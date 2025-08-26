Mirisi koji ne isušuju kožu: Vodič kroz parfeme bez alkohola

Parfemi bez alkohola donose dugotrajan miris bez isušivanja i iritacije kože. Idealni su za sve koji imaju osjetljivu kožu i traže nježnu, a postojanu alternativu klasičnim parfemima

Ako ti koža reagira crvenilom ili osipom nakon što naneseš parfem, razlog vrlo vjerojatno leži u alkoholu koji se nalazi u većini mirisnih formula. Srećom, parfemi bez alkohola sve su popularniji – nude dugotrajan miris, a pritom su nježni prema osjetljivoj koži.

U svijetu parfema stalno se mijenjaju trendovi i pojavljuju novi brendovi, no sama formula rijetko doživljava velike inovacije. Upravo zato parfemi bez alkohola donose pravo osvježenje – ne iritiraju, ne isušuju i ne narušavaju kožnu barijeru. Klasični parfemi na bazi alkohola mogu s vremenom izazvati suhoću i pojavu osipa na mjestima gdje ih redovito nanosiš, dok formule bez alkohola koži pružaju puno nježniji doživljaj.

Pexels

Još jedna prednost je što parfemi bez alkohola često sadrže vodu ili prirodna ulja koja usporavaju isparavanje mirisa. To znači da možeš uživati u mirisu dulje, bez osjećaja zatezanja ili suhoće na koži. Ako razmišljaš o prelasku na parfeme bez alkohola, izdvajamo nekoliko najboljih koji su stvoreni za osjetljivu kožu:

Dior J’adore Parfum d’Eau – ikonični Diorov cvjetni miris u novom izdanju bez alkohola. Note jasmina, magnolije i svježeg nerolija pružaju dugotrajan i ženstven miris. Cijena: 94,89 €

Promo

Byredo Mojave Ghost Roll On – kultni miris Byredo u praktičnom roll-on formatu, bez alkohola. Kombinacija sandalovine, cedrovine i nježnog mošusa idealna je za putovanja. Cijena: 65 €

Promo

YSL Libre L’Eau Nue – Yves Saint Laurent je stvorio svoju prvu formulu bez alkohola s bazom ulja i vode. U njoj se stapaju narančin cvijet, bergamot i mandarina za svjež, ali postojan dojam. Cijena: 122,29 €

Promo

Le Labo Neroli 36 Liquid Balm Perfume – koncentrirani miris u obliku rollera, bez alkohola i parabena. Sadrži cvjetno-citrusni miks nerolija, jasmina, ruže i mošusa. Cijena: 100 €

Promo

Hermetica Jade888 Eau de Parfum – inspiriran tropskom džunglom, ovaj miris donosi note divljeg cvijeća, vinove loze i začinskog đumbira. Alkohol je zamijenjen hidratantnom formulom koja pomaže mirisu da dulje traje. Cijena: 165 €

Promo

Zaključak? Parfemi bez alkohola nisu samo trend, već i pametan odabir za sve s osjetljivom kožom. Nude dugotrajan miris, a istovremeno čuvaju kožnu barijeru i pružaju ugodu – savršena kombinacija za svakodnevno nošenje.