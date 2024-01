Gubi se s godinama: 4 prirodna načina kako pospješiti proizvodnju kolagena

Kolagen daje potporu zglobovima, kosi, noktima i koži. Kad je razina kolegena dostatka, naše stanice poprimaju mladolik izgled. Što manje kolagena imamo koža je više opuštena, a javljaju se i veće pore te bore. Tijelo nam do određene mjere samo proizvodi kolagen, no postupno ga je manje od 25. godine života. Ne utječe to samo na naše lice nego i na kosti. Nedostatak kolagena razlog je lomljivih kosti u starosti.

Dakle, kolegen je važan za puno aspekata našeg zdravlja pa ga je dobro pokušati nadomjestiti. Tvoje će tijelo tako bolje funkcionirati. Treba izbjegavati prekomjerno izlaganje UV zrakama, ali i solariju jer to šteti razini kolagena. Naravno, na tržištu postoji puno dodataka koji nadomještaju kolagen. Ipak, neki nose više štete nego koristi pa, među ostalim, mogu izazvati alergijske reakcije i bolove u zglobovima.

Zato se bolje konzultirati sa stručnjakom prije uzimanja bilo kakvog sumplementa, a britanski Vogue piše da je za očuvanje kolagena dobro korištenje retinola.

''Vitamin A djeluje poput hormona i prenosi poruke fibroblastima u dermisu kože, dajući im upute da se uključe i počnu proizvoditi više kolagena i hijaluronske kiseline", kaže dermatologinja Emma Craytorne. Ipak, to nije jedina stvar za kojom možeš posegnuti. Izdvajamo nekoliko načina koji pomažu povećati proizvodnju kolagena.

Hrana bogata vitaminom C

Naranče obožavamo u ovom dijelu godine, no možda nisi znala da ti prehrana bogata vitaminom C može pomoći nadomjestiti kolagen. Vitamin C je važan u sintezi hijarulonske kiseline. Jedna studija sugerira da hijaluronska kiselina može pomoći u povećanju proizvodnje kolagena, piše Healthline. Hijaluronska kiselina prirodno se nalazi u tijelu, ali se smanjuje starenjem. Konzumiranje hrane bogate vitaminom C i aminokiselinama može povećati razine hijaluronske kiseline i kolagena u tijelu stoga posegni za keljom, narančom, prokulicom, brokulom ili jagodama.

Aloe vera

Aloe vera često se koristi za brže zacjeljivanje i ublažavanje posjekotina. No biljka aloe vere povećava proizvodnju kolagena kada se primjenjuje lokalno ili čak oralno. Može se nanositi na kožu ili posegnuti za nekim proizvodima koji je sadrže. Svakako će doprinijeti koži.

Korijander

List korijandera sadrži vitamin C koji pospješuje proizvodnju kolagena. List sadrži i linolensku kiselinu koja se smatra moćnim čimbenikom protiv starenja kože. Linolenska kiselina sadrži antioksidanse koji se bore protiv slobodnih radikala u vašem krvotoku.

Alge

Morski sastojci postaju sve važniji dijelovi beauty rutina. Kako piše Healthline, većina oštećenja kože uzrokovana su izlaganjem kože vanjskim utjecajima, a alge mogu spriječiti tu pojavu te usporiti gubitak elastičnosti i kolagena. Ipak, pripazi za kakvim ćeš dodatkom prehrane posegnuti.

