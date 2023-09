'Skidaju' godine: 5 frizura koje provjereno pomlađuju i vraćaju sjaj kosi

Starenje je sasvim normalan i prirodan proces. Promjena koje ti se događaju treba prigrliti, a ne ih se stidjeti. Sazrijevamo, učimo i mijenjamo se, a to se postupno vidi i na našoj koži. Pojavljuju se bore koje bi trebala prigrliti jer su one oličenje životnog iskustva i svega onoga što si prošla. Unatoč svim blagodatima starenja mnoge žene ipak traže načine kako vizualno izgledati mlađe.

Na izgled nam utječe i frizura, a puno se žena nakon četrdesete pita kako osvježiti frizuru i kako vizualno 'skinuti' godine. Nema u toj želji ničeg lošeg sve dok je tebi ugodno. Uz to, ne moraš cijeli život nositi istu frizuru ni sijede ako to ne želiš.

Pa ako si u nedoumici kakvu frizuru odabrati, a uz to imaš tanku kosu, u nastavku ti otkrivamo pet top frizura za žene nakon četrdesete. Jasno, možeš ih 'isfurati' i ranije i vjerujemo da nećeš pogriješiti. One su eliksir mladosti!

Koje to frizure vizualno pomlađuju? Provjeri u nastavku!

POGLEDAJ VIDEO: Kako tretmani s hijaluronskom kiselinom pomlađuju kožu?

Razbarušena frizura

Razbarušena i valovita kosa uvijek je trend, a sjajna je opcija i za mlađe i za starije žene jer nosi dozu razigranosti, ali i ženstvenosti. Lagani valovi vizualno sužuju lice i stavljaju naglasak na tvoje oči i ističu ono najbolje. Uz njih ćeš se osjećati zavodljivo, a super je što pašu u svakodnevnim i svečanim prilikama. Najbolje to pokazuje 61-godišnja glumica Meg Ryan.

Kosa do ramena

Klasična je to frizura koja mnogima pristaje jer je relativno laka za održavanje. Samo zato što si otpuhala 40, 50 i više svijeća na torti ne znači da si osuđena na kratke, staromodne frizure. U dogovoru s frizerom, probaj pustiti ili ošišati kosu do ramena. To bi ti trebalo uokviriti lice, dok bi ti slojevito šišanje trebalo podariti malo gustoće.

Šiške u stranu

Šiške u stranu dobra su opcija ženama s tankom kosom, a uz to i pomlađuju. Postoji više načina kako možeš oblikovati šiške i ne, nećeš izgledati kao na fotografijama iz djetinjstva kad su rijetke tupe šiške bile trend. Odaberi guste šiške jer one stvaraju privid guste kose te ističu tvoje oči. Lice će ti doći u prvi plan. Manje je više pa ih ne trebaš previše stilizirati.

Slojevito šišanje

Slobodno nosi dugu kosu – pa i ispod ramena. Slavna pjevačica Jennifer Lopez koja je u srpnju proslavila 54. godine pravi je dokaz da duge, slojevito šišane frizure daju mladenački sjaj, baš kao i pramenovi. Osvježeno zakorači u jesen!

Pixie

Da nas ne biste krivo shvatile, pomladiti mogu i određene kratke frizure poput razigranog pixija. Ovakva frizura naglašava liniju čeljusti, oči i jagodice pa moramo priznati da je baš zavodljiva. Pri vrhu je malo duža, a na dijelovima slojevita pa zahtijeva redovito održavanje i investiranje u proizvode za oblikovanje kose. U suprotnom bi frizura mogla izgledati zapušteno.