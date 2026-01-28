Laserska depilacija: Je li učinkovita, kako se pripremiti i gdje otići na tretman u Zagrebu

Laserska depilacija postala je jedno od najpopularnijih rješenja za dugotrajno uklanjanje neželjenih dlačica, no prije nego se odlučite na tretman važno je znati kako on funkcionira, kome je namijenjen i kakve rezultate možete očekivati. U ovom vodiču donosimo sve ključne informacije – od pripreme kože i tijeka tretmana do mogućih nuspojava i savjeta za postizanje najboljih rezultata

U potrazi za savršeno glatkom kožom, mnogi se svakodnevno suočavaju s iritacijama od britvica, bolnim depilacijama voskom i vječnom borbom s uraslim dlačicama. No, tehnologija je donijela rješenje koje obećava trajni mir od neželjenih dlaka. Laserska depilacija, nekada luksuz dostupan rijetkima, danas je postala jedan od najtraženijih estetskih tretmana diljem svijeta, pa tako i u Zagrebu. Riječ je o medicinskom postupku koji nudi dugoročne rezultate i rješava probleme koje tradicionalne metode ne mogu.

Kako funkcionira lasersko uklanjanje dlačica?

Srž tretmana leži u principu selektivne fototermolize. Pojednostavljeno, laser emitira precizno usmjeren snop svjetlosti specifične valne duljine koji cilja melanin, pigment odgovoran za tamnu boju dlake. Svjetlosna energija se pri prolasku kroz kožu pretvara u toplinu, koja zatim uništava folikul dlake u njegovom korijenu. Time se sprječava ili značajno usporava njezin ponovni rast, a koža ostaje neoštećena.

Važno je razlikovati medicinske lasere od IPL (Intense Pulsed Light) uređaja. Dok IPL koristi široki spektar svjetlosti koji je manje precizan, laseri poput diodnih ili aleksandritskih koriste jednu, fokusiranu valnu duljinu. To im omogućuje dublji prodor i veću učinkovitost, zbog čega je u pravilu potrebno manje tretmana za postizanje optimalnih rezultata.

Prednosti koje nadmašuju vosak i britvicu

Glavni adut laserske depilacije je dugotrajnost. Nakon završenog ciklusa od preporučenih šest do osam tretmana, većina dlačica je trajno uklonjena. Eventualni preostali rast svodi se na pokoju tanku i svijetlu dlačicu, za što su dovoljni rijetki tretmani održavanja, otprilike jednom godišnje.

Osim toga, laserska depilacija jedina je metoda koja učinkovito rješava problem uraslih dlačica i folikulitisa, bolnih upala korijena dlake koje često ostavljaju ožiljke i tamne mrlje. Koža nakon tretmana postaje glatka, bez iritacija i tamnih točkica koje su česta pojava nakon brijanja. Dugoročno gledano, investicija u lasersku depilaciju isplativija je od cjeloživotne kupnje britvica, pjena za brijanje i redovitih odlazaka na depilaciju voskom.

Jeste li idealan kandidat?

Najbolji i najbrži rezultati postižu se kod osoba sa svijetlom puti i tamnim, čvrstim dlačicama. Razlog je jasan: veliki kontrast između kože i dlake omogućuje laseru da lakše prepozna i cilja melanin u folikulu. Svijetle, crvene i sijede dlake predstavljaju izazov jer sadrže malo ili nimalo pigmenta, pa ih laser teže "vidi".

Međutim, zahvaljujući napretku tehnologije, moderni uređaji poput Soprano Titanium ili Lutronic Clarity II lasera omogućuju sigurne i učinkovite tretmane čak i na tamnijoj ili preplanuloj koži, što prije nije bilo moguće. Prije svakog tretmana obavezne su konzultacije sa stručnjakom koji će procijeniti tip kože i dlake te preporučiti najbolji pristup.

Priprema i tijek tretmana

Ključ uspjeha leži u pravilnoj pripremi. Četiri do šest tjedana prije prvog tretmana potrebno je prestati s metodama koje čupaju dlaku iz korijena, poput voska, šećerne paste ili pincete. U tom periodu dlačice se smiju uklanjati isključivo britvicom. Dan prije ili na sam dan tretmana, područje koje će se tretirati potrebno je temeljito obrijati kako bi energija lasera bila usmjerena isključivo na korijen, a ne na površinski dio dlake.

Sam tretman je relativno brz. Ovisno o uređaju, na kožu se nanosi rashladni gel, a operater zatim sondom prelazi preko tretirane regije. Osjećaj se najčešće opisuje kao blago peckanje ili toplina, no napredni sustavi hlađenja čine postupak gotovo bezbolnim. Tretman nadusnica traje svega nekoliko minuta, dok za veće regije poput cijelih nogu treba izdvojiti do sat vremena.

Gdje na tretman u Zagrebu i po kojoj cijeni?

Zagrebačka scena estetskih usluga nudi širok raspon poliklinika i salona opremljenih vrhunskom tehnologijom. Cijene variraju ovisno o reputaciji, tehnologiji koju koriste i tretiranoj regiji. Primjerice, u poznatim poliklinikama poput Poliklinike Bagatin ili Milojević, cijene za pojedinačne tretmane za manje zone poput pazuha kreću se oko 150 €, dok tretman cijelih nogu može stajati od 200 € do 400 €. U Poliklinici Laser Skin trenutno nude akciju za paket cijelo tijelo (10 tretmana) po cijeni od 590 € (redovita cijena je 1200 €). Saloni kao što su Depilhome ili Poliklinika Mazalin nude konkurentne cijene, gdje se pazusi ili bikini zina mogu tretirati već od pedesetak eura (pojedinačni tretman), dok je cijena za cijele noge oko 192 € (pojedinačni tretman).

Gotovo sve poliklinike nude pakete tretmana koji značajno smanjuju ukupnu cijenu. Najčešće su to akcije poput "3+1 gratis" ili sezonski popusti na pakete koji mogu doseći i do 60 posto, stoga se isplati pratiti njihove ponude, pogotovo u jesenskim mjesecima. Online platforme za naručivanje kozmetičkih usluga također mogu olakšati pronalazak salona i usporedbu cijena.

Prije konačne odluke, važno je obaviti detaljne konzultacije, raspitati se o vrsti lasera koji se koristi te izbjegavati solarij i kreme za samotamnjenje. Uz malo planiranja i strpljenja, put do trajno glatke kože nikada nije bio dostupniji.