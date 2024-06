Evo što trebaš znati o 'lash liftu' – sve popularnijem tretmanu podizanja trepavica

U posljednjih nekoliko godina sve popularniji postaju razni kozmetičkih zahvati i tretmani, osobito kada govorimo o uređenju trepavica i obrva. Mnoge žene sanjaju o tome da imaju dugačke i guste trepavice, a kao jedan od najpopularnijih tretmana za podizanje trepavica ističe se lash lift.

S obzirom na to da je riječ o brzom i jednostavnom tretmanu koji omogućava dobivanje zavodljivih trepavica, i ne čudi da lash lift sve više dobiva na popularnosti. Sve što trebaš znati o lash liftu, koliko traje i gdje se u Zagrebu može napraviti, pročitaj u nastavku.

Što je lash lift?

Lash lift je bezbolan keratinski tretman neagresivnog uvijanja i podizanja trepavica koji je osmišljen za žene koje žele imati lijepe trepavice i zavodljiv pogled, a ne žele staviti ekstenzije. Jednostavniji je od stavljanja trajnih umjetnih trepavica, lako se održava i ne košta puno. Podizanje trepavica poznato je i pod nazivom kao minival trepavica ili uvijanje trepavica.

Baš kao što i sam naziv kaže, 'lash lift' podiže, uvija i definira trepavice pa one postaju izraženije i primjetnije. Ovaj tretman radi upravo ono što obećavaju mnoge maskare – trepavicama daje onaj 'wow' efekat.

Glavna prednost tretmana je u tome što je relativno dugotrajan, ne košta puno i nakon njega nema potrebe za nošenjem maskare jer su trepavice već istaknute. Uz sve to, lash lift poboljšava izgled prirodnih trepavica i pogodan je za većinu ljudi.

Foto: Unsplash

Kako izgleda lash lift postupak?

Prije samog tretmana, trepavice se čiste.

Nakon toga na gornji kapak se stavlja silikonski 'jastučić' (njegova veličina ovisi o duljini samih trepavica) i zatim se trepavice premazuju nježnim ljepilom.

Sljedeći korak je uvijanje. Na korijen trepavica nanosi se preparat za uvijanje, a nakon toga slijedi drugi preparat koji ih fiksira i u konačnici ide bojanje trepavica čime se dobiva izraženiji izgled.

Nakon čišćenja trepavica, nanosi se njegujući preparat s keratinom.

Lash lift se izvodi u kozmetičkim salonima ili estetskim centrima, a cijeli tretman traje oko sat vremena ili malo duže. Važno je istaknuti kako trepavice 24 sata nakon tretmana ne bi smjele doći u doticaj s vodom ili sredstvima za čišćenje lica, a ne preporučuje se niti korištenje maskare.

Koliko dugo traju rezultati koji se postižu lash liftom?

Rezultat koji se postiže ovim tretmanom traje od 6-8 tjedana. Žene koje imaju malo dulje trepavica, nakon lash lift tretmana više ne trebaju koristiti maskaru. Dakako, vrijeme trajanja ovisi i o nekim drugim čimbenicima, kao što su brzina rasta i ispadanje trepavice te o tome koliko pažnje pridajemo svakodnevnoj njezi trepavica.

Kakva su iskustva onih koji su isprobali lash lift?

Iskustva žena koje su isprobale tretman lash liftom u većini su slučajeva pozitivna. Najveću razliku nakon tretmana primijetit će žene s jako ravnim trepavicama. Važno je istaknuti i da je tretman najbolje raditi u provjerenim kozmetičkim salonima, a prije samog tretmana preporuča se otići na savjetovanje s kozmetičarom. Treba imati na umu da su svake trepavice drugačije pa prije tretmana treba odabrati i veličinu jastučica koji se lijepe na trepavice te dogovoriti sve ostale detalje.

Iako je riječ o univerzalnom tretmanu koji odgovara svakom obliku trepavica i osobama koje imaju osjetljive oči ili nose leće, najveće razlike primijetit će žene s ravnim, izrazito svijetlim ili spuštenim trepavicama.

Foto: Pexels

Gdje raditi lash lift u Zagrebu?

Lash lift tretman danas je dostupan u brojnim kozmetičkim salonima i estetskim centrima u gradovima diljem Hrvatske. Što se tiče cijena, one se mogu znatno razlikovati od salona do salona, no obično se kreću od 30 do 40 eura.

U nastavku izdvajamo nekoliko najpopularnijih lokacija u Zagrebu:

Venus – medicinsko estetski centar

Adresa: Maksimirska 94 ( 1.kat )

10000 Zagreb

Kozmetički salon Diva Plus

Adresa: Ulica Kralja Zvonimira 110,

Zagreb

Manuela Picard Beauty Atelier & Brow Bar

Adresa: CENTAR CVJETNI

Centar Cvjetni, 1.kat,

Trg Petra Preradovića 6,

10000 Zagreb

Kozmetički salon beauty labs

Adresa: Trg Ivana Kukuljevića 14, Špansko

10090 Zagreb

Medivia centar (Medikol)

Adresa: Dragutina Mandla 7,

Zagreb

