Otkrivamo najbolje crvene ruževe i tajne njihove dugotrajnosti

Crveni ruževi uvijek su omiljeni izbor za party sezonu, jer pružaju dramatičan, ali sofisticiran izgled koji privlači poglede. Bez obzira na to jesi li zaljubljenik u klasične crvene tonove, duboke crvene ili one s nijansama naranče, crveni ruž je must-have proizvod koji svaki blagdanski look čini elegantnim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, kako bi crveni ruž na usnama djelovao savršeno te potrajao što dulje, potrebno je znati nekoliko ključnih trikova. Mnogi savjeti mogu se pronaći na društvenim mrežama poput TikToka, a u nastavku donosimo neke od njih.

Izbor pravog crvenog ruža

Za početak, odaberi crveni ruž koji se najbolje slaže s tvojim tonom kože. Toplijem podtonu kože najbolje pristaju ruževi s narančastim podtonovima. Za hladnije tonove kože, dobar izbor su crveni ruževi s plavičastim podtonovima koji daju elegantan izgled. Ovisno o tvojim preferencijama, možeš birati mat, satenski ili čak metalik finish, ali najvažniji je odabir teksture koja odgovara tvom stilu i prigodi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Priprema usana za nanošenje ruža

Prije nanošenja ruža, važno je pripremiti usne kako bi ruž trajao što duže. Počni s blagim pilingom za usne, bilo prirodnim (npr. šećer i med) ili specijaliziranim pilingom, kako bi se uklonile mrtve stanice kože i stvorila glatka podloga. Nakon toga, nanesi hidratantni balzam za usne i pričekaj nekoliko minuta da se upije.

Trikovi za dugotrajan crveni ruž

Koristi olovku za usne – Olovka za usne u istoj boji kao i ruž pomoći će u oblikovanju i definiraju oblika usana. Osim toga, sprječava 'krvarenje' ruža izvan linija usana. Nanesi je cijelom površinom usana, što će ružu pružiti čvrstu podlogu i povećati njegovu izdržljivost.

Nanosi ruž u slojevima – Za duži efekt, nanesi prvi sloj ruža, a zatim ga lagano utapkaj papirnatom maramicom da bi uklonila višak proizvoda. Nakon toga, nanesi drugi sloj ruža, što će dati bogatiji i dugotrajniji efekt.

Mat ruž za dugotrajnost – Mat ruževi obično traju duže od kremastih i sjajnih verzija. Ako voliš sjajni finiš, nanesi tanki sloj sjajila na sredinu usana nakon što se mat ruž posuši, radi postizanja balansa između dugotrajnog izgleda i prirodnog sjaja.

Bez obzira na tvoj budžet, u nastavku možeš pronaći prijedloge savršenih crvenih ruževa koji će upotpuniti tvoj party look i trajati cijelu večer.

Maybelline SuperStay Matte Ink – 10,90 €

Izuzetno dugotrajan ruž koji se ne razmazuje i ostaje postojan satima. Nijansa Pioneer je zasićena crvena koja pristaje većini tonova kože.