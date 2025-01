10 najboljih balzama koji umiruju suhe i ispucale usne

Unatoč reputaciji da su problematične samo zimi, s ispucalim usnama borimo se tijekom cijele godine. Srećom, najbolji balzam za usne može umiriti pukotine i spriječiti suhoću i pucanje s lakoćom. No, budimo iskreni, trenutno postoji toliko proizvoda za usne na tržištu — od maski i masti do krema, a sigurni smo da se već razvijaju nove formule. S obzirom na to, možda bi željela pronaći najbolji proizvod za sebe bez previše isprobavanja, a tu mi ulazimo u igru. U nastavku izdvajamo balzame za usne prema preporuci dermatologa koji će hidrirati kožnu barijeru i učiniti tvoje usne mekima. Dobar balzam za usne trebao bi pružiti zaštitu od vanjskih stresora poput hladnoće, vjetra, niske vlažnosti i iritantnih tvari.

Koliko često koristiti balzam za usne ? Učestalost ovisi o osobi i klimatskim uvjetima. Tijekom hladnih zima, preporučuje se nanositi balzam za usne svaki sat ili dva puta dnevno – jednom ujutro, i ponovno prije spavanja.

Vaseline Blue Seal - 2,35 €

Vaseline, proizvod napravljen od 100% čistog petroleja, savršen je izbor za njegu usana. Petroleum jelly (petrolat) jedan je od najsigurnijih sastojaka koji se koristi u proizvodima za usne, jer gotovo uopće ne uzrokuje iritaciju ili alergijsku reakciju. Također je vrlo učinkovit u zadržavanju vlage, zaštiti usana i liječenju ispucalih usana.

Weleda Skin Food - 8,70 €

Weleda Skin Food Lip Butter je pravi izbor. Njegova nezaboravna zelena tuba ispunjena je hidratantnim sastojcima poput lanolina, pčelinjeg voska i biljnih ulja koja štite usne od oštrih zimskih temperatura.

Aquaphor Lip Repair - 8,90 €

Aquaphor često preporučuju dermatolozi za hidrataciju i zaštitu suhih usana. Izvrstan je za sve tipove kože, uključujući najosjetljiviju; Aquaphor balzam za usne ima snažnu moć koja učinkovito zadržava vlagu.

Rhode Peptide Lip - 18 €

Chode’s Peptide Lip Treatment jedan je od onih beauty proizvoda koji se čini predobrim da bi bio istinit. Stekao je, čini se, oduševljenje na društvenim mrežama jer uspijeva promovirati mekše, punije i hidratizirane usne, dok ostavlja zavidan sjajni finiš koji privlači poglede.

Laneige Lip Sleeping Mask - 23,73 €

Laneige Lip Sleeping Mask je sigurno jedan od najtraženijih tretmana za usne na tržištu i pravo je čudo za usne. Savršen za trenutnu hidrataciju usana zahvaljujući mješavini voćnog kompleksa, vitamina C, kokosovog ulja, shea maslaca i murumuru maslaca, najbolje se koristi kao noćna mast koja čini glađe i mekše usne ujutro.

Nudestix Hydra-Peptide - 19,95 €

Zahvaljujući avokadu i shea maslacu, ovaj Nudestix tretman pruža potrebne vitamine i antioksidanse tvojim usnama. Osim toga, sadrži 2% peptida koji zadržavaju vlagu i potiču punije usne.

Tatcha Kissu Lip Mask - 38,60 €

Bilo da je nosiš tijekom noći (ili tijekom dana), Tatcha Lip Mask kombinira luksuzne sastojke koji rade cijelu noć kako bi pružili punije, hidratizirane usne. Bogata je skvalanom koji zadržava vlagu i ekstraktom japanske breskve koji pomaže nježno eksfolirati, a ova maska sa soft gel teksturom topi se u tvoje usne bez ljepljivog osjećaja.

Dior Addict Lip Glow - 40 €

Odaberi jedan od 25 nijansi, od prozirnih do intenzivnijih, za udoban i hranjiv dašak boje - savršeno za nošenje tijekom dana ili čak za večernji izlazak.

Carmex Cherry - 3,20 €

Kad se spoje učinci kultnog balzama za usne Carmex i božanski miris trešanja, nastaje neodoljiva kombinacija za tvoje usne.

Sisley-Paris Nutritive - 54,40 €

Pruži svojim usnama istinski luksuznu njegu. Sisley Nutritive Lip Balm hranjivi balzam za usne štiti tvoje usne od neugodnih utjecaja vanjskog okruženja, intenzivno ih hidratizira i hrani.