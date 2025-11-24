Kako ojačati slabe i lomljive nokte? Stručnjaci otkrivaju ključne korake

Slabi i lomljivi nokti čest su problem koji se može javiti zbog niza čimbenika – od sezonskih promjena do nepravilne njege i svakodnevnih navika. Upravo zato stručnjaci sve češće naglašavaju važnost dosljedne rutine, pravilne hidratacije i ciljane njege koja vraća snagu i elastičnost

Slabe, krhke i lomljive nokte koji se listaju i pucaju ima oko 27 posto žena, a ovaj čest problem nije samo estetske prirode, već može ukazivati i na opće stanje organizma. Dobra je vijest da se uz nekoliko promjena u životnim navikama i pravilnu njegu noktima može vratiti čvrstoća i zdrav izgled. No, prije nego što krenemo s rješenjima, važno je razumjeti zašto nokti uopće postaju slabi.

Zašto su nokti slabi i lomljivi?

Nokti su sastavljeni od slojeva proteina keratina, a njihova slabost može biti posljedica unutarnjih i vanjskih čimbenika. Dermatolozi često dijele lomljive nokte u dvije kategorije: suhe i krhke, koji su posljedica nedostatka vlage, te meke i krhke, uzrokovane prekomjernom vlagom.

Unutarnji uzroci uključuju starenje, genetiku, ali i određena zdravstvena stanja. S godinama cirkulacija u ekstremitetima slabi, što noktima otežava pristup hranjivim tvarima. Nedostatak ključnih nutrijenata poput biotina (vitamin B7), željeza, cinka i proteina također može oslabiti nokatnu ploču. Ponekad su krhki nokti simptom ozbiljnijih problema kao što su anemija, bolesti štitnjače (hipotireoza) ili Raynaudov sindrom.

Vanjski uzroci su češći i lakše ih je kontrolirati. U njih spadaju:

Pretjerano izlaganje vodi: Nokti mogu apsorbirati i do 1000 puta više vode od kože. Stalni ciklus vlaženja i sušenja, primjerice kod pranja posuđa ili čestog pranja ruku, slabi veze između stanica nokta i čini ih sklonijima pucanju.

Nokti mogu apsorbirati i do 1000 puta više vode od kože. Stalni ciklus vlaženja i sušenja, primjerice kod pranja posuđa ili čestog pranja ruku, slabi veze između stanica nokta i čini ih sklonijima pucanju. Agresivne kemikalije: Sredstva za čišćenje, deterdženti, pa čak i neki šamponi za masnu kosu mogu isušiti i oštetiti nokte. Posebno je štetan aceton koji se nalazi u mnogim odstranjivačima laka za nokte.

Sredstva za čišćenje, deterdženti, pa čak i neki šamponi za masnu kosu mogu isušiti i oštetiti nokte. Posebno je štetan aceton koji se nalazi u mnogim odstranjivačima laka za nokte. Neispravna manikura: Česta upotreba gel ili akrilnih manikura, kao i nepravilno uklanjanje, može stanjiti i oslabiti prirodni nokat. Grubo turpijanje naprijed-natrag umjesto u jednom smjeru stvara mikropukotine koje vode do listanja.

Pexels

Cjelovit pristup za čvrste i zdrave nokte

Da bi ojačala nokte, potreban ti je strpljiv i sveobuhvatan pristup koji kombinira pravilnu prehranu, pametnu njegu i zaštitu od štetnih utjecaja.

Prehrana i hidratacija kao temelj zdravlja

Zdravlje noktiju, baš kao i kože i kose, počinje iznutra. Uravnotežena prehrana ključna je za njihovu čvrstoću.

Proteini su ključni: Budući da su nokti građeni od keratina, proteina, pobrini se da unosiš dovoljno nemasnog mesa, peradi, ribe, jaja, leće i graha.

Budući da su nokti građeni od keratina, proteina, pobrini se da unosiš dovoljno nemasnog mesa, peradi, ribe, jaja, leće i graha. Vitamini i minerali: Uključi namirnice bogate biotinom, poput jaja, orašastih plodova, sjemenki i batata. Željezo i cink, važni za rast i snagu, nalaze se u crvenom mesu, špinatu i mahunarkama.

Uključi namirnice bogate biotinom, poput jaja, orašastih plodova, sjemenki i batata. Željezo i cink, važni za rast i snagu, nalaze se u crvenom mesu, špinatu i mahunarkama. Hidratacija: Pijenje dovoljne količine vode tijekom dana pomaže noktima da zadrže vlagu i ostanu elastični.

Pijenje dovoljne količine vode tijekom dana pomaže noktima da zadrže vlagu i ostanu elastični. Dodaci prehrani: Iako su suplementi biotina popularni, stručnjaci upozoravaju da ih uzimaš samo nakon savjetovanja s liječnikom. Nedostatak biotina je rijedak, a visoke doze mogu utjecati na rezultate krvnih pretraga. Bolje je hranjive tvari unositi kroz hranu.

Pexels

Pametna njega i zaštita

Svakodnevne navike imaju golem utjecaj na stanje tvojih noktiju.

Redovito hidratiziraj: Baš kao i koža, i nokti trebaju vlagu. Svakodnevno, a posebno nakon pranja ruku, umasiraj hranjivu kremu za ruke ili ulje za zanoktice. Suncokretovo, bademovo ili kokosovo ulje odličan su i pristupačan izbor.

Baš kao i koža, i nokti trebaju vlagu. Svakodnevno, a posebno nakon pranja ruku, umasiraj hranjivu kremu za ruke ili ulje za zanoktice. Suncokretovo, bademovo ili kokosovo ulje odličan su i pristupačan izbor. Nosi rukavice: Zaštitne gumene rukavice pri obavljanju kućanskih poslova poput pranja posuđa ili čišćenja najbolji su način da zaštitiš nokte od vode i agresivnih kemikalija.

Zaštitne gumene rukavice pri obavljanju kućanskih poslova poput pranja posuđa ili čišćenja najbolji su način da zaštitiš nokte od vode i agresivnih kemikalija. Skrati nokte: Dugi nokti lakše pucaju i zapinju. Održavaj ih uredno podrezanima i zaobljenima kako bi smanjila rizik od oštećenja.

Dugi nokti lakše pucaju i zapinju. Održavaj ih uredno podrezanima i zaobljenima kako bi smanjila rizik od oštećenja. Pravilno turpijanje: Koristi staklenu ili finu turpiju i uvijek turpijaj u jednom smjeru, od ruba prema sredini. Pokreti "piljenja" slabe nokat.

Koristi staklenu ili finu turpiju i uvijek turpijaj u jednom smjeru, od ruba prema sredini. Pokreti "piljenja" slabe nokat. Ne koristi nokte kao alat: Otvaranje limenki ili grebanje naljepnica noktima siguran je put do njihovog pucanja. Koristi prste ili odgovarajući alat.

Pexels

Mudri odabiri pri manikuri

Lijepo uređeni nokti ne moraju značiti i oštećene nokte.

Biraj proizvode bez acetona: Prilikom uklanjanja laka uvijek koristi odstranjivač bez acetona. Iako će ti možda trebati malo više truda, tvoji će ti nokti biti zahvalni.

Prilikom uklanjanja laka uvijek koristi odstranjivač bez acetona. Iako će ti možda trebati malo više truda, tvoji će ti nokti biti zahvalni. Uzmi pauzu od laka: Stalno nošenje laka, čak i onog manje štetnog, može isušiti nokte. Pokušaj noktima dati barem tjedan dana odmora između manikura.

Stalno nošenje laka, čak i onog manje štetnog, može isušiti nokte. Pokušaj noktima dati barem tjedan dana odmora između manikura. Oprezno s gelom i akrilom: Iako pružaju dugotrajnost, ove tehnike mogu stanjiti nokat. Ako ih voliš, pravi duže pauze između tretmana, primjerice tjedan do dva svaka dva mjeseca. Nikada nemoj sama guliti ili čupati gel s noktiju jer ćeš tako skinuti i površinski sloj vlastitog nokta.

Pexels

Kada potražiti pomoć liječnika?

Ako si isprobala sve savjete, a stanje noktiju se ne popravlja nakon nekoliko mjeseci, posjeti liječnika ili dermatologa. Promjene na noktima, poput promjene boje, zadebljanja ili odvajanja od nokatnog ležišta, mogu biti znak gljivične infekcije, psorijaze ili nekog drugog zdravstvenog problema koji zahtijeva stručno liječenje. Prema savjetu s Mayo Clinic, ako su ti nokti na rukama lomljivi, a na nogama čvrsti, uzrok je vjerojatno vanjski. Ako su i jedni i drugi slabi, problem bi mogao biti sustavne prirode.

Put do zdravih i čvrstih noktiju zahtijeva strpljenje. Nokti rastu sporo, tek nekoliko milimetara mjesečno, stoga budi uporna. Kombinacija uravnotežene prehrane, pravilne njege i zaštite najsigurniji je put do zdravih noktiju.