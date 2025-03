Najbolji proljetni parfemi - zbogom teški tonovi, dobrodošle cvjetne note!

Pozdravljamo se sa zimom i otvaramo vrata proljeću u svim dijelovima našeg života, pa tako i u parfemima. Zima je možda bila vrijeme za teže, toplije mirise, ali s dolaskom proljeća vrijeme je za lagane, svježe mirise koji donose energiju i optimizam. Ovaj je trenutak savršen za osvajanje proljeća s novim parfemima, onima koji mirišu na cvjetne livade, voćne užitke i mirisnu svježinu koju donosi priroda na pragu svoje buđenja.

Najbolji proljetni parfemi

S proljećem u zraku, parfemi koji se temelje na laganim, cvjetnim notama te voćnim, citrusnim i zemljanim akordima postat će tvoj najbolji prijatelj. Ovi mirisi ne samo da podižu raspoloženje, već imaju moć podsjetiti nas na snagu prirode koja se budi. Ako si spremna unijeti dašak proljeća u svoju kolekciju parfema, kreni s onima koji sadrže ove mirisne note. Da ti olakšamo potragu, izdvojili smo najbolje proljetne parfeme.

Lancôme Idôle Now parfemska voda za žene, Notino, 92,30€

Lancôme Idôle Now je cvjetni miris koji sadrži bogate, ali istovremeno svježe tonove, savršeno usklađene s proljetnim duhom. Dominira Idôle ruža, koja se dobiva od reciklirane ružine vodice, a zatim se ponovo koristi u formuli, čime ovaj miris postaje održiv i utemeljen na prirodnim principima. Ove note, zajedno s nježnom orhidejom i punim tragom madagaskarske vanilije, stvaraju sofisticirani miris koji je istovremeno i energičan i smirujući.

Foto: Notino

Carolina Herrera Good Girl Blush parfemska voda za žene, Notino, 123,80€

Good Girl Blush je parfem koji u sebi nosi svježinu i ženstvenost, s bogatom cvjetnom eksplozijom koja podsjeća na proljetne vrtove u punom cvatu. Početne note bergamota i mandarine odmah podižu energiju, dok srednji akordi božura i ylang-ylanga unose romantičnu, gotovo zračnu notu. Kombinacija tih komponenti daje mu savršenu ravnotežu između svježine i zrelosti, što ga čini prikladnim za proljeće, kada priroda cvjeta i zrači snagom i ljepotom. Miris je nježan, ali pun kontrasta, baš kao i proljetni dani.

Foto: Notino

Burberry Her parfemska voda za žene, Notino, 85,20€

Burberry Her je savršen odabir za dinamične, mlade žene koje uživaju u pustolovinama. Voćne note crnog ribiza, borovnice i maline donose vitalnost i svježinu koja je u potpunosti povezana s proljetnim mesecima. Kad se ove note pomiješaju s nježnim cvjetnim akordima jasmina i ljubičice, rezultat je balans između slatkoće i sofisticiranosti.

Foto: Notino

Hugo Boss BOSS The Scent parfemska voda za žene, Notino, 89,90€

Hugo Boss The Scent je parfem koji odiše modernim, cvjetno-voćnim tonovima, savršen za proljeće koje slavi obnovu i rast. Miris započinje sočnim notama breskve i frezije, koje donose svježinu i vitalnost. U srcu parfema, opojni cvjetovi kreiraju zračnu atmosferu, dok kakao u osnovi dodaje dubinu i nježnost. Ovaj miris je kombinacija energije proljeća i njegove zrelosti, u kojem se spoj svježih, voćnih tonova s bogatim, slatkim notama kakaa odlično uklapa u proljetne dane.

Foto: Notino

Rabanne Fame parfemska voda za žene, Notino, 49,50€

Rabanne Fame je cvjetni parfem s voćnim akcentima koji u sebi nosi eksploziju proljetnih mirisa. Otvara se sočnim mango i bergamot notama koje podsjećaju na sunčane, tople proljetne dane. U srcu mirisa, jasmin i kremasti tamjan stvaraju elegantan kontrast, dodajući dubinu i senzualnost. Sandalovina i vanilija u bazi rade nevjerojatnu kombinaciju s kojom ovaj parfem ostavlja dugotrajan, topao trag.

Foto: Notino

Prada Paradoxe parfemska voda za žene, Notino, 140,00€

Prada Paradoxe je parfem koji se savršeno uklapa u proljeće, sa svojim cvjetno-jantarno-svježim notama koje nose suptilnu eleganciju. U uvodu, kalabrijski bergamot i neroli stvaraju mirisnu svježinu koja donosi proljetni zrak, dok cvijet naranče i mandarina daju mirisu voćnu sočnost. Baza, koja se sastoji od kruške, jasmina i madagaskarske vanilije, dodaje toplinu i dubinu koja se dugotrajno zadržava. Paradoxe je miris koji u sebi nosi kontraste, ali to je upravo ono što proljeće čini posebnim – prelazak iz hladnih dana u topliju, sunčanu sezonu.

Foto: Notino

NOVELLISTA Rose Chant parfemska voda uniseks, Notino, 101,40€

Rose Chant nudi bogatu cvjetnu kompoziciju koja se odražava u prozračnim i romantičnim tonovima proljeća. U uvodu dominiraju note dvije vrste ruže – stolisne i damašćanske, koje evociraju svježinu i nježnost proljetnih cvjetova. S dodatkom slatkih cvjetova perunike, parfem ulazi u svoj srž s bugarskom ružom i jasminom, stvarajući dubok, gotovo magičan dojam. Cimet u bazi dodaje mističnost, dok drvenaste note sandalovine i cedrovine pružaju čvrst temelj.

Foto: Notino

Armani My Way parfemska voda za žene, Notino, 132,00€

My Way je sofisticiran cvjetno-drvenasti parfem koji donosi mirisnu priču o globalnim putovanjima i osobnoj slobodi, s naglaskom na cvjetne note koje cvatu u proljeće. Ovaj parfem otvara se citrusnim bergamotom i cvijetom naranče, donoseći osvježavajući osjećaj proljetne svježine. Kasnije dolaze zanosni jasmin i tuberoza, cvjetovi koji su tipični za toplije mjesece i koji stvaraju osjećaj romantične proljetne noći. Drvenaste baze cedra i bijelog mošusa daju dubinu, a vanilija unosi toplinu koja podsjeća na proljetne večeri pod zvijezdama. My Way je stvoren za žene koje žele ući u proljeće s osjećajem elegancije i avanture.

Foto: Notino

Elizabeth Arden White Tea VivaScent parfemska voda za žene, Notino, 26,30€

Ova parfemska voda donosi mirisnu svježinu koja je savršena za proljetne dane. Miris otvara talijanska mandarina, koja donosi citrusnu svježinu, dok kadulja pruža osjećaj smirenosti i lakoće. U srcu parfema ruža, uz dodatak mate čaja, stvara biljni karakter koji podsjeća na proljetne šetnje u prirodi. Topla baza tonka graha i mošusa daje mirisu dubinu i senzualnost, ali također ostavlja dojam čistoće i nježnosti.

Foto: Notino

DIOR Miss Dior parfem za žene, Notino, 160,00€

Miss Dior je klasik među parfemima. Nudi cvjetni i voćni miris s drvenim podtonovima, savršen za proljeće kad priroda buja u punoj snazi. U uvodu dominira svježina mandarine, breskve i marelice, koja donosi sočan, voćni miris koji podsjeća na proljetnu berbu. Jasmin i šumske jagode u srcu parfema unose cvjetnu snagu koja se nastavlja kroz drvenaste note pačulija i cedra.

Foto: Notino

Loewe Solo Ella Elixir parfem za žene, Notino, 150,00€

Solo Ella Elixir spaja voćne i cvjetne note u mirisnoj kompoziciji koja je idealna za sunčane proljetne dane. Otvara se svježim akordima kruške, čiji slatki miris podsjeća na sočne plodove proljeća. Slijedi bogat miris tuberoze, cvijeta koji je tipičan za proljeće, a čija snaga dolazi do izražaja u ovoj kompoziciji. Baza s mošusom i sandalovinom daje zemljane tonove koji dodaju dubinu ovom voćno-cvjetnom mirisu. Solo Ella Elixir je poput mirisa proljeća, koji je istovremeno lagan, svjež i pun života, idealan za dan ispunjen suncem.

Foto: Notino

Lancôme Trésor La Nuit Le Parfum parfem za žene, Notino, 95,10€

Lancôme Trésor La Nuit Le Parfum je intenzivan, cvjetno-voćni gurmanski miris koji se savršeno uklapa u proljeće, kad noći postaju duže i zrače tajanstvenošću. Parfem otvara snažnim i zagonetnim notama ruže, koja je obavijena bogatim kakaom, stvarajući misteriozan, gotovo strastven miris. Osvježavajući crni ribiz unosi lakoću u ovu mračniju kompoziciju, dok drvenaste note pačulija dodaju dubinu. Ovaj miris je savršen za proljeće kad želiš zaroniti u tajanstvenu atmosferu i uživati u njegovoj senzualnosti i luksuzu.