MAYBELLINE NEW YORK predstavio must-have maskaru sezone

Spektakularan party okupio je brojne slavne osobe, influencere, novinare i ljubitelje make-upa, a atmosferu je dodatno zagrijala Miach koja je nastupom oduševila sve nazočne

U zagrebačkom Petom kupeu, obojenom vibrantnim nijansama žute boje, Maybelline New York je proslavio lansiranje svoje najnovije maskare – Colossal Bubble! Zagreb je tako sinoć bio, barem na jednu večer, pravo ogledalo New Yorka – uz ritam metropole, energiju u zraku i snove koji se rađaju pod svjetlima reflektora.

Marko Lopac

Marko Lopac

Spektakularan party okupio je brojne slavne osobe, influencere, novinare i ljubitelje make-upa, a atmosferu je dodatno zagrijala Miach koja je nastupom oduševila sve nazočne. Uzvanici su uživali u interaktivnim foto kornerima, i scenografiji inspiriranoj njujorškim podzemnim prolazima – sve u duhu Maybelline NY Colossal Bubble identiteta.

Marko Lopac

Marko Lopac

Najnovija maskara iz Maybelline kolekcije donosi mega volumen s bubble efektom – savršena za one koji žele dramatičan, a ujedno „razigran“ pogled. Maskara je već izazvala veliku pažnju, na društvenim mrežama jedna je od top preporuka brojnih ljubitelja ljepote – jasno je da Colossal Bubble postaje must-have sezone! Lako se nanosi, ne ostavlja grudice, jasno definira trepavice do XXL volumena, a prikladna je i za osjetljive oči.

Marko Lopac

Noć posvećena Colossal Bubble maskari ostat će zapamćena kao jedno od najdojmljivijih beauty događanja godine, a svi nazočni složni su u jednom – jedva čekaju iduće Maybelline NY lansiranje!

O Maybelline New York brendu

Maybelline New York je vodeći make-up brend u svijetu dostupan na tržištima više od 120 zemalja. Zahvaljujući tehnološki naprednim formulama i dugogodišnjoj stručnosti, u kombinaciji s glamurom New Yorka, Maybelline New York ostvaruje misiju svakoj ženi omogućiti pristup kozmetičkim proizvodima koji su inovativni, pristupačni i praktični. Tijekom 2020. godine, Maybelline je pokrenuo filantropski program pod nazivom Brave Together, čiji je cilj pružanje podrške osobama koje pate od anksioznosti i depresije. Program Brave Together pruža vrlo vrijednu i izravnu potporu u vidu donacije od 10 milijuna dolara za razdoblje od idućih pet godina, koja je namijenjena globalnim i lokalnim organizacijama, online obrazovnim centrima i brojnim programima koji potiču javnu raspravu o mentalnom zdravlju. Za više informacija, posjetite web stranicu www.maybelline.com ili www.maybelline.com/bravetogether.com.

Marko Lopac

Marko Lopac

Marko Lopac

Marko Lopac

Marko Lopac

Marko Lopac

Marko Lopac

Marko Lopac

Marko Lopac

Marko Lopac

Marko Lopac

Marko Lopac

Marko Lopac