni ju je nosila s lakoćom i podsjetila nas da je klasična crvena uvijek dobar izbor.

Dior Vernis Nail Polish – 853 Rouge Trafalgar - 37,89 €

Lila

Pom Klementieff uskladila je lila lak s haljinom na crvenom tepihu u Cannesu i pokazala koliko ova boja može biti svježa i optimistična. Idealna uz preplanuli ten ili dublje tonove kože.

Essie Nail Polish – 37 Lilacism - 11,10 €

Čokoladno smeđa

Za one koje žele nešto tamnije, a ne žele klasiku poput crne ili bordo, čokoladno smeđa je savršena. Zemljana i moderna, baš poput stila Daisy Edgar-Jones.

Nails Inc. Caught In The Nude Nail Polish – Hawaii Beach - 7,65 €

Bijela

Bijeli lak, favorit Rihanne, posebno dobro pristaje uz preplanulu kožu. Naglašava čistoću i jednostavnost, a najbolje izgleda na kratkim, uredno podrezanim noktima. Ako si svjetlije puti, možda ti bolje odgovara toplija nijansa.

Dior Vernis Nail Polish – 007 Jasmin - 37,89 €

Koraljna

Ne podcjenjuj moć koralja! Razigrana, ali klasična – Naomi Campbell ju nosi s lakoćom. Savršena je za dan na plaži ili večeru uz more.

Gucci Vernis À Ongles Nail Polish – 414 Peggy Sunburn - 36 €