Stručnjakinja otkriva 6 savjeta za bojanje tanke kose

Ženama s tankom kosom frizeri savjetuju češće kraće frizure i češće šišanje da bi se izbjegli ispucali vrhovi. Osim toga dobro je birati frizure koje će kosi dati volumen poput šiški u stranu. I razdjeljak u stranu mogao bi ti dobro stajati jer uokviruje lice i zaglađuje kosu. Dakle, feniranje 'na stranu' sjajna je opcija, a ako bi ipak nešto drugačije, možeš se odlučiti za poludignutu kosu. Mogućnosti je napretek i svako treba pronaći svoj favorit.

Iako se često tvrdi da ženama s tankom kosom pristaju samo svijetle nijanse to baš i nije tako, tvrdi frizerka Erica Conan. Ona je uvjerena da tankoj kosi može stajati gotovo svaka boja, no ključ je u odabiru adekvatne tehnika 'farbanja' i brizi o kosi. To uključuje redovito korištenje regeneratora kako bi se kosu zaštitilo od pucanja. Stoga Conan izdvaja nekoliko savjeta o odabiru prave tehnike, ali i nijanse koje bi ti mogle stajati i oživjeti kosu.

Savjet #1 – biraj boju najsličnijoj prirodnoj boji

Iako načelno možeš 'isfurati' boju koju god želiš, bolje je odabrati nijansu koja je slična tvojoj prirodnoj kosi. Odabereš li pak pretamne ili presvijetle nijanse, budi spremna na česte odlaske frizeru jer izrast ne izgleda reprezentativno. S druge strane, bojanje u srodnu nijansu poštedjet će te muka jer korijen neće izgledati proćelavo ili tamno naspram ostatka kose.

Savjet #2 – biraj više nijansi

Umjesto da cijelu kosu 'farbaš' u jednu boju, frizerka Conan savjetuje odabir multitonalne boje s nekoliko nijansi. Tako ćeš izbjeći dojam isprane ili izblijedele boje, kaže te dodaje da multitonalna boja daje dimenziju kosi vizualno je čineći zdravijom.

Savjet #3 – pramenovi su dobar izbor

''Dodavanjem više tonova i korištenjem različitih tehnika boja kosa može izgledati gušće i punije'', kaže Conan te savjetuje da su pramenovi dobar izbor, no da treba odabrati adekvatnu tehniku. Tehnika poput balayagea posvijetljuje kosu i dodaje slojeve točno tamo gdje treba. Tamniji korijen i svijetliji vrhovi stvaraju vizualni kontrast zbog kojeg kosa izgleda bujnije. Osim toga balayage ne zahtijeva stalni odlazak frizeru.

Savjet #4 – tehnika bojanja 'root shadow'

Pri bojanju tanke kose možeš se sa frizerom savjetovati o 'root shadow' tehnici. Ona stvara privid deblje kose s više dimenzija. ''Dodavanjem kontrasta pomoću drugih nijansi kosa će dobiti iluziju volumena, no jednako tako važno je na tjemenu stvoriti sjene kako bi postigli dubinu i željeni 3D efekt'', dodaje Conan i napominje da treba izbjegavati agresivno četkanje kose jer je to jedan od uzroka lomljenja. Treba biti nježan pri raspetljavanju kose: prvo se raščešljavaju vrhovi, a potom četkom prođi od korijena prema dolje.

Savjet #5 – ipak, tamnoplava bi ti mogla stajati

Velike su šanse da bi tamnoplava mogla biti dobar izbor, a uz pomoć stručnjaka odabrat ćeš pravu tehniku i nijansu. Kao što smo rekle, dobra je varijanta taman korijen – svijetliji vrhovi. Tako se kosa ističe čak i kad je (polu)podignuta.

Savjet #6 – dojam svijetle brinete

Svijetlo smeđa nijansa mogla bi ove jeseni osvježiti tvoj izgled. Svijetlije su općenito bolje opcije jer ne naglašavaju tankoću kose. Poigraj se različitim nijansama i tehnikom balayagea i daj kosi novi, puniji izgled.