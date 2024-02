Za čist i blistav ten: Kako zimi regenerirati kožu u 4 koraka?

Pretjerana konzumacija hrane i pića tijekom blagdana, ali teška hrana, može ostaviti traga na tvojoj koži. Kad je tijelo izloženo visokim razinama šećera, kolagen i elastin mogu se oštetiti, a to rezultira gubitkom elastičnosti, suhom kožom i pojačanim lučenjem akni. Osim toga, alkoholna pića mogu dovesti do dehidracije i natečenosti, a prekomjerne količine alkohola postaju okidač za psorijazu i rozaceu.

Stres se posebice negativno odražava na lice i ten jer uslijed dugotrajne izloženosti stresu bukti hormon kortizol i uzrokuje probleme na koži. Zato ne bi bilo loše kada bi se tijekom zime posebno posvetila koži i u svakodnevicu uvela korisnu rutinu.

To ne znači da trebaš nabavljati gomilu skupih krema i losiona – upravo suprotno. Manje je više. Važno je hidratizirati i njegovati kožu, a poznati portal Vogue izdvaja 4 koraka uz koje možeš "resetirati" kožu.

1. Dvostruka rutina čišćenja

Možda to činiš već godinama, no naše lice treba njegu i ujutro i navečer. Ujutro se to čini dvaput, a navečer jednom i tako se najbolje uklanjaju nečistoće, ali i tragovi šminke. Neadekvatno čišćenje ili – najgore – lijeganje s puderom od tog dana može začepiti kožu i izazvati kaos na licu. Čišćenje je važno i za uklanjanje prljavština iz kožnih pora. Za adekvatno čišćenje Vogue predlaže korištenje balzama i ulja koji će, prvo, ukloniti nečistoće. Zatim, u drugoj jutarnjoj turi, nanesi kremu i/ili micelarnu vodu. Pri ovoj rutini nemoj koristiti agresivna sredstva. Za "detoks" kože važno se držati nježnih preparata na prirodnoj bazi. Možeš izabrati i za proizvodima s C vitaminom, primjerice nekim provjerenim serumom.

2. Pazi na prehranu

Izbacivanje slatke, slane i masne hrane moglo bi se pozitivno odraziti i na tvoju kožu. Vogue piše da je zdrava i uravnotežena prehrana ključna za zdrava crijeva, kožu i homeostazu kože. Najbolje bi bilo kad bi izbjegavala brzu hranu, previše šećera i alkohol. Tako su velike šanse da će ti lice zablistati. Naravno, hrana nije jedini čimbenik čiste i zdrave kože.

3. Hidratiziraj kožu

Hidratacija je izuzetno važna. Manjkav unos vode i izostanak rutine njege kože može rezultirati isušenom kožom. Kožom bez sjaja. To povećava šanse za prijevremeno starenje i naglašene bore, a dehidracija nepovoljno utječe na sve tjelesne funkcije. Zato uvijek nastoji uz sebe imati bocu vode. Ako si hidratizirana, velike su šanse da će ti ten biti sjajan, elastičan, a tako će se tvoje tijelo lakše riješiti toksina. Osim toga, u osnovnu rutinu probaj dodati hidratantne proizvode koji sadrže hijaluronsku kiselinu, koja, osim što vraća hidrataciju, pomaže nahraniti kožnu barijeru. Dakle, jedna hidratantna krema mogla bi jako dobro doći.

4. Ne zaboravi na san

San je važan za cijeli tijelo pa i za ten. Kad spavamo, naša se koža 'rješava' mrtvih stanica te ih zamijenjuje novima. Uz to, kvalitetan san povećava dotok krvi i pospješuje proizvodnju kolagena i elastina. Zato je važno svake noći spavati sedam do osam sati. Jasno je da je san najbolji prirodni lijek i blagoslov za kožu.

